Бессмысленная и беспощадная упаковка товаров

Иногда упаковка товара не менее важна, чем сам товар. Она защищает продукт от повреждений, может спаси его при транспортировке, защитить от бактерий и микробов, если это требуется. Но иногда она бывает бессмысленной и излишней, как будто её цель — исключительно сделать побольше пластиковых отходов и иного мусора. Мы собрали для вас несколько примеров.

Сколько здесь слоёв?