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Назовите столицу Великобритании

Назовите столицу Великобритании (1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Англия   Великобритания   столица   
3365
1

Ответ девушки очень удивил.

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Метки: Англия   Великобритания   столица   
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17  комментариев
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12k
Eltiftel 17 часов назад
и не поспоришь!
Анекдот напомнила:
Обама приходит к гадалке, и спрашивает:
- Скажи мне, гадалка, что будет через 10 лет?
- Через 10 лет будет война с Россией, победит...
- Да я знаю кто победит... Скажи мне, сколько будет стоить хот-дог на Манхэттене?
- 35 рублей....
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9k
Андрей 6 часов назад
картохи этому парню!
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927
Вадим В. Новоженов 10 часов назад
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14k
Вася 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Олег 16 часов назад
Умничка! Гражданство ей, срочно!
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3k
Frank Borman 16 часов назад
Ну дык, это же конкурс красоты, а не конкурс интеллекта. Давно известно, что красавицы острым умом не страдают.
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14k
Вася 16 часов назад
она вопрос поняла не так, типа кто хранит капитал в англии
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14k
Алексей 16 часов назад
За звуковой ряд - отдельное пять
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43k
dima423 16 часов назад
Вот глупышка...Россия это страна, а столица Англии - Москва)
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15k
Booka1a 16 часов назад
да нормально всё. девочка несколько названий по телеку услышала и что-то там запомнила. а что там где находится ей пофиг, её больше диеты и шмотки интересуют
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4k
Outcast 17 часов назад
Великобритания. Англия это один из административных округов. Все равно что у нас спрашивать столицу центрального федерального округа.
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4k
Mowgley 17 часов назад
"Да пошли вы все", - сказала Елизавета II, - "@битесь тут дальше сами без меня."
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2k
Сладких снов 17 часов назад
Зачёт!!!
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Aleksey

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