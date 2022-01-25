Круто, но дорого: впечатления от Oculus Quest 2

Провел месяц с VR - шлемом и готов о нем рассказать.
В конце 2021 года я решил сделать себе новогодний подарок и купить шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2.
Стоит отметить, что это уже второй подобный девайс в моем арсенале, поскольку ранее я использовал PlayStation VR. Поэтому примерное представление о том, что из себя представляет геймплей в таких устройствах, я понимал.
Началось все с того, что мне пришлось облазить кучу онлайн-магазинов. На дворе было 16 декабря и, видимо, народ ринулся покупать Oculus, чтобы хоть как-то скрасить себе или друзьям праздник. Консоли и видеокарты ведь у нас в дефиците.
При этом Quest 2 вообще в России официально не продается. Либо ты покупаешь с иностранных площадок, с которых неизвестно еще когда товар до тебя дойдет, но будет стоить около 28 тысяч рублей, либо Авито, где версия на 128 гигабайт памяти обойдется в 32 тысячи рублей.
Поскольку времени оставалось мало, а устройство самому себе подарить хотелось, взял с Авито, но с пересылкой из Москвы, поскольку в моем городе перекупщики все успели распродать.
25 декабря посылка была уже у меня, и с визгами счастья я побежал ее распаковывать. Сама коробка ничего интересного из себя не представляла, просто изображение шлема и нескольких игр, которые советуют попробовать его создатели. Сам же девайс хорошо упакован и плотно лежит в соответствующих ячейках, что исключает его повреждение во время доставки.
Сам по себе Oculus Quest 2 легкий, всего полкило, а геймпады удобные, но есть огромный минус: крепление на голову. Интернет-пользователи называют его резинкой от трусов. Мне оно совершенно не понравилось: шлем постоянно норовит упасть с головы, а каждый раз надевая его на кого-то из друзей, приходилось подтягивать резинки. В итоге в тот же день, как был привезен шлем, я купил специальное пластиковое крепление.
Кстати, такое крепление можно купить как от производителей Oculus, так и от сторонних фирм: я приобрел аналог оригинала за 2800 рублей.
Шлем работает как самостоятельное устройство с собственным магазином, в котором есть много игр. Правда, нет региональной цены – то есть дорого. Тот же Resident Evil 4 обошелся мне в 3000 рублей. Но бывают и скидки.
Также поскольку Oculus работает на Android, есть всякие плюшки вроде браузера, онлайн-кинотеатров вроде Netflix.
Кстати, в шлеме можно заниматься спортом. Например, есть игра, в которой для передвижения в виртуальной тележке вам надо яростно приседать.
Есть возможность работы с торговой площадкой Steam, правда, тут уже шлем перестает быть автономным и для игры требуется компьютер. Однако надо учесть, чтобы играть в игры на полных настройках, требуется серьезная система.
Потребуется и еще одно вложение. Дело в том, что шлем может работать как с провода, так и без. Я решил сразу для себя, что хочу играть без проводов и приобрел для этого роутер с wi-fi 6 за 12 тысяч рублей.
В итоге мне даже страшно считать, какая сумма вышла по итогу, но четкую картинку без тормозов и проводов я получил, так что цель была достигнута. Тут должен быть мем с Таносом «Ценой чего? Ценой всего!» Но его не будет.
Что можно сказать о графике в играх. По меркам VR она поражает. PlayStation VR по схожей цене и рядом не стоял. Картинка сочная и четкая, иногда действительно забываешь, что ты в игре, и можешь засадить кулаком в стену. Но Oculus предусмотрели такой эффект, поэтому при запуске шлема есть возможность очертить безопасное пространство. Если какая-то из частей тела попадает за него, вокруг вас появляется сетка, предупреждающая о выходе за игровую зону.
Вот несколько кадров из игр, увы, скриншоты не мои, потому делать свои в шлеме достаточно трудно.
Понятное дело, что со стороны графика может показаться посредственной, уступая многим современным проектам, но в шлеме восприятие полностью меняется.
Главное, что я получил от данного шлема – новый игровой опыт и эмоции.
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Стоит упомянуть про просмотр кино: здесь тоже есть свой новы опыт. В том числе, с пикантными фильмами.
Первые можно посмотреть на YouTube, там даже есть специальная вкладка - VR. Чтобы их найти, просто можно вбить в поиске. Погружение – ого-го, те же полеты с парашютом впечатляют.
Пикантные ролики же приятно удивляют и вызывают желание что-то пощупать (где мои тактильные перчатки, срочно). Эффект погружения максимальный, особенно если вам удастся найти видеозапись в хорошем разрешении.
Теперь о минусах, а их хватает.
Во-первых, цена. Да, сам шлем стоит достаточно дешево, но оголовье, роутер и нормальный компьютер встанет в копейку, учитывая стоимость видеокарт на данный момент.
Во-вторых – хороших игр, ради которых можно приобрести шлем, все еще довольно мало, действительно интересных проектов для меня оказалось около 10-15 штук. Стоит ли ради этого выкидывать круглую сумму? Сильно сомневаюсь.
Для начала вы должны взвесить все за и против. Может случиться так, что за неделю вы наиграетесь, и в итоге шлем будет пылиться по несколько месяцев, а то и лет, в ожидании, пока на него выйдет что- то достойное.
Третье – головокружение. Первые попытки поиграть в шлеме заканчивались для меня плачевно, я мог себя плохо чувствовать несколько часов. Однако со временем мозг привык и дискомфорт пропал, но у людей с проблемами вестибулярного аппарата такое состояние может и не проходить. Если есть возможность, нужно заранее опробовать устройство у друзей и прикинуть, подойдет ли оно вам.
Четвертое – ОЧКИ!
Для людей с плохим зрением Oculus – это настоящий адок, во всяком случае первое время. Голову с надетыми очками приходится буквально впихивать в шлем, а снимая придерживать их. Со временем входит в привычку, но с PlayStation VR подобных проблем не было. ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.
Хотелось бы, чтобы в будущем в шлеме можно было выставить диоптрии. Впрочем, если такой косяк Oculus окончательно достал, можно заказать специальные линзы с диоптриями, которые устанавливаются прямо в шлем, но это, опять же стоит денег.
Пятое – требуется много места. Если у вас небольшая студия, то вам будет тесно. Для комфортной игры вам нужен квадрат, минимум 3 на 3 метра.
Практически все минусы относятся и к шлемам других фирм, но все же.
Перед покупкой стоит несколько раз подумать, а надо ли оно вам. Ради нескольких дней аттракциона брать устройство, которое затем может отправиться в шкаф или на полку. Не разумнее ли будет взять его в аренду и пройти все новинки, которые вы бы хотели увидеть? Решать вам. Я же остался доволен, однако считаю, что весь сет не стоит таких вложений.
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Фото автора после месяца испытаний:
Я спокойно в шлеме провожу часа два в день, если требуется. Дальше уже голова устаёт.
Пробовал железного человека погонять. Прикольно, но слишком нудные и долгие ролики между действом (за что пс и недолюбливаю). Бордерлендс, вообще нереально привыкнуть, более-менее Rush of Blood, скайрим давно скачал, но как то не запускал ещё.
Это те что со стиками играть, остальное в большинстве- тупо головой вертеть.
как здорово, что я предпочитаю стратегии и не заморачиваюсь со всякой фигнёй