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У британцев живет необычный любимец - валийский барашек

У британцев живет необычный любимец - валийский барашек (12 фото)

Автор:
21 февраля 2022 20:45
Сообщество : Животные
Метки: бараны   в мире животных   домашние животные   животные   истории   история   овцы   фото   
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У валийских черноносых овечек очень необычная внешность. Эти животные - редкие, и в мире их осталось не так много, но в последнее время они становятся все популярнее. Британская семья Воган тоже завела такого питомца - ну не милашка ли?
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Метки: бараны   в мире животных   домашние животные   животные   истории   история   овцы   фото   
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