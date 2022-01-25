Круто, но дорого: впечатления от Oculus Quest 2

В конце 2021 года я решил сделать себе новогодний подарок и купить шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2.

Стоит отметить, что это уже второй подобный девайс в моем арсенале, поскольку ранее я использовал PlayStation VR. Поэтому примерное представление о том, что из себя представляет геймплей в таких устройствах, я понимал.

Началось все с того, что мне пришлось облазить кучу онлайн-магазинов. На дворе было 16 декабря и, видимо, народ ринулся покупать Oculus, чтобы хоть как-то скрасить себе или друзьям праздник. Консоли и видеокарты ведь у нас в дефиците.

При этом Quest 2 вообще в России официально не продается. Либо ты покупаешь с иностранных площадок, с которых неизвестно еще когда товар до тебя дойдет, но будет стоить около 28 тысяч рублей, либо Авито, где версия на 128 гигабайт памяти обойдется в 32 тысячи рублей.

Поскольку времени оставалось мало, а устройство самому себе подарить хотелось, взял с Авито, но с пересылкой из Москвы, поскольку в моем городе перекупщики все успели распродать.