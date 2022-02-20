Интервью с В. И. Лениным для The Guardian

Я хорошо знал, что за человек мой собеседник; он же знал (судя по всему, в тексте опечатка, и следует читать "не знал" - прим. перев.), что меня интересует. Поэтому ни о каких заранее подготовленных ответах с его стороны речи быть не могло. Я обсудил вопросы, которые намеревался задать, лишь с одним человеком - сопровождавшим меня комиссаром: тот пришел в сильное расстройство и высказал мнение, что Ленин откажется на них отвечать.



Однако, к его искреннему недоумению, на все вопросы я без промедления получал простые и недвусмысленные ответы; после окончания интервью мой спутник даже высказал наивное удивление по этому поводу. Инициатива в разговоре была предоставлена мне. Я тут же перешел к делу, осведомившись, остаются ли в силе предложения, которые господин Буллит привез на Парижскую конференцию (Уильям К. Буллит, William C. Bullitt, сотрудник американской делегации на Парижской мирной конференции. Весной 1919 года во главе специальной миссии прибыл в Москву, чтобы договориться об условиях прекращения военных действий в России. Однако позднее выработанный в ходе переговоров проект компромиссных предложений был отвергнут лидерами Антанты — прим. перев.). Ленин ответил, что они остаются в силе, с поправками, которые может в них внести меняющееся положение на фронтах. Позднее он добавил, что в соглашении с Буллитом специально оговаривались возможные изменения, связанные с ходом войны.