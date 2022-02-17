Убийство Владислава Листьева: преступление, которое никогда не будет раскрыто

В марте 1995 года в подъезде своего дома был застрелен известный тележурналист Владислав Листьев. И вот, спустя уже почти 27 лет дело так и осталось не раскрытым. Почему виновные до сих пор на свободе, хотя все заявляют о достаточном количестве собранных доказательств?
Листьев погиб в 38 лет, когда его карьера была на пике. Ведь он был одним из самых известных тележурналистов конца 80-х и первой половины 90-х годов. Он выступал одним из создателей программы «Взгляд», был первым ведущим «Поле чудес», а также общественно-политического ток-шоу «Тема». Кроме того, журналист стал одним из основателей телекомпании «ВИD».
Кому и чем помешал успешный телеведущий?
По одной из версий, с Листьевым расправился Борис Березовский, которого обвинял журналист Павел Хлебников. Правда, сподвижник этой версии был сам убит. Однако другой тележурналист Александр Политковский дал объяснение, опровергающее причастность предпринимателя именно к самому «заказу».
Именно Березовский после приватизации ОРТ в начале 95-го года поставил во главе канала Влада Листьева, поскольку на эту должность нужно было яркое и узнаваемое лицо. Да и отношения между ними были достаточно теплыми. Но о самом факте готовящегося убийства он мог знать.
Большинство людей, принимавших участие в следствии и не боящихся говорить, уверены, что за самим заказом стоял Сергей Лисовский, возглавлявший АОЗТ «Реклама-Холдинг». Именно его компания контролировала 100% коммерческой рекламы «Останкино».
Но после того как Березовский запустил приватизацию, Лисовский стал терять рекламные денежные потоки. Позже предприниматель и вовсе поднял расценки на рекламу. Последней каплей стало то, что Листьев вместе с советом ОРТ полностью отменил её показ. Почему же жертвой стал тележурналист?
По сути, Листьев тут только выступал за очищение рекламы от связей с криминалом. Да и то, принять решение об отказе от показа рекламных блоков самостоятельно он мог. Вероятно, влияние на совет имел сам Березовский, который и уводил денежные потоки Лисовского, в телефоне которого позже был обнаружен контакт возможного киллера.
Тем не менее имя заказчика официально так и не было озвучено. Коллеги убитого гендиректора ОРТ не хотели говорить, да и сейчас не бросаются откровениями. Перед следственной группой и вовсе начали расти непреодолимые административные заборы, не позволявшие довести дело до конца, пока в 2009 году расследование вообще не приостановили.
В 2010 году истек срок давности по этому делу, хотя на тот момент по нему уже было собрано более 200 томов. Два года назад российские журналисты потребовали довести его до процессуального решения и суда, но пока по-прежнему сохраняется режим тишины.
А как вы думаете, будет ли это дело когда-нибудь раскрыто, или виновные и причастные безнаказанно проживут остаток своей жизни? Учитывая то, что Лисовский до 2020 года вообще входил в Совет Федерации, второй вариант выглядит убедительней.
Источник:
Понравилось34
А если оно уже и проведено, то официального оглашения не будет. НИ-КОГ-ДА....
Или срок снятия секретности будет регулярно продляться.
За примерами далеко ходить не надо -
-Убийство Кеннеди
-Снятие секретности с архивов НКВД за годы Большого террора.
========================
А зачем кому то разбираться как друг друга жрали эти "приватизаторы"?
Они все были примерно одинаковы - сплошное ворье.
В шоу-бизнес подались
И один из них свой орган
Называет фирмой ЛИС'С"
Талькова тоже убили, и тоже все непросто...
Сергей Фёдорович Лисовский родился 25 апреля 1960 года в Москве в семье физиков. Его отец, Фёдор Викторович Лисовский доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Института радиоэлектроники Академии наук. Соавтор одного из самых полных англо-русских словарей по радиоэлектронике и ряда других специальных технических словарей. Мать Инна Фёдоровна Лисовская долгое время работала учителем физики в школе.
Вон, Рашкина за убийство оленя занасекомили, никакие деньги компартии не помогли.
ст. 48 ч.4 которого говорит, что лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекло десять лет со дня совершения преступления.
Вопрос о применении давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону может быть назначена смертная казнь, разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить давность, смертная казнь не может быть назначена и заменяется лишением свободы.
В настоящее время на СК мораторий, по моему с 1996 или 1997 года, то есть, если бы убийцу задержали, допустим в 2007 году, то он должен был бы освобождён от уголовной ответственности, поскольку ему было бы нельзя назначить смертную казнь, следовательно, для исчисления сроков давности применялась бы ст. 48 УК РСФСР, а не 83 УК РФ.