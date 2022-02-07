Dying Light 2 vs Cyberpunk 2077: почему одну хвалят, а другую ругают

Двойные стандарты современного мира: когда хороший маркетинг может загубить отличную игру.
4 февраля вышла долгожданная для многих игра Dying Light 2 Stay Human про паркур и драки с зомби. Первая часть вышла в 2013 году и наделала шуму среди любителей компьютерных игр.
Новый проект 2022 года был тепло встречен как аудиторией, так и журналистами, несмотря на многочисленные баги, плохую оптимизацию и периодические вылеты.
Из ошибок и проблем можно отметить плохие анимации у главных героев в совместном режиме игры, неработающие квесты, критичные ошибки, которые мешают дальнейшему прохождению сюжета.
По графической части игры тоже есть нюансы. Например, ошибки DLSS – технологии, которая увеличивает производительность игры с помощью использования нейросетей.
На экране появляются шлейфы за летающими в воздухе объектами, также при движении персонажей. Явление не такое частое, но оно присутствует. Кстати, 7 февраля разработчики проекта Techland, уже пообещали исправить косяк в будущем обновлении.
В данный момент на торговой площадке Steam у боевика очень положительные оценки.
Но стоит напомнить, что за подобные косяки, которые встречаются в Dying Light 2, были и в другой польской игре, а именно в амбициозной Cyberpunk 2077 от CD Projekt. Но почему-то она, вместо того, чтобы собрать хорошие отзывы игроков, получила тонны критики, разборки с инвесторами и подвергалась атакам со стороны даже тех игроков, которые в нее никогда не играл.
Также многие издания и телеграм-каналы присоединились к травле, высасывая сюжеты из ничего и специально собирая в ролики всевозможные баги из проекта.
Игру Dying Light 2 почему-то обошла подобная критика, несмотря на то, что проект, судя по техническому состоянию, крейне сырой.
Хотя все же прецедент, который получил широкую огласку все же был: итальянские игроки остались возмущены отсутствием озвучки на их языке, а также кучей ошибок в текстовом переводе, в результате чего организовали Dying Light 2 ревью-бомбинг.
И что же это? Двойные стандарты? Стадный эффект?
Есть предположение, что игровая общественность знала от журналистов, что с момента анонса в 2018 году проект побывал в производственном аду, в 2020 лишилась сценариста Криса Авелона и вообще это чудо, что игра дожила до релиза.
А Cyberpunk 2077 стал заложником своей рекламной кампании, которая и вызвала по итогу шквал негатива и последующее сарафанное радио.
Вероятно, многим игровым студиям надо обратить внимание на данную ситуацию и стараться сообщать игрокам правду о состоянии проекта, а не умалчивать проблемы. Быть может тогда переносы и обилие багов не будет восприниматься общественностью так остро, как в случае с киберпанком.
Насчет самого Dying Light 2, игра вышла неплохим средним боевиком, в который интересно играть, а открытый мир пробуждает желание его исследовать. Если вы еще не купили игру, советуем подождать пару месяцев, пока разработчики не исправят оптимизацию и многочисленные баги.
Для пересечения всех вопросов, что автору стоит прикупить новый пк и фраз «у меня нет никаких багов, вы все врете» - отвечаем.
Наличие ошибок уже признали сами разработчики и обещали исправить. Сам же проект был запущен на системе с 2080ti, 32 гб оперативной памяти и Ryzen 7 5800X, что априори исключает проблемы с производительностью.
Источник:
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