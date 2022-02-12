Когда онлайн-шоппинг не удался

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Онлайн-шоппинг напоминает игру в рулетку. Хорошо ли настроена система заказа? Правильно ли вас понял продавец? Есть ли нужная вещь? И будет ли она похожа на свое фото? Это лишь немногие проблемы из тех, что могут встретиться на вашем пути.
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"Вместо зубных щеток нам прислали маски для глаз. Что ж, мы придумали, как ими распорядиться!"
"Спасибо женщине, разместивший этот отзыв! Я успела вычеркнуть это платье из своего заказа"
"На годовщину сына заказали космический торт с фигуркой космонавта наверху. Слева - заказанный космонавт, справа - то, что мы получили"
"Сыну исполнился годик. Заказали торт: слева - то, что заказали, справа - то, что получили"
"Заказали картину слева, получили картину справа. Как минимум, у девушки здорово подросли щеки"
"Моя подруга заказала розовый прикроватный ковер - а получила ту меховую салфетку, что снизу"
"В следующий раз буду знать, что надпись "Размер: 6/7" означает возраст, а не размер в цифрах
"На Хэллоуин я заказал костюм Фредди Крюгера, но, кажется, мне прислали костюм его кузена"
"Заказала сковородку, порадовавшись низкой цене... Теперь она будет самой дорогой нано-сковородкой в кукольной посуде дочки"
"У нас в Канаде -35, и мне понадобились зимние ботинки потеплее. Сверху - то, что я заказала, снизу - то, что получила"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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слева просто отфотошопленное эффектиками фото, справа реально искусство, картина, порактически Пикассо ...