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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
13 февраля 2022 22:40
Метки: животные   история   ретро   фото   
505
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего прошлого
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Метки: животные   история   ретро   фото   
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63k
физраствор. 3 часа назад
Поздоровайтесь с Адмиралом Нахимовым! Это именно он стоит если кто не понял...
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
У Собчака куртка Montana, тогда джинса вареная в моде была в начале 90-х, куртка понтовая но холодная, брррр...
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41k
Карандаш 2 часа назад
Посмотрел на всенародного "Штирлица" в кедах, на Даля, Плятта, Орлову... Как скромно одеты и какие величины! А посмотришь на нынешних павлинов тошнить хочется, зато гонора...
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141
Raingold Fischer 3 часа назад
А по середине незнакомый мужик.
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12k
Александр 3 часа назад
Воду греют в чайниках, наверно горячую отключили.
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3k
3BE3DA4ET 3 часа назад
Так вот как раскрыли Штирлица..
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