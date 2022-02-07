Dying Light 2 vs Cyberpunk 2077: почему одну хвалят, а другую ругают

4 февраля вышла долгожданная для многих игра Dying Light 2 Stay Human про паркур и драки с зомби. Первая часть вышла в 2013 году и наделала шуму среди любителей компьютерных игр.

Новый проект 2022 года был тепло встречен как аудиторией, так и журналистами, несмотря на многочисленные баги, плохую оптимизацию и периодические вылеты.



