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Просто фантастика: самые обычные вещи, которые под микроскопом выглядят как нереальный мир

Просто фантастика: самые обычные вещи, которые под микроскопом выглядят как нереальный мир (41 фото)

Автор:
14 февраля 2022 14:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: микроскоп   оптика   увеличение   фото   
1621
41
В нашем мире полным-полно удивительных вещей, и, чтобы в этом убедиться, необязательно куда-нибудь ехать - достаточно иметь мощный микроскоп.
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Метки: микроскоп   оптика   увеличение   фото   
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16  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 4 часа назад
Про каплю воды надо добавить, что это капля морской воды.
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2k
Илья 12 минут назад
Червь, судя по выду, такой:
-Кто здесь?
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11k
Krapiv 2 часа назад
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
"Графитовый наконечник"
Наконечник чего?

"Кожа паука"
У паука нет кожи. От слова вообще.
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752
Трям 3 часа назад
А почему каннабинол пропустили?
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460
Arti Трям 3 часа назад
Много чего пропустили
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8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
свой мир прямо.. круто !!!
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11k
котегRUS 3 часа назад
Супермикроскоп...

https://www.prikol.ru/2010/01/25/super-mikroskop-41-foto/https://www.prikol.ru/2010/01/25/super-mikroskop-41-foto/
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460
Arti 4 часа назад
Ну давай попытаемся разгадать что это за обрезок
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460
Arti Трям 2 часа назад
Паштет какой-то
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Arti Трям 2 часа назад
С жопы они будут коричневого оттенка, ну если только с помытой жопы
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