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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Моноплан Fokker F.III компании Дерулюфт авиалинии Москва-Кёнигсберг на лётном поле аэродрома Девау. Фото ок. 1925 года
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Любит-не любит, плюнет-поцелует? И нравится ли ему мой модный белый бант? Романтика на балконе хрущёвки. СССР. 1963 год
9.
Когда в магазин завоз был, то все знали и приходили спрашивали, сколько поступило и на сколько продвинулась очередь
11.
Первый прямой телеэфир футбольного матча между Арсеналом и его резервом. 1937 г. Лондон. Великобритания
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Судя по наличию на фотографии 4-х полицейских, ее следовало бы подписать: «Задержан особо опасный преступник!»
Но на самом деле это всего лишь первый британец, которого поймали за превышение скорости. Вот так Уолтер Арнольд, вместо положенных 12 км/ч, ехавший 15 км/ч, вошел в мировую историю в 1896 году.
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В 1932 году люди выстраивались в очередь, чтобы увидеть один из двух кораблей римского императора Калигулы, которые были подняты на озере Неми в Италии по приказу Муссолини.
Корабли были уничтожены во время Второй мировой войны, когда загорелся специально построенный музей, в котором они хранились.
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«Каир Мэри», вышибала в Shanghai Reds в Сан-Педро, Калифорния, сопровождает клиента до двери. 1953 год
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Пол Андерсон отрывает от стоек 2840 кг. Токкоа, 1957 год Самый большой вес когда-либо поднятый человеком
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Значок «Долой рукопожатие» распространялся в рамках компании по борьбе с инфекционными заболеваниям. СССР. 1920-е
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