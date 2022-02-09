Какими бывают герои

Вечером 28 января родители ненадолго вышли в магазин, Карина на диване возилась с самым младшим братом, которому нет и года, а два средних братика уже спали в детской.

Вдруг Карина почувствовала запах гари. Заглянула в детскую – а там горит кровать! Разбудив братьев, девочка быстро вывела их из квартиры. Младшего вынесла. Дети побежали к соседке, и та вызвала пожарных.

В эту минуту домой вернулись родители, папа бросился тушить огонь. Так что когда приехали пожарные, их помощь уже не потребовалась.

Как сказали в управлении МЧС, пожар произошёл из-за замыкания в проводке. А ещё там похвалили Карину, ведь она предотвратила большую беду, сохранив самое ценное – жизни малышей.