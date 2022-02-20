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Интервью с В. И. Лениным для The Guardian

Интервью с В. И. Лениным для The Guardian (9 фото)

Автор:
20 февраля 2022 11:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прошлое   СССР   журналистика   интервью   интересное   история   факты   
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Это интервью от 4 декабря 1919 года, проведенное Уильямом Томасом Гудом, британским академиком, лингвистом и журналистом. После того, как он вернулся из Москвы его арестовали эстонские власти, а после задержали на борту британского военного корабля.
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Метки: Прошлое   СССР   журналистика   интервью   интересное   история   факты   
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