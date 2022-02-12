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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
12 февраля 2022 23:01
Метки: история   ретро   фото   
477
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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617
Graboid 3 часа назад
не баяны ... эксклюзив ....
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13k
Bill 3 часа назад
Помню, приехал в Москву в командировку. А поесть негде - везде вход по каким-то карточкам. Уличная торговля - комерсы, продают пирожки с мясом "как домашние", за 80 рублей. При средней зарплате 200-300.
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84k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
танцовщица - красава
снимок сделал ее знаменитым на века
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
фото в прачечной современное, из Хохляндии
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