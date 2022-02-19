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Москва 80-х годов на снимках Игоря Стомахина

Москва 80-х годов на снимках Игоря Стомахина (21 фото)

Автор:
19 февраля 2022 22:07
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
628
21
В подборке снимков — Парк Горького, ГУМ, Красная площадь и другие московские места, запечатленные мастером отечественной фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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1k
Тордион 6 часов назад
Фотки как фотки ни чего особенного. У меня таких тонны где то на антресолях валяется.
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148
Foma Kiniaev 10 часов назад
Ссылка youtu.be

саундтрэком к этой фотоподборке
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24k
Юрьевич 10 часов назад
В шахматы мужики резались в каждом парке.
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