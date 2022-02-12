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Когда онлайн-шоппинг не удался

Когда онлайн-шоппинг не удался (33 фото)

Автор:
12 февраля 2022 11:59
Сообщество : Факты
Метки: заказ с доставкой   истории   истории в картинках   не повезло   неудача   онлайн-магазины   покупки   факты   
1551
33
Онлайн-шоппинг напоминает игру в рулетку. Хорошо ли настроена система заказа? Правильно ли вас понял продавец? Есть ли нужная вещь? И будет ли она похожа на свое фото? Это лишь немногие проблемы из тех, что могут встретиться на вашем пути.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заказ с доставкой   истории   истории в картинках   не повезло   неудача   онлайн-магазины   покупки   факты   
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12  комментариев
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19k
SolomonA 2 часа назад
Здесь в чем неудача? Если заказал 3 диска, значит и заплатил за три.
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idhr Полчаса назад

слева просто отфотошопленное эффектиками фото, справа реально искусство, картина, порактически Пикассо ...
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
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396
Arti 2 часа назад
Так конечно когда ищут по дешевле и по быстрее чтоб. да и без просмотра отзывов таков результат когда хочешь сэкономить , и не платить больше за качественный товар
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