FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 89 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
Тест: Россия или Украина?

Тест: Россия или Украина?

Автор:
24 февраля 2022 09:21
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   Тесты   Украина   географические тесты   страноведение   тест   
883
1
В этом тесте будет всего два варианта ответа: "Россия" или "Украина". Детские вопросы, на которые сможет ответить даже ученик средней школы. А вы сможете?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Россия   Тесты   Украина   географические тесты   страноведение   тест   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Александр 37 минут назад
А где вопрос - кто сегодня получит по щщам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
578
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
123k
Показать ещё
«Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото) «Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото) "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах "Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе "Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны В России изменились правила получения ковид-сертификатов В России изменились правила получения ковид-сертификатов
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57409



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
2
850
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
2
31
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
0
86
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
«Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото)
«Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Украина#интересное#подборка#картинки#дтп#путин#мигранты#авто аварии
#Юмор#история#животные#СССР#ватермарк#фотографии#еда#дети#Приколы#Зеленский
#интересно#люди#в мире#прикол#Россия#аварии#комментарии#кино#санкции#медицина

На что жалуетесь?

Вернуться