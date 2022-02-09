Пятьдесят оттенков черного: на роли в кино теперь будут выбирать через палитру?

Англичанка решила опередить время, и вместо того, чтобы быть обвиненной в успехе, таланте и везении, самой озвучить проблему.

При этом речь шла исключительно о цвете кожи, а не актерской игре и таланте. Ньютон сожалеет, что ее более черным коллегам не дают те роли, которые достаются ей.