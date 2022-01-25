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Круто, но дорого: впечатления от Oculus Quest 2

Круто, но дорого: впечатления от Oculus Quest 2 (13 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 20:19
Сообщество : Игромир
Метки: виртуальная жизнь   мнение   технологии   устройство   шлемы   
1468
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Провел месяц с VR - шлемом и готов о нем рассказать.

В конце 2021 года я решил сделать себе новогодний подарок и купить шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2.

 

Стоит отметить, что это уже второй подобный девайс в моем арсенале, поскольку ранее я использовал PlayStation VR. Поэтому примерное представление о том, что из себя представляет геймплей в таких устройствах, я понимал.

 

Началось все с того, что мне пришлось облазить кучу онлайн-магазинов. На дворе было 16 декабря и, видимо, народ ринулся покупать Oculus, чтобы хоть как-то скрасить себе или друзьям праздник. Консоли и видеокарты ведь у нас в дефиците.

 

При этом Quest 2 вообще в России официально не продается. Либо ты покупаешь с иностранных площадок, с которых неизвестно еще когда товар до тебя дойдет, но будет стоить около 28 тысяч рублей, либо Авито, где версия на 128 гигабайт памяти обойдется в 32 тысячи рублей.

 

Поскольку времени оставалось мало, а устройство самому себе подарить хотелось, взял с Авито, но с пересылкой из Москвы, поскольку в моем городе перекупщики все успели распродать.

25 декабря посылка была уже у меня, и с визгами счастья я побежал ее распаковывать. Сама коробка ничего интересного из себя не представляла, просто изображение шлема и нескольких игр, которые советуют попробовать его создатели. Сам же девайс хорошо упакован и плотно лежит в соответствующих ячейках, что исключает его повреждение во время доставки.

Сам по себе Oculus Quest 2 легкий, всего полкило, а геймпады удобные, но есть огромный минус: крепление на голову. Интернет-пользователи называют его резинкой от трусов. Мне оно совершенно не понравилось: шлем постоянно норовит упасть с головы, а каждый раз надевая его на кого-то из друзей, приходилось подтягивать резинки. В итоге в тот же день, как был привезен шлем, я купил специальное пластиковое крепление.

Кстати, такое крепление можно купить как от производителей Oculus, так и от сторонних фирм: я приобрел аналог оригинала за 2800 рублей.

Шлем работает как самостоятельное устройство с собственным магазином, в котором есть много игр. Правда, нет региональной цены – то есть дорого. Тот же Resident Evil 4 обошелся мне в 3000 рублей. Но бывают и скидки.

 

Также поскольку Oculus работает на Android, есть всякие плюшки вроде браузера, онлайн-кинотеатров вроде Netflix.

 

Кстати, в шлеме можно заниматься спортом. Например, есть игра, в которой для передвижения в виртуальной тележке вам надо яростно приседать.

 

Есть возможность работы с торговой площадкой Steam, правда, тут уже шлем перестает быть автономным и для игры требуется компьютер. Однако надо учесть, чтобы играть в игры на полных настройках, требуется серьезная система.

 

Потребуется и еще одно вложение. Дело в том, что шлем может работать как с провода, так и без. Я решил сразу для себя, что хочу играть без проводов и приобрел для этого роутер с wi-fi 6 за 12 тысяч рублей.

В итоге мне даже страшно считать, какая сумма вышла по итогу, но четкую картинку без тормозов и проводов я получил, так что цель была достигнута. Тут должен быть мем с Таносом «Ценой чего? Ценой всего!» Но его не будет.

Что можно сказать о графике в играх. По меркам VR она поражает. PlayStation VR по схожей цене и рядом не стоял. Картинка сочная и четкая, иногда действительно забываешь, что ты в игре, и можешь засадить кулаком в стену. Но Oculus предусмотрели такой эффект, поэтому при запуске шлема есть возможность очертить безопасное пространство. Если какая-то из частей тела попадает за него, вокруг вас появляется сетка, предупреждающая о выходе за игровую зону.

 

Вот несколько кадров из игр, увы, скриншоты не мои, потому делать свои в шлеме достаточно трудно.

 

Понятное дело, что со стороны графика может показаться посредственной, уступая многим современным проектам, но в шлеме восприятие полностью меняется.

 

Главное, что я получил от данного шлема – новый игровой опыт и эмоции.


 

Стоит упомянуть про просмотр кино: здесь тоже есть свой новы опыт. В том числе, с пикантными фильмами.

 

Первые можно посмотреть на YouTube, там даже есть специальная вкладка - VR. Чтобы их найти, просто можно вбить в поиске. Погружение – ого-го, те же полеты с парашютом впечатляют.

 

Пикантные ролики же приятно удивляют и вызывают желание что-то пощупать (где мои тактильные перчатки, срочно). Эффект погружения максимальный, особенно если вам удастся найти видеозапись в хорошем разрешении.

 

Теперь о минусах, а их хватает.

 

Во-первых, цена. Да, сам шлем стоит достаточно дешево, но оголовье, роутер и нормальный компьютер встанет в копейку, учитывая стоимость видеокарт на данный момент.

 

Во-вторых – хороших игр, ради которых можно приобрести шлем, все еще довольно мало, действительно интересных проектов для меня оказалось около 10-15 штук. Стоит ли ради этого выкидывать круглую сумму? Сильно сомневаюсь.

 

Для начала вы должны взвесить все за и против. Может случиться так, что за неделю вы наиграетесь, и в итоге шлем будет пылиться по несколько месяцев, а то и лет, в ожидании, пока на него выйдет что- то достойное.

 

Третье – головокружение. Первые попытки поиграть в шлеме заканчивались для меня плачевно, я мог себя плохо чувствовать несколько часов. Однако со временем мозг привык и дискомфорт пропал, но у людей с проблемами вестибулярного аппарата такое состояние может и не проходить. Если есть возможность, нужно заранее опробовать устройство у друзей и прикинуть, подойдет ли оно вам.

Четвертое – ОЧКИ!

 

Для людей с плохим зрением Oculus – это настоящий адок, во всяком случае первое время. Голову с надетыми очками приходится буквально впихивать в шлем, а снимая придерживать их. Со временем входит в привычку, но с PlayStation VR подобных проблем не было. ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.

 

Хотелось бы, чтобы в будущем в шлеме можно было выставить диоптрии. Впрочем, если такой косяк Oculus окончательно достал, можно заказать специальные линзы с диоптриями, которые устанавливаются прямо в шлем, но это, опять же стоит денег.

 

Пятое – требуется много места. Если у вас небольшая студия, то вам будет тесно. Для комфортной игры вам нужен квадрат, минимум 3 на 3 метра.

 

Практически все минусы относятся и к шлемам других фирм, но все же.

Перед покупкой стоит несколько раз подумать, а надо ли оно вам. Ради нескольких дней аттракциона брать устройство, которое затем может отправиться в шкаф или на полку. Не разумнее ли будет взять его в аренду и пройти все новинки, которые вы бы хотели увидеть? Решать вам. Я же остался доволен, однако считаю, что весь сет не стоит таких вложений.

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Метки: виртуальная жизнь   мнение   технологии   устройство   шлемы   
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5k
Fishki_surfer Час назад
>>> Провел месяц с VR - шлемом и готов о нем рассказать.

Фото автора после месяца испытаний:

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4k
avix 18 минут назад
У меня уже с год HP Reverb G2 - не автономный, но по картинке посерьёзнее будет. Я его в основном для работы купил, где он мне сильно помогает, но и в игрушки поиграл. Alyx это вещь, особенно на нормальном железе. Мой GTX 1080 Ti тянет с трудом, но тянет. Куда интереснее с ним в Microsoft Flight Simulator 2020. Три месяца назад в него добавили управления VR контроллерами и суть взаимодействия сильно изменилась. Если увлекаетесь авиацией, то это просто мега-опыт, так как по сути можно вполне не плохо научиться управлять тем же Аэробусом 320ым или малой авиацией.

Я спокойно в шлеме провожу часа два в день, если требуется. Дальше уже голова устаёт.
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6k
dikijjim Полчаса назад
следующий этап озомбирования
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19
Аванес Мефодиевич 59 минут назад
Попытка рекламы хорошая, но только на дебилах прокатит.
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3k
RomaXz Час назад
Прикольно. Я хочу купить vr шлем, но игр достойных пока что мало, поэтому я подожду пару лет :)
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17k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"Перед покупкой стоит несколько раз подумать, а надо ли оно вам." - Так вроде можно в аренду взять, чтобы попробовать, покупать не обязательно.
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8k
Бритва 2 часа назад
ещё насадку на член купи, автор)

как здорово, что я предпочитаю стратегии и не заморачиваюсь со всякой фигнёй
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