Какими бывают герои

У 11-летней Карины Михайдаровой из Забайкалья большая семья – три младших брата.
Вечером 28 января родители ненадолго вышли в магазин, Карина на диване возилась с самым младшим братом, которому нет и года, а два средних братика уже спали в детской.
Вдруг Карина почувствовала запах гари. Заглянула в детскую – а там горит кровать! Разбудив братьев, девочка быстро вывела их из квартиры. Младшего вынесла. Дети побежали к соседке, и та вызвала пожарных.
В эту минуту домой вернулись родители, папа бросился тушить огонь. Так что когда приехали пожарные, их помощь уже не потребовалась.
Как сказали в управлении МЧС, пожар произошёл из-за замыкания в проводке. А ещё там похвалили Карину, ведь она предотвратила большую беду, сохранив самое ценное – жизни малышей.
Авторский пост
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Я даже знаю что заставило двух взрослых людей,идти ночью в магазин вдвоем,бросив дома младенца.
Недоверие...Что если пойдет один - не донесёт!Выпьет по дороге!