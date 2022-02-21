У британцев живет необычный любимец - валийский барашек

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У валийских черноносых овечек очень необычная внешность. Эти животные - редкие, и в мире их осталось не так много, но в последнее время они становятся все популярнее. Британская семья Воган тоже завела такого питомца - ну не милашка ли?
У британской семьи Воган есть необычный питомец - Марли (Marley). Он обожает обниматься со своими хозяевами, есть пирожные и прогуливаться по проселочным дорогам. Марли - барашек, который относится к породе валлийские черноносые овцы. Они отличаются маленькой черной мордочкой и копытами, а вся остальная шерсть - белая.
Хозяйка по имени Эли Воган сразу влюбилась в барашка, когда он был еще маленьким: "Я влюбилась в него, когда он был еще ягненком. Он был похож на маленького белого пуделя с черной мордочкой и черными лапками. Мне кажется, что Марли понимает все, что мы говорим. А еще - он очень любит обниматься, хоть и иногда забывает, что у него большие рога".
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Когда Марли был еще ягненком, он серьезно заболел, и хозяйке пришлось ухаживать за ним прямо дома. После этого Марли настолько привык к домашней жизни, что отказывался перемещаться. В итоге его удалось переучить, и сейчас он живет с несколькими другими овечками семьи в специальном помещении - но периодически любит забегать в дом.
В Великобритании также живет еще одна валлийская овца - Вильма (Wilma). 24-летняя хозяйка Либерти Мэй держит ее на своей ферме, а еще - овечка прекрасно сдружилась с ее собакой. "Иногда мы вместе смотрим телевизор - это зависит от настроения Вильмы. Эти овцы также прекрасно запоминают лица. Каждый раз видя меня издалека, она начинает издавать звуки, а затем утыкается носом в мои волосы и покусывает их," - рассказывает хозяйка.
В последние несколько лет валлийские черноносые овцы стали популярными. Это редкие животные - в мире их всего несколько тысяч. Однако, в настоящее время в Великобритании насчитывается несколько сотен особей, и одна может стоить до 16 тысяч фунтов стерлингов (1,7 млн рублей).
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