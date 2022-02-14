Просто фантастика: самые обычные вещи, которые под микроскопом выглядят как нереальный мир

Глядя на эти фото, с первого раза будет сложно, а то и невозможно, угадать, что на них изображено. Порой даже богатого воображения недостаточно, чтобы понять кто это или что это на снимке. Кстати, на первом фото - трещина в металле под значительным увеличением.