Когда онлайн-шоппинг не удался

Онлайн-шоппинг напоминает игру в рулетку. Хорошо ли настроена система заказа? Правильно ли вас понял продавец? Есть ли нужная вещь? И будет ли она похожа на свое фото? Это лишь немногие проблемы из тех, что могут встретиться на вашем пути.

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"Я заказала масло для тела - а получила целую упаковку вот этого" 0 Источник:

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"Вместо зубных щеток нам прислали маски для глаз. Что ж, мы придумали, как ими распорядиться!" 0 Источник:

"Вообще-то я хотел обычные кроссовки. Но эта модель поразило меня в самое сердце!" 0 Источник:

"Спасибо женщине, разместивший этот отзыв! Я успела вычеркнуть это платье из своего заказа" 0 Источник:

"Заказала чашку с Громитом онлайн" 0 Источник:

"На годовщину сына заказали космический торт с фигуркой космонавта наверху. Слева - заказанный космонавт, справа - то, что мы получили" 0 Источник:

"Мы с семьей недавно переехали во Флориде, и я решила купить защиту от солнца понадежнее" 0 Источник:

"Получила отличную маску" 0 Источник:

"Сыну исполнился годик. Заказали торт: слева - то, что заказали, справа - то, что получили" 0 Источник:

"Заказали картину слева, получили картину справа. Как минимум, у девушки здорово подросли щеки" 0 Источник:

"Заплатила за этот торт $65. Точно не стоило того" 0 Источник:

"Что я заказал - и что получил" 0 Источник:

"Моя подруга заказала розовый прикроватный ковер - а получила ту меховую салфетку, что снизу" 0 Источник:

"В следующий раз буду знать, что надпись "Размер: 6/7" означает возраст, а не размер в цифрах 0 Источник:

"На Хэллоуин я заказал костюм Фредди Крюгера, но, кажется, мне прислали костюм его кузена" 0 Источник:

"Заказал на Amazon инструмент - а мне прислали сюрприз: пустой пакет!" 0 Источник:

"Разный размер, разные цвета, к тому же обе левые - а онлайн-магазин считает их парой!" 0 Источник:

"Заказала маленький, как мне казалось, пакетик попкорна" 0 Источник:

"Верхнее фото - то, что моя сестра заказала на Amazon, нижнее - то, что ей прислали" 0 Источник:

"Заказала сковородку, порадовавшись низкой цене... Теперь она будет самой дорогой нано-сковородкой в кукольной посуде дочки" 0 Источник:

"Сверху - заказанное, снизу - полученное" 0 Источник:

"Amazon прислал мне пустой дезодорант" 0 Источник:

"Заказала на Amazon менструальные чаши - получила набор резиновых мячей. Замена?" 0 Источник:

"О боже! Это что, кукольное зеркало?" 0 Источник:

"Заказал на Amazon три жестких диска, а мне прислали три ящика" 0 Источник:

"Заказал 1 килограмм бобов.Получил 1 боб" 0 Источник:

"У нас в Канаде -35, и мне понадобились зимние ботинки потеплее. Сверху - то, что я заказала, снизу - то, что получила" 0 Источник:

"Букеты: обещанный и доставленный" 0 Источник:

"Amazon прислал мне 4 копии мультфильма "Коты-аристократы". Я не заказывала ни одной" 0 Источник:

"Вот тебе и прочные походные ботинки!" 0 Источник:

"Вот мой костюм акулы к хэллоуину, заказанный онлайн" 0 Источник: