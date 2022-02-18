Стать врачом за 15 минут: в России работает конвеер по легализации мигрантов

Наиболее крупные чаты в "Телеге" насчитывают от 20 до 50 тысяч пользователей. В них размещают свои вакансии в том числе, работодатели из РФ . В основном, предлагают низкоквалифицированную работу в Москве и Санкт-Петербурге (склады, такси, курьеры, стройки). Встречаются и вакансии в отдаленных регионах — в основном работа на фермерских хозяйствах. Заработные платы весьма неплохие, например, на некоторые вакансии в Москве водителям-мигрантам предлагают зарплату в 180 тысяч рублей.

Существуют и специальные чаты и каналы с аудиторией от нескольких сотен до несколько десятков тысяч человек, где можно найти объявления о работе, жилье и даже приобрести целый перечень документов, необходимых для легального проживания на новой родине.

Все это не запрещено законом, но среди сотен предложений о работе и сдаче жилья встречаются также весьма сомнительные объявления о покупке тех или иных документов, например, водительских удостоверений.