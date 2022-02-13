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13 февраля 2022 22:40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего прошлого
2.
Выпускной. Москва 1987 год
3.
Химическая лаборатория МГУ. 1958 год
4.
Интересно, почему в 70-е гг. в доме главного режиссера театра "Современник" Галины Волчек суп варили в одной кастрюльке, а чай кипятили в трех чайниках?
5.
Студенты Киевского госуниверситета. 1971 год
7.
Актеры Олег Даль и Евгений Евстигнеев, 1968 год
8.
Море штормит... 1958 год, Крым
9.
Владимир Высоцкий и Марина Влади
10.
Регистрация брака. Очаков. 1970-е
11.
Любовь Орлова и Клара Лучко. Кинофестиваль Канны 1954 год
12.
Матиас Руст над Красной площадью, Москва 1987 год
14.
"Кремлёвская набережная Москвы - реки". СССР, Москва, 1968 год. Фото: И. Г. Кутас.
15.
Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову в фильме Бондарчука "Война и Мир", у себя дома, а может быть и в гостях у кого-то, листает журнальчик и слушает музыку. 1966 год
16.
В ресторане "Поплавок", ЦПКиО им. Кирова, Ленинград, 1950-е
17.
Юрий Любимов и Людмила Целиковская.
18.
Маникюр. Гостиница"Москва" 1930-е
19.
Домой после уроков. 1968 год
20.
Анатолий Турчак и Анатолий Собчак на футбольном матче клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге в 1990-е
21.
Самодельные самокаты, 60-е годы
22.
Юрий Гагарин через час после приземления, авиабаза «Энгельс», 1961 год
23.
Игорь Скляр на улице Рубинштейна. 1995. Фото Павел Маркин
24.
Лыжник на Ленинских горах.1964 год. Фото Т. Хаммонда
25.
Bечеpuнка cтyдентoв моcковcкого фuзтеxa, 1980 гoд.
26.
«Моё самое большое достижение — своя большая квартира. Я до сорока лет жил в коммуналке». Сергей Юрский с женой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей. СССР. 1970-е
28.
У автомата с газировкой
29.
Если кто соскучился по лету, то вот и лето. Ретро 1964 год, Крым, Ялта
30.
"Пионерочка'' 1982 г. фото Э.Хакимов.
31.
На рыбалке. В свободное от съемок время
32.
Даниловский рынок. Москва.1959 год
33.
Впервые в Москве. 80 е
34.
Выдача пшеницы и продуктов на трудодни. Автор фото Семён Фридлянд. УССР, 1951
36.
Два стильных парня на фоне популярного в СССР автобуса среднего класса КАвЗ-685.
37.
Загадочная фотография
39.
Теплый сон, Москва, 1959
40.
Охотники сдают пушнину. Якутская АССР, 1973 - 1975 г.
Авторский пост
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