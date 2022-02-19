Москва 80-х годов на снимках Игоря Стомахина

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В подборке снимков — Парк Горького, ГУМ, Красная площадь и другие московские места, запечатленные мастером отечественной фотографии.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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ГУМ. Люди за витриной. Игорь Стомахин, 17 ноября 1987 года, г. Москва, Красная пл., д. 3, из архива Игоря Стомахина.
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Смотрительница аттракциона в парке Горького. Игорь Стомахин, 2 июня 1983 года, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, из архива Игоря Стомахина.
6.
Дети на фоне фонтана в парке Горького. Игорь Стомахин, 3 июля 1983 года, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, из архива Игоря Стомахина.
7.
Кафе в парке Горького. Игорь Стомахин, 9 мая 1987 года, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, из архива Игоря Стомахина.
11.
День ВМФ в парке Горького. Игорь Стомахин, 29 июля 1989 года, г. Москва, Крымский вал, д. 9, из архива Игоря Стомахина.
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Шахматисты в парке Горького. Игорь Стомахин, 21 октября 1987 года, г. Москва, из архива Игоря Стомахина.
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Кормление лебедей на пруду в парке Горького. Игорь Стомахин, 14 августа 1988 года, г. Москва, из архива Игоря Стомахина.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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