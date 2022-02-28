Путешествуем по странам, мирам и эпохам вместе с героями этих замечательных фильмов про приключения.
Все мы в детстве мечтали отправиться в долгое и опасное путешествие. Жажда приключений у нас в крои. Кстати, взрослому отправиться в лучшее приключение всей его жизни ещё труднее, чем ребёнку. А где столько денег взять? А кто мне такой большой отпуск даст? А с кем я кота оставлю? А детей куда? Такова взрослая жизнь. Но подсознательно мы всё равно ждём, что в нашу уютную нору, в нашу размеренную жизнь когда-нибудь придёт Гэндальф и скажет, что пора отправляться в приключение. А пока настоящий Гэндальф не пришёл, у нас есть интересные приключенческие фильмы, с помощью которых мы хотя бы на 1,5-2 часа можем помечтать о далёких странствиях, которые всегда заканчиваются хорошо.
Год выпуска: 1975
Жанр: приключения, боевик
Продолжительность: 2 ч 9 мин
Актёры в главных ролях: Шон Коннери, Майкл Кейн, Кристофер Пламмер, Саид Джеффри
Источник:
Фильм великого Джона Хьюстона, режиссёра "Мальтийского сокола" (1941) и "Сокровища Сьерра Мадре" (1947). В основу картины положен рассказ Редьярда Киплинга (писателя в фильме играет Кристофер Пламмер), который в свою очередь основан на реальных событиях. По сюжету два британских солдата (Шон Коннери и Майкл Кейн) отправляются в страну Кафиристан, чтобы стать там королями.
Год выпуска: 1976
Жанр: драма, приключения, биография
Продолжительность: 2 ч 16 мин
Актёры в главных ролях: Максим Мунзук, Юрий Соломин, Владимир Кремена, Александр Пятков
Источник:
Фильм основан на книгах русского путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю". У книги "Дерсу Узала" есть ещё одна советская экранизация 1961 года режиссёра Агаси Бабаяна. Фильм 1975 года снял Акира Куросава. А предложил японскому гению поработать в СССР Сергей Герасимов, когда был с визитом в Японии в 1971-м. Путешественника Арсеньева сыграл Юрий Соломин, а в проводника Дерсу Узала - тувинский актёр Максим Мунзук. В 1976 году картина получила "Оскар" в номинации "лучший иностранный фильм".
Год выпуска: 1989
Жанр: приключения, боевик, комедия
Продолжительность: 2 ч 7 мин
Актёры в главных ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Денхолм Эллиот, Джон Рис-Дэвис
Источник:
Слоган фильма гласит: "Если у приключений есть имя, то это имя Индиана Джонс". Фильмы про археолога доктора Джона - это идеальное приключение, а третья часть, где Инди отправляется на поиски Грааля вместе со своим отцом Генри Джонсом-старшим, — однозначно лучшая в серии. Кстати, Спилберг пригласил на роль отца Индианы именно Шона Коннери, потому что изначально "Индиана Джонс" задумывался как ответ бондиане.
Год выпуска: 2003
Жанр: фэнтези, боевик, приключения
Продолжительность: 2 ч 23 мин
Актёры в главных ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли
Источник:
"Пираты" тоже стали синонимом приключений в кино. В списке первая часть, потому что она бесспорно лучшая в серии. "Пираты Карибского моря" - это экранизация популярного аттракциона в Диснейленде. "Дисней" не очень верил в успех фильма про пиратов, тем более на студии не очень были довольны интерпретацией образа Джека Воробья Джонни Деппом. Однако фильм с триумфом прошёлся по кинотеатрам мира, а Джек Воробей стал одним из самых узнаваемых киноперсонажей. Сегодня франшиза насчитывает пять фильмов, которые в общей сложности принесли $4,5 млрд. К выходу планируется и шестая часть, но уже без Джонни Деппа.
Год выпуска: 2016
Жанр: драма, биография, приключения
Продолжительность: 2 ч 21 мин
Актёры в главных ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд
Источник:
Картина основана на одноименной книге Дэвида Гранна, а в книге рассказывается реальная история подполковника Перси Фоссета. По поручению Королевского географического общества Фоссет отправляется в Южную Америку, чтобы нанести на карту область джунглей на границе Бразилии и Боливии. Получив в первой экспедиции доказательства существования развитой цивилизации в джунглях, исследователь снаряжает ряд экспедиций. Нашел или нет Фоссет свой город Z неизвестно – из экспедиции 1925-го, куда он отправился со своим сыном, он не вернулся. В главной роли Чарли Хэннем ("Король Артур" Гая Ричи), его напарника играет Роберт Паттинсон, а его сына Том Холланд.
Год выпуска: 1955
Жанр: приключения
Продолжительность: 1 ч 38 мин
Актёры в главных ролях: Александр Михайлов, Ольга Заботкина, Анатолий Адоскин, Евгений Лебедев
Источник:
Год выпуска: 2012
Жанр: приключения, биография, история, драма
Продолжительность: 1 ч 49 мин
Актёры в главных ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген, Андерс Баасмо Кристиансен, Тобиас Зантельман
Источник:
Экранизация знаменитого плавания на плоту через Тихий океан норвежского путешественника Тура Хейердала в 1947 году. Кстати, голливудским продюсерам очень понравилось, как норвежцы Эспен Сандберг и Юаким Рённинг поставили морские приключения Хейердала, поэтому режиссёров "Кон-Тики" пригласили поставить пятую часть "Пиратов Карибского моря".
Год выпуска: 2015
Жанр: приключения, вестерн, боевик, драма, биография
Продолжительность: 2 ч 36 мин
Актёры в главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер
Источник:
Приключения изодранного медведицей первопроходца и охотника Хью Гласса (Леонардо Ди Каприо) по заснеженным и полным опасностям просторам Северной Америки начала XIX веке. Хью Гласс - реально существовавший человек, который после схватки с гризли ползком преодолел больше 300 км. За "Выжившего" Леонардо Ди Каприо получил давно заслуженный "Оскар".
Год выпуска: 1984
Жанр: боевик, мелодрама, комедия, приключения
Продолжительность: 1 ч 48 мин
Актёры в главных ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тёрнер, Дэнни ДеВито, Зак Норман
Источник:
Автор женских романов (Кетлин Тёрнер) и наёмник (Майкл Дуглас) путешествуют по колумбийским джунглям, ищут сокровища и влюбляются. У фильма есть продолжение "Жемчужина Нила" (1985).
Год выпуска: 1984
Жанр: драма, приключения
Продолжительность: 2 ч 39 мин
Актёры в главных ролях: Питер Финч, Шон Коннери, Клаудия Кардинале, Эдуард Марцевич, Никита Михалков
Источник:
Последний фильм великого советского режиссёра Михаила Калатозова. Фильм снят совместно с западными кинематографистами. Поэтому в картине играют Шон Коннери (это уже третий фильм с ним в нашей подборке), Клаудиа Кардинале, Питер Финч. Было сделано две версии фильма. В версии, смонтированной для западного зрителя, звучала музыка Морриконе, а в советской версии - музыка Зацепина.
Год выпуска: 1999
Жанр: фэнтези, приключения, боевик
Продолжительность: 2 ч 04 мин
Актёры в главных ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу
Источник:
Суперуспешный ремейк классической "Мумии" с Борисом Карлоффым в роли ожившего Имхотепа породил два продолжения и один спин-офф со Скалой. Уникальный случай, когда оригинал был ужастиком, а ремейк стал одним из лучших приключенческих фильмов.
Год выпуска: 1985
Жанр: приключения
Продолжительность: 7 серий по 65 мин
Актёры в главных ролях: Николай Ерёменко мл., Владимир Гостюхин, Лембит Ульфсак, Владимир Смирнов
Источник:
Это вторая попытка экранизировать роман Жюля Верна "Дети капитана Гранта", одну из лучших книг в жанре приключенческой литературы. Первая была снята в 1936 году режиссёром Владимиром Вайнштоком. Говорухин же решил немного изменить название, дабы избежать путаницы. Фильм состоит из двух сюжетных линий. Первая рассказывает о жизни писателя Жюля Верна и истории создания и публикации романа "Дети капитана Гранта". Вторая собственно повествует сюжет романа так, как он постепенно рождался в воображении писателя.
Год выпуска: 2005
Жанр: боевик, комедия, приключения
Продолжительность: 2 ч 4 мин
Актёры в главных ролях: Мэттью МакКонахи, Пенелопа Крус, Стив Зан, Уильям Х. Мэйси
Источник:
Пустынный конспирологический супербоевик про искателя приключений (МакКонахи) и хорошенькую работницу ООН (Крус), сражающихся с эпидемией каннибализма в Северной Африке.
Год выпуска: 1968
Жанр: приключения, вестерн, мелодрама
Продолжительность: 2 ч 8 мин
Актёры в главных ролях: Грегори Пек, Омар Шариф, Телли Савалас, Камилла Спарв
Источник:
Один из самых известных и культовых вестернов в нашей стране. В советский прокат картина вышла в 1974 году, спустя 6 лет после мировой премьеры. В СССР "Золото Маккены" посмотрели 63 млн человек. Поставил фильм режиссер Джей Ли Томпсон, ответственный за две последние серии оригинальной "Планеты обезьян" и "Тарас Бульбу" с Юлом Бриннером.
Год выпуска: 1985
Жанр: боевик, мелодрама, комедия, приключения
Продолжительность: 1 ч 36 мин
Актёры в главных ролях: Ричард Чемберлен, Шэрон Стоун, Герберт Лом, Джон Рис-Дэвис
Источник:
Экранизация первой из 14 книг Генри Райдера Хаггарда об увлекательных путешествиях английского искателя приключений и охотника Алана Квотермейна. Снял картину уже упомянутый в нашем списке Джей Ли Томпсон. В 1986 году вышло продолжение "Аллан Куотермейн и потерянный город золота".
Год выпуска: 1965
Жанр: мелодрама, комедия, приключения, семейный, спорт
Продолжительность: 2 ч 40 мин
Актёры в главных ролях: Джек Леммон, Тони Кертис, Натали Вуд, Питер Фальк
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Фильм был вдохновлён реальным событием — Большими гонками "Нью-Йорк-Париж" 1908 года. Режиссёр Блэйк Эдвардс ("Завтрак у Тиффани", "Розовая пантера") посвятил картину легендарному комедийному дуэту эпохи немого кино — Лорелу и Харди. Эту приключенческую картину в СССР посмотрели почти 40 млн зрителей.
Год выпуска: 2012
Жанр: фэнтези, драма, приключения
Продолжительность: 2 ч 7 мин
Актёры в главных ролях: Сурадж Шарма, Ирфан Кхан, Аюш Тандон, Гаутам Белур
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Невероятно красивые приключения индийского мальчика и хоть и компьютерного, но очень правдоподобного тигра в одной лодке.
Год выпуска: 2017
Жанр: приключения, фэнтези, боевик, комедия
Продолжительность: 1 ч 59 мин
Актёры в главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан
Источник:
Если в оригинальной картине с Робином Уильямсом персонажи игры попадали в реальный мир, то в ремейке 2017-го главные герои попадают в мир игры, тольк не настольной, а компьютерной. В 2019 году вышел сиквел.
Год выпуска: 1993
Жанр: приключения, фантастика, семейный
Продолжительность: 2 ч 7 мин
Актёры в главных ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо
Источник:
Фильм Стивена Спилберга основан на одноименном романе Майкла Крайтона 1990 года. Крайтон рассказал Спилбергу о своей книге, когда они вместе работали над проектом, который впоследствии стал мегапопулярным сериалом «Скорая помощь». Спилберг пришел в восторг от идеи, и студия Universal приобрела права на экранизацию книги за несколько месяцев до ее выхода.
Год выпуска: 2021
Жанр: приключения, комедия, фэнтези
Продолжительность: 2 ч 7 мин
Актёры в главных ролях: Эмили Блант, Дуэйн Джонсон, Джесси Племонс
Источник:
Экранизация аттракциона из Диснейленда. Студия хотела повторить успех "Пиратов Карибского моря" только без Джонни Деппа и в новых более толерантных условиях. Судя по сборам (без учёта показов на Disney+ блокбастер собрал чуть больше своего бюджета, а для самоокупаемости надо было превзойти бюджет в два раза) обогнать "Пиратов" не получилось, однако приключение-аттракцион получилось качественное.
Год выпуска: 2005
Жанр: приключения, боевик, драма, мелодрама, фэнтези
Продолжительность: 3 ч 7 мин
Актёры в главных ролях: Наоми Уоттс, Эдриан Броуди, Джек Блэк, Энди Серкис
Источник:
Питер Джексон разрабатывал "Кинг Конга" в конце 1990-х на студии Universal. Студия по спецэффектам Питера Джексона WETA уже начала работы над побочными эффектами для фильма. Но в 1998 году Universal свернула проект из-за провала фильма "Могучий Джо Янг" и скромных показателей "Годзиллы" Роланда Эммериха. Джексон со всеми своими наработками по спецэффектам ушел на студию New Line и поставил "Властелина колец". После успеха трилогии про Средиземье Джексону разрешили поставить "Кинг Конга" с каким угодной бюджетом. Некоторое время "Кинг Конг" был самым дорогим фильмом в истории.
Год выпуска: 2001-2003
Жанр: приключения, фэнтези, драма
Продолжительность: 2 ч 58 мин ("Братство кольца"), 2 ч 59 мин ("Две башни"), 3 ч 21 мин ("Возвращение короля")
Актёры в главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Энди Серкис
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А вы знали, что картину поначалу взялся продюсировать Харви Вайнштейн. Питер Джексон планировал уместить всего "ВК" в два фильма, Вайнштейна это устраивало. А потом резко передумал и решил, что дилогия обязательно провалится в прокате. Харви захотел впихнуть всю трилогию в один фильм и посадить в режиссёрское кресло Тарантино. К счастью, проект перехватила другая компания, у которой к Джексону было лишь одно условие - сделать трилогию.
Год выпуска: 2012-2014
Жанр: приключения, фэнтези, боевик
Продолжительность: 2 ч 49 мин ("Нежданное путешествие"), 2 ч 59 мин ("Пустошь Смауга"), 3 ч 21 мин ("Битва пяти воинств")
Актёры в главных ролях: Мартин Фриман, Иэн Маккеллен, Ричард Армитедж, Эванджелин Лилли, Орландо Блум, Люк Эванс
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"Властелин колец" - истинная классика (особенно в гоблинском переводе), а "Хобит" хоть и захватывает, но всё же до уровня "ВК" не дотягивает. Постановка некоторых сцен - однозначно новое слово в приключенческом жанре (учитывая, что Джексон снимал с частотой 48 кадров в секунду в 3D), а вот сюжетно "Хоббит" подкачал. В данном случае одну небольшую книжку растянули на три длинных фильма, и на пользу сюжету это не пошло.
Год выпуска: 1985
Жанр: приключения, комедия, семейный
Продолжительность: 1 ч 54 мин
Актёры в главных ролях: Шон Эстин, Джош Бролин, Джефф Коэн, Кори Фельдман
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Сценарий фильма написал Роберт Земекис ("Назад в будущее"), а сюжет ему подсказал сам Стивен Спилберг. Поставил "Балбесов" Ричард Доннер, режиссёр "Супермена" и "Смертельного оружия". С этой приключенческой комедии начали актёрскую карьеру Шон Эстин (Сэм во "Властелине колец") и Джош Бролин.
Год выпуска: 1986
Жанр: приключения, драма
Продолжительность: 1 ч 29 мин
Актёры в главных ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман, Джерри О’Коннелл
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Экранизация повести Стивена Кинга "Тело". У режиссёра "Останься со мной" Роба Райнера ещё есть отличная приключенческая лента "Принцесса-невеста".
По сюжету четверо друзей из города Касл-Рок (у Кинга действие часто происходит в этом вымышленном городке) отправляются в путешествие на поиски тела пропавшего мальчика.
Год выпуска: 2012
Жанр: семейный, комедия, драма, мелодрама, приключения
Продолжительность: 1 ч 30 мин
Актёры в главных ролях: Джаред Гилман, Кара Хэйуорд, Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд
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Стильная и под завязку наполненная голливудскими звёздами история о двух странноватых подростках, влюбившихся по переписке и сбежавших куда подальше из мира взрослых. Пока они путешествуют по красочным лесам и полям и в целом хорошо проводят время, их разыскивают не менее эксцентричные родители и шериф.
Год выпуска: 1966-1970
Жанр: приключения, боевик, вестерн, военный
Продолжительность: 1 ч 14 мин ("Неуловимые мстители"), 1 ч 22 мин ("Новые приключения неуловимых"), 2 ч 14 мин ("Корона Российской империи, или Снова неуловимые")
Актёры в главных ролях: Михаил Метёлкин, Виктор Косых, Василий Васильев, Валентина Курдюкова, Армен Джигарханян, Борис Сичкин
Источник:
Итоговое название картины "Неуловимые мстители" стало компиляцией двух рабочих вариантов - "Мстители из Гуляй-поля" и "Неуловимые из Гуляй-поля". Пока создатели ломали голову, какое же из двух названий выбрать, исполнителям ролей Даньки и Валерки Вите Косых и Мише Метелкину пришла идея просто объединить их. Предложение Эдмонду Кеосаяну понравилось. В итоге картина обзавелась броским и запоминающимся названием. А поставлены "Неуловимые" по повести "Красные дьяволята" Павла Бляхина, которая впервые была экранизирована в 1923 году.
Год выпуска: 2004
Жанр: приключения, боевик, триллер, детектив
Продолжительность: 2 ч 11 мин
Актёры в главных ролях: Николас Кейдж, Дайан Крюгер, Шон Бин
Источник:
Потомственный кладоискатель ищет несметные сокровища, припрятанные отцами-основателями США: ворует Декларацию независимости, спасается от агента ФБР, обгоняет своего бывшего партнера и соблазняет доктора Абигейл из Национального архива. Этот приключенческих боевик - смессь "Кода да Винчи" и "Индианы Джонса".
Год выпуска: 2009
Жанр: приключения, мультфильм, драма, комедия, семейный
Продолжительность: 1 ч 36 мин
Роли озвучивали: Эдвард Эснер, Кристофер Пламмер, Джордан Нагаи
Источник:
78-летний дед отправляется в приключение не выходя при этом из дома (дом, правда, в этом время летит на возудшных шарах). Его цель - Райский водопад, где он всю жизнь мечтал побывать с женой. В 2010 году "Вверх" был номинирован как лучший фильм и как лучший мультфильм.
Год выпуска: 1985-1990
Жанр: фантастика, комедия, приключения
Продолжительность: 1 ч 56 мин (1 часть), 1 ч 48 мин (2 часть), 1 ч 58 мин (3 часть)
Актёры в главных ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Томас Ф. Уилсон
Источник:
В этой фантастическом фильме есть всё для любителей приключений. И по всем законам жанра спасение приходит в самый последний момент, так что даже при десятом просмотре испытываешь такие же эмоции, как в первый раз. Вот уже почти 40 лет "Назад в будущее" всегда занимает первые строчки в рейтинге лучших фильмов про приключения.
Источник:
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