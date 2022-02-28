Все мы в детстве мечтали отправиться в долгое и опасное путешествие. Жажда приключений у нас в крои. Кстати, взрослому отправиться в лучшее приключение всей его жизни ещё труднее, чем ребёнку. А где столько денег взять? А кто мне такой большой отпуск даст? А с кем я кота оставлю? А детей куда? Такова взрослая жизнь. Но подсознательно мы всё равно ждём, что в нашу уютную нору, в нашу размеренную жизнь когда-нибудь придёт Гэндальф и скажет, что пора отправляться в приключение. А пока настоящий Гэндальф не пришёл, у нас есть интересные приключенческие фильмы, с помощью которых мы хотя бы на 1,5-2 часа можем помечтать о далёких странствиях, которые всегда заканчиваются хорошо.