Назовите столицу Великобритании

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Ответ девушки очень удивил.
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Авторский пост
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Метки: Англия Великобритания столица
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Анекдот напомнила:
Обама приходит к гадалке, и спрашивает:
- Скажи мне, гадалка, что будет через 10 лет?
- Через 10 лет будет война с Россией, победит...
- Да я знаю кто победит... Скажи мне, сколько будет стоить хот-дог на Манхэттене?
- 35 рублей....