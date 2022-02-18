Стать врачом за 15 минут: в России работает конвеер по легализации мигрантов

В крупных Telegram-каналах для мигрантов ежедневно публикуются сотни объявлений о продаже разрешений на работу, сертификатов об образовании и медицинских книжек, а специальное приложение делает процедуру покупки необходимого комплекта поддельных документов еще удобнее.
Журналисты уральского информационного агентства URA.RU опубликовали расследование о способах легализации "понаехавших" жителей соседних республик в России. Как выяснилось, приезжим вовсе нет необходимости давать взятки на местах и искать посредников для приобретения рабочих патентов. Все это давно доступно в сети интернет и, прежде всего, в мессенджере Telegram.
Наиболее крупные чаты в "Телеге" насчитывают от 20 до 50 тысяч пользователей. В них размещают свои вакансии в том числе, работодатели из РФ . В основном, предлагают низкоквалифицированную работу в Москве и Санкт-Петербурге (склады, такси, курьеры, стройки). Встречаются и вакансии в отдаленных регионах — в основном работа на фермерских хозяйствах. Заработные платы весьма неплохие, например, на некоторые вакансии в Москве водителям-мигрантам предлагают зарплату в 180 тысяч рублей.
Существуют и специальные чаты и каналы с аудиторией от нескольких сотен до несколько десятков тысяч человек, где можно найти объявления о работе, жилье и даже приобрести целый перечень документов, необходимых для легального проживания на новой родине.
Все это не запрещено законом, но среди сотен предложений о работе и сдаче жилья встречаются также весьма сомнительные объявления о покупке тех или иных документов, например, водительских удостоверений.
Например, права категории B и C для граждан Киргизии обойдутся в среднем в 45 тысяч рублей, - пишет URA.RU . Продавец обещает, что все будет сделано с занесением в специальную базу, а пока идет "работа с документами", он готов со скидкой продать вам безлимитную карту «Тройка» для проезда на общественном транспорте в Москве.
Безлимит на 30 дней на все виды транспорта предлагают за 1000 рублей.
Другие дельцы предлагают мигрантам помощь с оформлением трудовых договоров и оформление фиктивного трудового стажа. Тем, кому отказали в рабочем патенте, могут оформить студенческий билет, по которому можно легально находиться в РФ около года: «Ассалому алейкум снемаем запрет на въезд в Россию, а так же делаем студенческий билет для мигрантов сроком на год если Вам отказали в патенте это идеальный выход все легально и официально с договорами работаем по всей России обращайтесь. Регистрация на 3 месяца 3500 на 1 год 6000. Полис 2500. Инн 900. Снилс 700. Сертификат QR код 2000», — приводит пример объявления с сохраненной орфографией URA.RU.
Тем, кто трудоустроен нелегально, предлагают оформить официальное трудоустройство для продления регистрации. Стоит такая услуга, в среднем, 3500 рублей.
В профильных чатах для мигрантов можно найти десятки предложений по получению той или иной профессии, а также допусков по электробезопасности и работе на высоте. За деньги здесь можно получить корочку крановщика, водителя погрузчика и других профессий, сопряженных с риском. Кроме того, за 15 минут и определенную сумму денег можно приобрести диплом медсестры и даже врача более высокой квалификации. Продавцы обещают официальные документы с занесением в соответствующую базу.
За энную сумму у покупателя есть возможность получить свидетельства о прохождении обучения на некоторые медицинские специальности — то есть стать медсестрой, зубным техником или, например, дерматовенерологом.
Для удобства граждан стран Средней Азии, планирующих работать и жить в России, даже разработано специальное предложение. Сервис под названием Baraka доступен в Google Play на узбекском, таджикском, киргизском и русском языках. Здесь можно найти и опубликовать предложение о работе, аренде жилья и найти сотни других полезных услуг, в том числе десятки предложений по оформлению документов.
Например, за 33 тысячи рублей приобрести полный пакет необходимых для работы в России документов — рабочий патент, регистрацию, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, СНИЛС и ИНН. Обещают даже помочь со снятием запрета на работу в МВД.
Стоимость сертификата на знание русского языка продавцы оценивают, в среднем, в 2500-4000 рублей. Регистрация на два месяца в квартире стоит 6000 рублей.
Разработчиком приложения значится некая компания Barakа Group, которая зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Гребенюк Ольгу Андреевну. По данным СБИС, предприниматель ведет свою деятельность с 2018 года. Никаких ведений о финансовых показателях юрлица в базе не значится, - пишет URA.RU. При этом, по адресу электронной почты, которая значится в качестве контактной на сайте Baraka, можно найти другое юридическое лицо — это Гребенюк Георгий Сергеевич. По данным СБИС, бизнесмен зарабатывает на поставках оборудования и изделий в различные медицинские учреждения по всей России. Свою деятельность юрлицо ведет с 2017 года, но контактов ни одного из Гребенюков в открытом доступе нет.
Источник:
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А торгашей овощами и фруктами ещё больше.