Пятьдесят оттенков черного: на роли в кино теперь будут выбирать через палитру?

На днях объявили о номинантах на ежегодную премию "Оскар". Судя по опыту предыдущих лет, особой интриги в этом году не предвидится, только в одной картине сыграл роль актер-трансгендер.
Скорее всего, именно этот фильм придется по вкусу экспертам и кинокритикам. К слову, у "Вестсайдской истории" только 7 номинаций, когда как у лидера, картины "Власть пса", их 12.
На фоне очередной церемонии вручения кинопремии разворачивается новая каста угнетенных. На этот раз в интервью американскому изданию чернокожая актриса Тандиве Ньютон, которую вы могли видеть в фильме "Миссия невыполнима 2" или сериале "Мир дикого запада", заявила, что извиняется перед более темными коллегами по цеху.
Англичанка решила опередить время, и вместо того, чтобы быть обвиненной в успехе, таланте и везении, самой озвучить проблему.
При этом речь шла исключительно о цвете кожи, а не актерской игре и таланте. Ньютон сожалеет, что ее более черным коллегам не дают те роли, которые достаются ей.
Интересно, что в 2020 году Ньютон рассказала о том, что отказалась от роли в боевике "Ангелы Чарли" из-за сексизма и расизма главного режиссера МакДжи и главы Sony Эми Паскаль.
Актриса заявила, что они хотели сделать образ чернокожей героини реалистичным, поэтому первой должна была быть сцена, где показан ее зад в облегающих джинсах, а Паскаль предложила сцену с танцами на барной стойке.
Вместо Тандиве Ньютон взяли на роль Люси Лью. Конечно, спустя двадцать лет нельзя быть полностью уверенными, что такого не могло быть или наоборот, но персонаж Люси Лью тоже был наполнен расовыми клише.
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Да и весь фильм был сделан в духе того времени, когда никто ни на что не оскорблялся.
К слову, новый перезапуск "Ангелов Чарли" Ньютон бы понравился, в главных ролях играют две чернокожие актрисы и белая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в общем, все по современным канонам.
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