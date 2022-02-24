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В этом тесте будет всего два варианта ответа: "Россия" или "Украина". Детские вопросы, на которые сможет ответить даже ученик средней школы. А вы сможете?
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