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Непростой тест по фильму "Зелёная миля"

Непростой тест по фильму "Зелёная миля"

Автор:
15 февраля 2022 15:59
Сообщество : Кино
Метки: Зелёная миля   Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам Стивена Кинга   тесты по фильмам Фрэнка Дарабонта   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Томом Хэнксом   
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Насколько хорошо вы помните детали фильма, снятого Фрэнком Дарабонтом в 1999 году? Чтобы успешно пройти сей тест, придётся хорошенько вспомнить имена персонажей, сюжетные повороты и кое-какие мелочи. Сможете?

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Метки: Зелёная миля   Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам Стивена Кинга   тесты по фильмам Фрэнка Дарабонта   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Томом Хэнксом   
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8  комментариев
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3k
Wertos Час назад
Совсем несложный тест, учитывая статус произведения !
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6k
a_komolow 13 минут назад
8 из 8 не напрягаясь
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Cornho Полчаса назад
Методом тыка в один всё-таки попал!


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8k
Hunson Abadeer 38 минут назад
с именем героя накосячил, т.к. давно не смотрел его
Но автор, вопросы легкие слишком!!!
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6k
Горец Ю Час назад
8 из 8..
Смотрел один раз, 20 лет тому назад.
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10k
BWSHARK Час назад
И читал, и смотрел много раз. Тест - фигня.
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3k
* You All Час назад
слишком просто. по книгам бы что-то подобное было интереснее
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3k
DyadyaSasha Час назад
8/8
Люблю Кинга. Фильм офигенный!
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