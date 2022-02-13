Прохожие спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей библиотеки

Во время тушения пожара выяснилось, что в здании находиться мужчина. Огонь преградил ему все пути, и бедолага, спасаясь от пожара попытался выпрыгуть в окно. Но расстояние до земли было слишком велико, и тогда неравнодушные прохожие пришли ему на помощь.

2022-02-13T10:04:00+03:00