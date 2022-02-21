У британцев живет необычный любимец - валийский барашек

Хозяйка по имени Эли Воган сразу влюбилась в барашка, когда он был еще маленьким: "Я влюбилась в него, когда он был еще ягненком. Он был похож на маленького белого пуделя с черной мордочкой и черными лапками. Мне кажется, что Марли понимает все, что мы говорим. А еще - он очень любит обниматься, хоть и иногда забывает, что у него большие рога".