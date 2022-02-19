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Бессмысленная и беспощадная упаковка товаров

Бессмысленная и беспощадная упаковка товаров (18 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бессмысленная упаковка товаров   беспощадная упаковка товаров   бессмысленная и беспощадная   в мире   товар   фото   
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18

Есть действительно смешные варианты - например, зачем запечатывать в пленку каждый лимон по отдельности?

Иногда упаковка товара не менее важна, чем сам товар. Она защищает продукт от повреждений, может спаси его при транспортировке, защитить от бактерий и микробов, если это требуется. Но иногда она бывает бессмысленной и излишней, как будто её цель — исключительно сделать побольше пластиковых отходов и иного мусора. Мы собрали для вас несколько примеров.


Сколько здесь слоёв?

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Апельсин нуждается в дополнительной упаковке как никакой другой фрукт

Индивидуально упакованные дольки лимона

Одноразовые маски

Отец заказал 15 столбиков для забора

Как видите, каждый пришёл в отдельной огромной коробке. А ещё ходят легенды, что где-то есть ещё один грузовик, который должен доставить последний столбик.


Сколько места занимает упаковка шоколадных конфет и сколько занимают сами конфеты

Яблоки в пластиковом контейнере

Зачем так поступать с оливками?

Я заказал три рулона обёрточной бумаги

Природа: придумывает фрукты в естественной упаковке. Человек:

Болгарский перец тоже не пощадили

Я думала, что они все в одном большом прозрачном пенале…

Нет. 60 ручек в индивидуальной упаковке.


Картошка тоже нуждается в пластике

Заказал доставку еды, и там было восемь морковок. Каждая в индивидуальной упаковке

Просто соотнесите размер пакета и размер содержимого

Сюда могла бы поместиться не одна коробка

Столько пластика для одного леденца от кашля

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Метки: Бессмысленная упаковка товаров   беспощадная упаковка товаров   бессмысленная и беспощадная   в мире   товар   фото   
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2  комментария
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6k
Борис Карабанов 47 минут назад
Человечество само себя закапывает в мусоре. Низкая стоимость упаковки не должна быть основанием для её безудержного, бездумного использования.
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1k
poбт 3 минуты назад
нормально так 1$+налог на кассе за одну маску

у нас маска стоит 2.5р-3р штука, до коронавируса стоили 8р-16р

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