Автор:
20 февраля 2022 22:43
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего прошлого
2.
Ласточкой, или Пузом... г. Железноводск. 1959 год
3.
"Нет, не прынцесса! Королевна!" 1978 год; Подмосковье
4.
В качестве валентинки 1978 год, Москва, Измайловский парк
5.
Покупательницы в одном из московских ювелирных магазинов, 1964 год
6.
Постовой милиционер на Невском проспекте. 1965 год
8.
Мотоцикл М-72 с самодельным коробом; Горьковская область, Выксунский район, 50-е годы
9.
8 июня 1966 года на Москву обрушился сильнейший дождь. Автомобиль Волга ГАЗ-21 на одной из затопленных улиц. Лев Поликашин
10.
Юрий Хой (Клинских) со своим автомобилем ГАЗ-31029 «Волга»; Воронеж, 1995 год
12.
Инспектор ГАИ беседует с детьми, Могилев, 1970-ые
13.
Солнечные ванны 1960 год, Ленинград
14.
Деревенька моя.. Деревянная дальняя
15.
Вспомним прошедшую эпоху....70-е...
16.
Посетитель женского общежития
17.
Мороженое, сигареты. Дерибасовская, 70-е
18.
Улица Горького, Москва, 1969 год
19.
Ю. Никулин и М. Шуйдин играют в нарды. 1962 год
20.
Зацеперы поколения 70-х
21.
Лучший в мире хлебный советский квас по ГОСТу
24.
Геодезисты на практике.
26.
Москвичка Татьяна Дубинина закаляет своего сына, Лосиный остров, СССР, 1987
28.
Одесса. Пляж в Отраде.Снимок 1955 года
29.
Перед парадом. 9-й класс. 9 Мая 1981 года.
30.
Подружки. Калининская область, город Нелидово, 1959 год
31.
''С куклой в первый класс'', 1960-е
32.
Самое козЫрное место в автобусе...
33.
Советские военачальники Ян Гамарник, Михаил Тухачевский, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Генрих Ягода (справа налево) у Мавзолея В.И. Ленина, 1935 год.
34.
Упаковка Вологодского масла на Абакановском маслозаводе Череповецкого района. 1950 год.
35.
Ученица 9-го класса сочинской 7-й средней школы Людмила Шевцова на строительстве новой школы, в которой будет учиться.
37.
Члены Добровольной народной дружины(они же «дружинники») повязывают нарукавные повязки перед патрулированием улиц. СССР. 1980-е.
38.
Юные фигуристки 50-х.
39.
Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара, СССР, 11 ноября 1964 года
40.
Киевская обл., г. Чернобыль, май 1971 года.
Авторский пост
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