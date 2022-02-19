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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
19 февраля 2022 21:35
Метки: история   ретро   фото   
435
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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13k
Bill Час назад
слишком большой временной разрыв между фотками. Лучше, ИМХО, групировать по времени
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2k
milenBG Полчаса назад
"...вместо положенных 12 км/ч, ехавший 15 км/ч, вошел в мировую историю в 1896 году"
- А каким прибором была обнаружена разница в 3 км / ч в 1896 году???
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