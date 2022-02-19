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Кирзачи

Кирзачи (7 фото)

Автор:
19 февраля 2022 17:15
Метки: СССР   история   кирзовые сапоги   обувь   факты   
599
7
Кирзовые сапоги — больше, чем обувь. Иван Плотников, который перед войной наладил их производство, получил Сталинскую премию. После войны же в «кирзачах» ходили все — от стариков до школьников. Они и сегодня в ходу. Потому что надежные…

Рождение...

К Первой мировой войне в долгом армейском противостоянии ботинок и сапог была поставлена точка. Сапоги однозначно победили. Даже в тех армиях, где на изготовление сапог не хватало материала, ноги солдат все равно почти до колена обматывались. Это была вынужденная имитация сапог. В обмотках горчичного цвета прошли войну, например, британские солдаты. Солдаты русской армии, кстати, в Первой мировой были единственными, кто мог позволить себе щеголять в настоящих кожаных сапогах.
Как и о всякой культовой вещи о кирзовых сапогах ходит масса домыслов и слухов. Так, одним из заблуждений является то, что «кирзачи» получили свое название от «кировского завода», на котором было налажено их производство. На самом деле, свое название легендарные сапоги получили по названию шерстяной ткани Kersey, из которой они изначально изготовлялись.
Также ходит масса заблуждений насчет того, кто первым создал кирзовые сапоги. Расставим точки над i. Приоритет в этом деле принадлежит русскому изобретателю Михаилу Поморцеву. Брезентовую ткань, пропитанную смесью парафина, канифоли и яичного желтка он получил в 1904 году. Материал обладал свойствами, практически идентичными коже. Он не пропускал воду, но при этом «дышал». Впервые кирза «понюхала пороха» на Русско-японской войне, где она использовалась для изготовления амуниции для лошадей, сумок и чехлов для артиллерии.
Материал Поморцева заслужил высокую оценку как солдат, так и экспертов международных выставок, из него было уже решено выпустить партию сапог, но массовое их изготовление так и не было налажено. Сначала делу помешали кожевенные лоббисты, а в 1916 году Михаил Михайлович умер. Сапоги почти на 20 лет «положили на полку».
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Второе рождение...

Возродили производство кирзы уже в 1934 году. Советские ученые Борис Бызов и Сергей Лебедев разработали метод получения дешевого искусственного бутадиен-натриевого каучука, которым пропитывалась ткань, отчего приобретала свойства, схожие с натуральной кожей. Дальнейшему развитию производства кирзовых сапог мы обязаны химику Ивану Плотникову. Именно благодаря его усилиям в стране было налажено производство «кирзачей».
Боевую проверку они прошли ещё в Советско-финскую войну, но этот опыт закончился неудачно — на морозе сапоги трескались, становились твердыми и ломкими. Дочь Плотникова Людмила вспоминала, как отец рассказывал ей о комиссии, на которой состоялся «разбор полетов» применения нового материала.

У Ивана Васильевича спросили: «Почему ваша кирза такая холодная и не дышит?». Он ответил: «Бык и корова пока еще не поделились с нами всеми своими секретами».
К счастью, за такую дерзость химика никак не наказали. Напротив — после начала Великой Отечественной войны стало очевидна острая нехватка обуви. Тут-то и пригодился опыт Плотникова. Ему было поручено в кратчайшие сроки усовершенствовать технологию производства кирзы. Курировал вопрос сам Косыгин. Плотников с задачей справился. Более того, наладил производство «кирзачей» в Кирове. 10 апреля 1942 года он получил Сталинскую премию. К концу войны в кирзовых сапогах ходило 10 миллионов советских солдат.

Один из символов Победы...

Кирзовые сапоги снискали за время войны заслуженную славу. Высокие, почти непромокаемые, но при этом дышащие, они позволяли солдатам идти многокилометровые марши по любой дороге и бездорожью. О том, насколько кирзовые сапоги были хороши, можно судить, если сравнить их с американскими военными ботинками.
Генерал О. Бредли, автор книги «История солдата», писал, что из-за постоянной сырости американская армия лишилась 12 тысяч строевых солдат за один только месяц. Некоторые из них так и не смогли после этого восстановиться и вернуться на фронт.

О. Бредли писал: «К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в тупик. Мы были совершенно не подготовлены к этому бедствию отчасти в результате собственной небрежности; к тому времени, когда мы начали инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать, чтобы ботинки не промокали, ревматизм уже распространился по армии с быстротой чумы».

Без высоких сапог и портянок на осеннем и зимнем фронте приходилось несладко.

Портянки...

Можно признать, что портянки не менее гениальное изобретение, чем сами кирзовые сапоги. Впрочем, они неразлучны. Те, кто пробовал носить кирзовые сапоги с носком знает, что носки обязательно рано или поздно скатаются на пятку. Тогда, особенно, если ты на марш-броске, и не можешь остановиться, пиши пропало… Ноги в кровь.
Кроме того, портянки удобны ещё и тем, что в случае их намокания, их достаточно намотать другой стороной, тогда нога по-прежнему останется сухой, а мокрая часть портянки будет тем временем высыхать.

Просторное голенище «кирзачей» позволяет в холода наматывать по двое портянок, плюс закладывать в них газеты для того, чтобы сохранить тепло.

Народная любовь...

Эта реклама 1950 года, пожалуй, была необязательной. Кирзовые сапоги после войны стали «народной маркой». На сегодняшний день этой обуви выпущено примерно 150 миллионов пар. Несмотря на разговоры о том, что скоро армию переобуют в берцы, солдаты продолжают носить «кирзачи», делать из них «шурупы» (скатывая гармошкой) и наряжать по случаю дембеля. Где-то на генетическом уровне живет в нас память о том, как прошли маршем наши солдаты в кирзовых сапогах к Великой Победе.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   кирзовые сапоги   обувь   факты   
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1k
nikam Час назад
самому в армии довелось гирзачи носить и портянки, если сапог по размеру и правильно портянки мотать с ногами будет норм.
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2k
ОлегМ 45 секунд назад
А каблуки от кирзачей были вообще незаменимы для поддержания полов в чистом виде.В учебке каждую неделю каблучили,что бы не расслаблялись. Интересно сейчас каблучат?
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20k
Luc72 Минуту назад
Успел походить в таких, всю службу, 88-89, а вот сразу после нас вроде на берцы поменяли. А вот "классические" ХБ и ПШ успели сменить на камуфляжные. Но их, мля, все равно подшивать надо было
При чем за свой счет. Старшина роты собирал после и так куцой "получки" в аж целых 7 рублей (12 сержант) "на подшиву".
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−4
Данек Гузманов 38 минут назад
оооо... у батька до сих пор кирзачи в шкафу стоят. Уверен ими можно обороняться хд
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21k
Юрий 46 минут назад
"Солдаты русской армии, кстати, в Первой мировой были единственными, кто мог позволить себе щеголять в настоящих кожаных сапогах." - ага, мог позволить, но не позволял.


В 1915-1917гг. большинство солдат Русской армии сапог уже не носили.
К концу августа 1914 года в России из запаса призвали 3 млн 115 тыс. человек, до конца года мобилизовали ещё 2 млн человек. В результате уже к концу 1914 года запасы сапог на складах иссякли.
Генерал-лейтенант Николай Головин так описывает положение с обувью, когда он был начальником штаба VII армии на Юго-Западном фронте осенью 1915 года в Галиции: «Высадившись с железной дороги, части этой армии должны были пройти 4–5 переходов, чтобы занять назначенные на фронте места. Это походное движение совпало с осенней распутицей, и пехота потеряла свои сапоги. Тут начались наши страдания. Несмотря на самые отчаянные просьбы о высылке сапог, мы получали их столь ничтожными порциями, что пехота армии ходила босая. Такое катастрофическое положение длилось почти два месяца».
13 января 1915 года командование русской армии разрешило выдавать солдатам, вместо положенных по уставу кожаных сапог, ботинки с обмотками и «парусиновые сапоги», то есть сапоги с голенищами из брезента.


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15k
Краюхин Тихон 54 минуты назад
А вот у меня, на практике, в 1992г, у одного кирзача отвалился каблук. Отбил и у второго. Получились сапоги без каблуков. Все сказали - это грузинские сапоги! Кто в теме? У грузин сапоги без кэблс?
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68k
Viktor 58 минут назад
Опять говно полезло!

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−7
Евгения Час назад
боты
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−7
bogdanfilatov Час назад
ботинки........
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1k
Сергей Час назад
шикарные сапоги, гораздо лучше резиновых, лёгкие, крепкие
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68k
Viktor Час назад
За два года срочной три пары сносил (как положено, пара в 8 месяцев).
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2k
Сладких снов Час назад
5 лет как родные в КВТИУ! После них хромачи как тапочки.
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1k
Максим Максимов Час назад
На КМБ то ли по ошибке, то ли специально выдали вместо кирзы юфтевые сапоги. Тяжёлые, сцуко, маманегорюй! Зато, когда вместо них получили кирзу, то на марш-бросках их вообще не чувствовали.
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227
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Эту обувь не убить)))
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227
На хер ЗАПАД! Сергей Сергеев Час назад
Как нефиг делать)
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