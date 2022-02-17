Убийство Владислава Листьева: преступление, которое никогда не будет раскрыто

Именно Березовский после приватизации ОРТ в начале 95-го года поставил во главе канала Влада Листьева, поскольку на эту должность нужно было яркое и узнаваемое лицо. Да и отношения между ними были достаточно теплыми. Но о самом факте готовящегося убийства он мог знать.

Большинство людей, принимавших участие в следствии и не боящихся говорить, уверены, что за самим заказом стоял Сергей Лисовский, возглавлявший АОЗТ «Реклама-Холдинг». Именно его компания контролировала 100% коммерческой рекламы «Останкино».