Крысиная яма Гарри Дженнингса – последняя обитель любителей странного спорта

Между двумя типичными домами по Мэдисон-стрит стоит дом № 47-49 – здание, которое визуально кажется более ранним по сравнению с соседними. И может похвастаться бонусом к внешнему виду ещё и жуткой историей.

Сегодня бывший дом используется в качестве молитвенного зала для церкви Святого Джеймса. Но более 150 лет тому назад это не лишённое изящества здание было одной из так называемых крысиных нор Манхэттена. Объявление в номере газеты The Herald от 2 марта 1853 года резюмировало события, творившиеся в таких «норах»: «Убийство крыс и другие виды спорта каждый вечер понедельника. Джентльмены, желающие испытать своих собак, постоянно получают хороший запас крыс, а яма предоставляется бесплатно, в спортивном зале Дж. Марриотта, Мэдисон-стрит, 49».