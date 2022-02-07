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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
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в недрах тундры
тырят в ведра
ядра кедров :-)))
произносить как мантру:-)))
Началось всё с этой:
"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров.Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду - ядра в вёдра, выдру в тундру. "
Ну а закончилось вот так:
"В дебрях гордой кроны кедра
Бодро тибрит ядра выдра.
Обдирая ядра с кедра,
Выдра их трамбует в вёдра.
Вёдра ядер кедра в тундре
Продаются добрым неграм.
Эти кадры в недрах тундры
Громко дренькают на домбре.
И ведру дроблёных ядер
кедра рады негры-барды.
Подрывая дрыном корни,
В дебрях кедров бродит бобр,
Продырявив выдре вёдра,
Предрешивший град из ядер.
Вёдра в дырах, выдра тибрит,
И трамбуя ядра кедра
Разрывает грани вёдер.
Ядра - дробью к корням кедра.
Выдра - дура. Хитрый бобр,
Пожирая вёдра ядер,
Удобряет корни кедра"
Пикабу
- Ну пять или шесть.
- А, ну это немного.
- Да уж, не задалась неделька!...
Недавно написал на Фейсбуке чувак, который купил мою старую машину, и восстановил ее. Я очень удивился, так как был уверен, что она в металлоломе давно