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Какими бывают герои

Какими бывают герои (1 фото)

Автор:
09 февраля 2022 18:27
Метки: герои   проишествие   чудесное спасение   
423
1

У 11-летней Карины Михайдаровой из Забайкалья большая семья – три младших брата.

Вечером 28 января родители ненадолго вышли в магазин, Карина на диване возилась с самым младшим братом, которому нет и года, а два средних братика уже спали в детской.
Вдруг Карина почувствовала запах гари. Заглянула в детскую – а там горит кровать! Разбудив братьев, девочка быстро вывела их из квартиры. Младшего вынесла. Дети побежали к соседке, и та вызвала пожарных.
В эту минуту домой вернулись родители, папа бросился тушить огонь. Так что когда приехали пожарные, их помощь уже не потребовалась.
Как сказали в управлении МЧС, пожар произошёл из-за замыкания в проводке. А ещё там похвалили Карину, ведь она предотвратила большую беду, сохранив самое ценное – жизни малышей.

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Метки: герои   проишествие   чудесное спасение   
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Нанук Паналык 4 часа назад
"Вечером 28 января родители ненадолго вышли в магазин"
Я даже знаю что заставило двух взрослых людей,идти ночью в магазин вдвоем,бросив дома младенца.
Недоверие...Что если пойдет один - не донесёт!Выпьет по дороге!
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0
Любовь 3 часа назад
Молодец, таким гранты надо давать
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376
Arti 3 часа назад
Взгляд такой у нее что как будто спасла чтобы потом сама их смогла убить ))
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5k
Михаил 3 часа назад
а вот вам случай из жизни соседей). мальчик играл дома пока мама спала от усталости, там реально хорошая семья, девушка одна двоих деток воспитывает (муж погиб в дтп). Так вот мальчик включил утюг, а утюг стоял на ковре, и вот загорелась квартира, чудом спаслись. ремонт помогали делать всем подъездом.
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43k
Элек Мек 3 часа назад
Вот она герой,а награждают миллеров.
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