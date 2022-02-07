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Dying Light 2 vs Cyberpunk 2077: почему одну хвалят, а другую ругают

Dying Light 2 vs Cyberpunk 2077: почему одну хвалят, а другую ругают (9 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 19:33
Сообщество : Игромир
Метки: Cyberpunk 2077   Dying Light 2   баги   игры   хейт   
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Двойные стандарты современного мира: когда хороший маркетинг может загубить отличную игру.

4 февраля вышла долгожданная для многих игра Dying Light 2 Stay Human про паркур и драки с зомби. Первая часть вышла в 2013 году и наделала шуму среди любителей компьютерных игр.

Новый проект 2022 года был тепло встречен как аудиторией, так и журналистами, несмотря на многочисленные баги, плохую оптимизацию и периодические вылеты.


Из ошибок и проблем можно отметить плохие анимации у главных героев в совместном режиме игры, неработающие квесты, критичные ошибки, которые мешают дальнейшему прохождению сюжета.

По графической части игры тоже есть нюансы. Например, ошибки DLSS – технологии, которая увеличивает производительность игры с помощью использования нейросетей.

На экране появляются шлейфы за летающими в воздухе объектами, также при движении персонажей. Явление не такое частое, но оно присутствует. Кстати, 7 февраля разработчики проекта Techland, уже пообещали исправить косяк в будущем обновлении.

В данный момент на торговой площадке Steam у боевика очень положительные оценки.


Но стоит напомнить, что за подобные косяки, которые встречаются в Dying Light 2, были и в другой польской игре, а именно в амбициозной Cyberpunk 2077 от CD Projekt. Но почему-то она, вместо того, чтобы собрать хорошие отзывы игроков, получила тонны критики, разборки с инвесторами и подвергалась атакам со стороны даже тех игроков, которые в нее никогда не играл.

Также многие издания и телеграм-каналы присоединились к травле, высасывая сюжеты из ничего и специально собирая в ролики всевозможные баги из проекта.


Игру Dying Light 2 почему-то обошла подобная критика, несмотря на то, что проект, судя по техническому состоянию, крейне сырой.

Хотя все же прецедент, который получил широкую огласку все же был: итальянские игроки остались возмущены отсутствием озвучки на их языке, а также кучей ошибок в текстовом переводе, в результате чего организовали Dying Light 2 ревью-бомбинг.

И что же это? Двойные стандарты? Стадный эффект?


Есть предположение, что игровая общественность знала от журналистов, что с момента анонса в 2018 году проект побывал в производственном аду, в 2020 лишилась сценариста Криса Авелона и вообще это чудо, что игра дожила до релиза.

А Cyberpunk 2077 стал заложником своей рекламной кампании, которая и вызвала по итогу шквал негатива и последующее сарафанное радио.


Вероятно, многим игровым студиям надо обратить внимание на данную ситуацию и стараться сообщать игрокам правду о состоянии проекта, а не умалчивать проблемы. Быть может тогда переносы и обилие багов не будет восприниматься общественностью так остро, как в случае с киберпанком.


Насчет самого Dying Light 2, игра вышла неплохим средним боевиком, в который интересно играть, а открытый мир пробуждает желание его исследовать. Если вы еще не купили игру, советуем подождать пару месяцев, пока разработчики не исправят оптимизацию и многочисленные баги.

Для пересечения всех вопросов, что автору стоит прикупить новый пк и фраз «у меня нет никаких багов, вы все врете» - отвечаем.

Наличие ошибок уже признали сами разработчики и обещали исправить. Сам же проект был запущен на системе с 2080ti, 32 гб оперативной памяти и Ryzen 7 5800X, что априори исключает проблемы с производительностью.

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Метки: Cyberpunk 2077   Dying Light 2   баги   игры   хейт   
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67k
Максим 2 минуты назад
Вот реально хз.. Киберпанк после выхода поиграл довольно долго Отлично зашла не встретил ни одного бага. Счас купил в стиме жду патч и начну полное прохождение.. ДЛ.. первая часть не осилил.. ну очень однообразная. А вторая.. блин я глянул тот паркур. Абсолютно нереалистичная вещь, назвали бы уже симулятор фантастического паркура, где персонаж приземляется как выживший в силовой броне.
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4k
Димка Смола/67 36 минут назад
[мат] афтор.....это как сравнивать Куй и Пызду...........
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Илья Лавров Димка Смола/67 13 минут назад
Дык, а в чём разница? Автор про то и говорит, две игры вышедшие в схожем техническом состоянии, одну хейтят, другой прощают
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