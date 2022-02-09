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Пятьдесят оттенков черного: на роли в кино теперь будут выбирать через палитру?

Пятьдесят оттенков черного: на роли в кино теперь будут выбирать через палитру? (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 15:41
Сообщество : Кино
Метки: Ангелы Чарли   актеры   кино   оскар   расизм   сексизм   черные   
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На днях объявили о номинантах на ежегодную премию "Оскар". Судя по опыту предыдущих лет, особой интриги в этом году не предвидится, только в одной картине сыграл роль актер-трансгендер.

Скорее всего, именно этот фильм придется по вкусу экспертам и кинокритикам. К слову, у "Вестсайдской истории" только 7 номинаций, когда как у лидера, картины "Власть пса", их 12.

На фоне очередной церемонии вручения кинопремии разворачивается новая каста угнетенных. На этот раз в интервью американскому изданию чернокожая актриса Тандиве Ньютон, которую вы могли видеть в фильме "Миссия невыполнима 2" или сериале "Мир дикого запада", заявила, что извиняется перед более темными коллегами по цеху.

Англичанка решила опередить время, и вместо того, чтобы быть обвиненной в успехе, таланте и везении, самой озвучить проблему.

При этом речь шла исключительно о цвете кожи, а не актерской игре и таланте. Ньютон сожалеет, что ее более черным коллегам не дают те роли, которые достаются ей.

Интересно, что в 2020 году Ньютон рассказала о том, что отказалась от роли в боевике "Ангелы Чарли" из-за сексизма и расизма главного режиссера МакДжи и главы Sony Эми Паскаль.

Актриса заявила, что они хотели сделать образ чернокожей героини реалистичным, поэтому первой должна была быть сцена, где показан ее зад в облегающих джинсах, а Паскаль предложила сцену с танцами на барной стойке.

Вместо Тандиве Ньютон взяли на роль Люси Лью. Конечно, спустя двадцать лет нельзя быть полностью уверенными, что такого не могло быть или наоборот, но персонаж Люси Лью тоже был наполнен расовыми клише.

Да и весь фильм был сделан в духе того времени, когда никто ни на что не оскорблялся.

К слову, новый перезапуск "Ангелов Чарли" Ньютон бы понравился, в главных ролях играют две чернокожие актрисы и белая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в общем, все по современным канонам.

Источник:

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Метки: Ангелы Чарли   актеры   кино   оскар   расизм   сексизм   черные   
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12k
Erorist Час назад
Мне одно непонятно - собрались белые чуваки, решили замутить фильм, набрали белых актёров, сняли, показали, срубили бабла. Что мешает чернокожим союраться тоже, снятиь свой фильм с чернокожими, показать и жить счастливо? Создавайте свои студии, набирайте кого хотите в актёры и не жужжите. А то это как я начну ныть - вот, девушки выбирают красивых, богатых, с большим агрегатом, а меня дискриминруют - обязать их и мне давать, квоты должны быть.
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6k
a_komolow Минуту назад
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302
zz 6 минут назад
Не надо грустить. Вымрут скоро англосаксы, останутся только черные 3,14...оры, или афроамериканцы или то же будут лица без национальности.
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68
Юрий Клоков 12 минут назад
Вспоминая фильмы: "Дом большой мамочки", "Не грози южному централу...". Там одни чернокожие, и никто не говорил о сексизме.
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10k
Трив Полчаса назад
Я уже даже и не смотрю всё это про чёрных учёных и их суперцивилизации, сильнейших фемок, способных раскидать десяток парней и т.д. Особенно ворочу нос, если в фильме есть бри ларсон, тесса томпсон, джон бойега и эта, из сумерек. А, ещё эта скотина, амбер.
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−8
Дмитрий Прохоренко Час назад
Тэнди Ньютон,так её вроде зовут!
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7k
Wollas Час назад
Ангел чарли во всей красе.
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722
Трям Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Мрачный Жнец 2 часа назад
Задолбали своей толерантностью.
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
им стоит взбодриться, например выпустить комедию с Джимом Керри, где у него будет блэкфейс и назвать "Черный и еще чернее"
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