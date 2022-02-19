Бессмысленная и беспощадная упаковка товаров

Есть действительно смешные варианты - например, зачем запечатывать в пленку каждый лимон по отдельности?
Иногда упаковка товара не менее важна, чем сам товар. Она защищает продукт от повреждений, может спаси его при транспортировке, защитить от бактерий и микробов, если это требуется. Но иногда она бывает бессмысленной и излишней, как будто её цель — исключительно сделать побольше пластиковых отходов и иного мусора. Мы собрали для вас несколько примеров.
Сколько здесь слоёв?
Апельсин нуждается в дополнительной упаковке как никакой другой фрукт
Индивидуально упакованные дольки лимона
Одноразовые маски
Отец заказал 15 столбиков для забора
Как видите, каждый пришёл в отдельной огромной коробке. А ещё ходят легенды, что где-то есть ещё один грузовик, который должен доставить последний столбик.
Сколько места занимает упаковка шоколадных конфет и сколько занимают сами конфеты
Яблоки в пластиковом контейнере
Зачем так поступать с оливками?
Я заказал три рулона обёрточной бумаги
Природа: придумывает фрукты в естественной упаковке. Человек:
Болгарский перец тоже не пощадили
Я думала, что они все в одном большом прозрачном пенале…
Нет. 60 ручек в индивидуальной упаковке.
Картошка тоже нуждается в пластике
Заказал доставку еды, и там было восемь морковок. Каждая в индивидуальной упаковке
Просто соотнесите размер пакета и размер содержимого
Сюда могла бы поместиться не одна коробка
Столько пластика для одного леденца от кашля
Источник:
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у нас маска стоит 2.5р-3р штука, до коронавируса стоили 8р-16р