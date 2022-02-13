17 фотографий о том, как выглядели будни жителей крайнего севера в советское время

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Георгий Абрамович Липскеров был известным советским фотожурналистом. Фотограф начинал, как фотокорреспондент московских газет. Начиная с 1936 года, обосновался в газете «Известия». От газеты принимал участие в экспедициях на север страны. Принимал участие в обороне Сталинграда, работал в ТАСС и издательстве «Детская литература».
Все фотографии: Архангельская обл., Ненецкий национальный округ, г. Нарьян-Мар, 1949 год.
Приятного просмотра!
Все фотографии: Архангельская обл., Ненецкий национальный округ, г. Нарьян-Мар, 1949 год.
Приятного просмотра!
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Результаты его "северных экспедиций" вылились в занимательные фотосерии о жизни на советском Севере: столовые, магазины, поликлиники и люди, которые жили и работали в этом суровом регионе.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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