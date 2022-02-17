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Убийство Владислава Листьева: преступление, которое никогда не будет раскрыто

Убийство Владислава Листьева: преступление, которое никогда не будет раскрыто (7 фото)

Автор:
17 февраля 2022 22:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владислав Листьев   Листьев   Сергей Лисовский   березовский   дело листьева   
1682
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В марте 1995 года в подъезде своего дома был застрелен известный тележурналист Владислав Листьев. И вот, спустя уже почти 27 лет дело так и осталось не раскрытым. Почему виновные до сих пор на свободе, хотя все заявляют о достаточном количестве собранных доказательств?

Листьев погиб в 38 лет, когда его карьера была на пике. Ведь он был одним из самых известных тележурналистов конца 80-х и первой половины 90-х годов. Он выступал одним из создателей программы «Взгляд», был первым ведущим «Поле чудес», а также общественно-политического ток-шоу «Тема». Кроме того, журналист стал одним из основателей телекомпании «ВИD».

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Кому и чем помешал успешный телеведущий?


По одной из версий, с Листьевым расправился Борис Березовский, которого обвинял журналист Павел Хлебников. Правда, сподвижник этой версии был сам убит. Однако другой тележурналист Александр Политковский дал объяснение, опровергающее причастность предпринимателя именно к самому «заказу».

Именно Березовский после приватизации ОРТ в начале 95-го года поставил во главе канала Влада Листьева, поскольку на эту должность нужно было яркое и узнаваемое лицо. Да и отношения между ними были достаточно теплыми. Но о самом факте готовящегося убийства он мог знать.


Большинство людей, принимавших участие в следствии и не боящихся говорить, уверены, что за самим заказом стоял Сергей Лисовский, возглавлявший АОЗТ «Реклама-Холдинг». Именно его компания контролировала 100% коммерческой рекламы «Останкино».

Но после того как Березовский запустил приватизацию, Лисовский стал терять рекламные денежные потоки. Позже предприниматель и вовсе поднял расценки на рекламу. Последней каплей стало то, что Листьев вместе с советом ОРТ полностью отменил её показ.  Почему же жертвой стал тележурналист?

По сути, Листьев тут только выступал за очищение рекламы от связей с криминалом. Да и то, принять решение об отказе от показа рекламных блоков самостоятельно он мог. Вероятно, влияние на совет имел сам Березовский, который и уводил денежные потоки Лисовского, в телефоне которого позже был обнаружен контакт возможного киллера.


Тем не менее имя заказчика официально так и не было озвучено. Коллеги убитого гендиректора ОРТ не хотели говорить, да и сейчас не бросаются откровениями. Перед следственной группой и вовсе начали расти непреодолимые административные заборы, не позволявшие довести дело до конца, пока в 2009 году расследование вообще не приостановили.

В 2010 году истек срок давности по этому делу, хотя на тот момент по нему уже было собрано более 200 томов. Два года назад российские журналисты потребовали довести его до процессуального решения и суда, но пока по-прежнему сохраняется режим тишины.

А как вы думаете, будет ли это дело когда-нибудь раскрыто, или виновные и причастные безнаказанно проживут остаток своей жизни? Учитывая то, что Лисовский до 2020 года вообще входил в Совет Федерации, второй вариант выглядит убедительней.

Источник:

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Метки: Владислав Листьев   Листьев   Сергей Лисовский   березовский   дело листьева   
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23k
ПаганецЪ 2 часа назад
На святое покусился - на бабло. А не раскроют, потому что нарушится правило №1 - не выйти на себя.
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3k
Шура ОсЕчкин Полчаса назад
Никакого расследования не будет.
А если оно уже и проведено, то официального оглашения не будет. НИ-КОГ-ДА....
Или срок снятия секретности будет регулярно продляться.
За примерами далеко ходить не надо -
-Убийство Кеннеди
-Снятие секретности с архивов НКВД за годы Большого террора.
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17k
albedo Час назад
А как вы думаете, будет ли это дело когда-нибудь раскрыто, или виновные и причастные безнаказанно проживут остаток своей жизни?
========================
А зачем кому то разбираться как друг друга жрали эти "приватизаторы"?
Они все были примерно одинаковы - сплошное ворье.
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−151
Васек повесил трубача Час назад
"Перестроились комсорги -
В шоу-бизнес подались
И один из них свой орган
Называет фирмой ЛИС'С"
Талькова тоже убили, и тоже все непросто...
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30k
Мойша Час назад
Автор обвинил Лисовского... Ни на чем. Что это было - наивность, или жажда хайпа? А может просто - заказ?
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69k
parallax 2 часа назад
Березовский, Лисовский... Опять одни кошерные личности.
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157
S400 parallax Час назад
Биография
Сергей Фёдорович Лисовский родился 25 апреля 1960 года в Москве в семье физиков. Его отец, Фёдор Викторович Лисовский доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Института радиоэлектроники Академии наук. Соавтор одного из самых полных англо-русских словарей по радиоэлектронике и ряда других специальных технических словарей. Мать Инна Фёдоровна Лисовская долгое время работала учителем физики в школе.
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157
S400 parallax 24 минуты назад
Речь шла о кошерности..вообще то!
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149
Dmitry 2 часа назад
Как можно продолжить расследование, если причастные сейчас в Гос.Думе сидят?
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149
Dmitry Bill Час назад
А что, у кого-то денег столько же, сколько и у него?
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149
Dmitry Bill 57 минут назад
Легко. Я жил в то время. Тогда мочили и за меньшие деньги, просто Листьев - наиболее резонансный пример. В который раз говорю, Россия и США - две стороны одной медали. Что там, что там те, кто грабил и убивал, сейчас стали респектабельными бизнесменами. Но если начать копать, то за любым респектабельным миллионером стоят предки-бандиты. Разница лишь в том, что в США уже прошло несколько поколений, а в России эти самые бизнесмены-бандиты ещё живы. Копать под себя они не позволят. Но если раньше они бы решили проблему с помощью оружия, то сейчас в ход пойдут подкуп, давление и все инструменты влияния цивилизованно-либерального мира. Так и у Лисовского. Он найдет способ где-то подкупить, где-то подмазать, где-то пошантажировать, а где-то и просто по-дружески попросить.
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13k
aalexey3 2 часа назад
При нынешней власти никто это дело раскрывать не будет, а то на себя могут выйти... Они сейчас убийство царя "расследуют", потом утоплением княжны Стенькой Разиным займутся... Не до Листьева.
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17k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"В 2010 году истек срок давности по этому делу" - за убийство есть срок давности?
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149
Dmitry MarkovAlexandr 2 часа назад
Нетути.
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Антибиотик
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