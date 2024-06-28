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Крысиная яма Гарри Дженнингса – последняя обитель любителей странного спорта

Крысиная яма Гарри Дженнингса – последняя обитель любителей странного спорта

Автор:
28 июня 2024 12:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   Спорт   Файв-Пойнтс   история   крыса   крысиный бой   район   трущоба   факт   
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В общем понимании спорт представляет собой составляющую физической культуры и систему организации, подготовки и проведения соревнований по установленным правилам. Но на вкус и цвет фломастеры разные, и в разные времена спортивные состязания могли принимать очень странные формы.

За этим скромным историческим фасадом скрывается история очень «джентльменского» спорта – крысиных боёв.

На окраине печально известного в XIX веке улья бедности и злодейства, известного как район Файв-Пойнтс на Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, расположен небольшой дом из красного кирпича. И здесь когда-то проходило одно из самых варварских и диких развлечений той эпохи.

Между двумя типичными домами по Мэдисон-стрит стоит дом № 47-49  – здание, которое визуально кажется более ранним по сравнению с соседними. И может похвастаться бонусом к внешнему виду ещё и жуткой историей.

Сегодня бывший дом используется в качестве молитвенного зала для церкви Святого Джеймса. Но более 150 лет тому назад это не лишённое изящества здание было одной из так называемых крысиных нор Манхэттена. Объявление в номере газеты The Herald от 2 марта 1853 года резюмировало события, творившиеся в таких «норах»: «Убийство крыс и другие виды спорта каждый вечер понедельника. Джентльмены, желающие испытать своих собак, постоянно получают хороший запас крыс, а яма предоставляется бесплатно, в спортивном зале Дж. Марриотта, Мэдисон-стрит, 49».

Убийство крыс было главным видом спорта для джентльменов середины XIX века. Уличным мальчишкам платили 5-10 центов за каждого изловленного грызуна. А зрители вопили и толкались в зале, чтобы сделать выигрышную ставку на то, сколько крыс смогут разорвать псы за определённый промежуток времени.

Рядом на Уотер-стрит, Кит Бернс, один из последних членов банды «Мёртвые кролики», содержал такую же печально известную крысиную яму. За закрытыми дверями по всему району процветало безумное времяпрепровождение, когда представители элиты общества – политики и богатеи съезжались в центр города, чтобы провести время за будоражащими кровь азартными играми в центре трущоб района Файв-Пойнтс.

В 1850 году дом на Мэдисон купил англичанин Гарри Дженнингс, который управлял салуном и продолжал популяризовать варварский спорт. В результате мистера Дженнингса поймали во время попытки грабежа и отправили на остров Райкерс.

После освобождения он изменил мировоззрение, стал в некотором роде респектабельным человеком и одним из выдающихся ловцов крыс в городе. Он предоставлял услуги дезинсектора таким известным заведениям, как Plaza Hotel. Несмотря на мрачную и кровавую историю безумного спорта, в бывшем салуне теперь по интересному стечению обстоятельств находится молельный зал. Который местные жители очень любят.

Даже когда ему грозило закрытие из-за продажи недвижимости, люди выбили средства, чтобы спасти свою старенькую церковь и примыкающее к ней небольшое здание с постыдным прошлым. Возможно благодаря искренним молитвам уголок, где уничтожали вредных, но не заслуживающих такой мучительной расправы зверьков, полностью очистится от призраков прошлого. И останется просто интересным историческим зданием без каких-нибудь последующих жутких перепрофилирований.

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Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   Спорт   Файв-Пойнтс   история   крыса   крысиный бой   район   трущоба   факт   
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1  комментарий
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А.Берестенко 11 минут назад
А что не так с крысиными боями?
Каждый месяц пару тысяч крыс убираются с улиц, пацаны получают бабки за выловленных крыс, собаки снимают стресс и учатся охотиться на крыс, кто-то еще и деньги зарабатывает.
Интересно, были бы тогда зоозащитники - вламывались бы в заведение и отпускали бы крыс на волю?!
И да, пару тысяч крыс в месяц - это пару десятков тысяч крыс на улицах...
Как-то так.
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