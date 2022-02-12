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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Пороховой будильник. Будит взрывом. Буквально. Такие часы с ударно-кремневым замком. использовались в XVII веке. Заводишь на нужное время, и в урочный час раздается выстрел.
4.
Заправка в воздухе. Капитан Lowell H. Smith и лейтенант John P. Richter. База Rockwell Field. Калифорния. США. Июнь 1923 год
6.
Ирвин Кершнер - постановщик фильма «Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар». США. 1980 год
10.
Бронепалубный крейсер "Ньюарк" (USS Newark). 1900 год
Тренировка по фехтованию.
Бронепалубный крейсер 1 класса «Ньюарк» это первый корабль американского флота, получившем новую буквенно-цифровую нумерацию, до сих пор использующуюся в ВМФ США.
Бронепалубный крейсер 1 класса «Ньюарк» это первый корабль американского флота, получившем новую буквенно-цифровую нумерацию, до сих пор использующуюся в ВМФ США.
11.
Велоколяска, 1926. В 20-х годах прошлого века позволить себе машину мог далеко не каждый, и тогда вот такой велосипед становился палочкой-выручалочкой для молодых мам
12.
В баре. 1960-е
Снимок сделан замечательным американским фотографом Элиоттом Эрвиттом... который получил большую известность благодаря черно-белым фотографиям сделанными в ироничной манере.
Только он мог подметить странные и смешные моменты в повседневной жизни... а так же умел показать в своих фотографиях все недостатки общества.
Только он мог подметить странные и смешные моменты в повседневной жизни... а так же умел показать в своих фотографиях все недостатки общества.
27.
Расчет 37-мм авиадесантной пушки ЧК-М1 образца 1944 года, установленной в переделанной коляске ленд-лизовского мотоцикла Harley-Davidson.
Это легкое противотанковое орудие, предназначалось не только для мотоциклетных частей, но так же и для воздушно-десантных... преимущество этого орудия в том, что оно было достаточно легким и его спокойно можно было десантировать.
28.
Чешский торговец продает хрустальные люстры у входа в казармы. Выход советских войск из Чехословакии, 1990 год, Миловице
30.
Высокоскоростная аэродинамическая труба, расположенная в строении 641 в научно-исследовательском центре Лэнгли, представляет собой железобетонную конструкцию, в которой скорость ветра достигает скорости звука. 1930 год
35.
Koмбaйны Bacюpинcкoгo MTC yбиpaют ypoжaй нa кoлxoзнoм пoлe пoд oxpaнoй pacчётa cчeтвepённoй зeнитнoй пyлeмётнoй ycтaнoвки M-4, ycтaнoвлeннoй в кyзoвe гpyзoвикa ГAЗ-AA.Kyбaнь,июль 1943 гoдa
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Танцовщица демонстрирует, что ее нижнее белье было достаточно большим, что не могло служить поводом для ареста. Флорида, 1983 г
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