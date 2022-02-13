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Прохожие спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей библиотеки

Прохожие спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей библиотеки (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 февраля 2022 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   пожар   прохожие   прыжок   спасение   
535
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Крупный пожар произошел вчера в "Библиотеке Аль-Замиля" в Аль-Хобар, в Саудовской Аравии.

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Метки: видео   пожар   прохожие   прыжок   спасение   
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4  комментария
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83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Вроде этого мужика знаю, он еще в 3 часа ночи спрашивал, как пройти в библиотеку...
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1k
Максим Максимов 50 минут назад
Со второго этажа? Ха!!! В России с 22-го этажа сваливаются и - ничего - выживают.
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69k
parallax 2 часа назад
Библиотека Коранов?
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