Просто фантастика: самые обычные вещи, которые под микроскопом выглядят как нереальный мир

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В нашем мире полным-полно удивительных вещей, и, чтобы в этом убедиться, необязательно куда-нибудь ехать - достаточно иметь мощный микроскоп.
Глядя на эти фото, с первого раза будет сложно, а то и невозможно, угадать, что на них изображено. Порой даже богатого воображения недостаточно, чтобы понять кто это или что это на снимке. Кстати, на первом фото - трещина в металле под значительным увеличением.
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Фрагмент снежинки
Удивительно, но хрупкая на первый взгляд снежинка при значительном увеличении выглядит как высеченная из бетона.
Кончик волоса с головы человека
Из тех, про которых в рекламе шампуней говорят, что они секущиеся, и что им срочно нужна помощь. Судя по макрофото, такие волосы точно нужно быстро спасать!
Поврежденное нервное окончание
Синий и оранжевый - нейромедиаторы, передающие нервный импульс от клетки к клетке.
Захват макрофагами клеток опухоли
Человеческие макрофаги (голубые клетки) окружили и захватили клетки опухоли (оранжевые образования).
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Метки: микроскоп оптика увеличение фото
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"Кожа паука"
У паука нет кожи. От слова вообще.
https://www.prikol.ru/2010/01/25/super-mikroskop-41-foto/https://www.prikol.ru/2010/01/25/super-mikroskop-41-foto/