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Насколько хорошо вы помните детали фильма, снятого Фрэнком Дарабонтом в 1999 году? Чтобы успешно пройти сей тест, придётся хорошенько вспомнить имена персонажей, сюжетные повороты и кое-какие мелочи. Сможете?
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Метки: Зелёная миля Тесты кинотесты тест тесты по фильмам Стивена Кинга тесты по фильмам Фрэнка Дарабонта тесты по фильмам девяностых тесты по фильмам с Томом Хэнксом
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Но автор, вопросы легкие слишком!!!
Смотрел один раз, 20 лет тому назад.
Люблю Кинга. Фильм офигенный!