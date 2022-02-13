Прохожие спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей библиотеки

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Крупный пожар произошел вчера в "Библиотеке Аль-Замиля" в Аль-Хобар, в Саудовской Аравии.
Пожар, вспыхнувший в половине одиннадцатого утра, быстро охватил три этажа. Также пострадали несколько автомобилей, припаркованных у здания.
Во время тушения пожара выяснилось, что в здании находиться мужчина. Огонь преградил ему все пути, и бедолага, спасаясь от пожара попытался выпрыгуть в окно. Но расстояние до земли было слишком велико, и тогда неравнодушные прохожие пришли ему на помощь.
В официальных источниках о жертвах и пострадавших не сообщается.
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