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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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3.
«Пепси! Пейджер! MTV! Подключайся... К самым-самым!»
Децл выступает на концерте с рекламной акцией от Пепси. Россия, 2000 год.
Пепси, пейджер, MTV! Подключайся к самым-самым! - этот рекламный слоган в исполнении Децла стал настоящим девизом лета 2000-го года! Децл в этой рекламе пел следующие строки: Говорят что пепси всем приготовило сюрприз, Отвинчиваешь крышку, глядишь, под крышкой приз. - Что там? Настоящий пейджер. Но российские школьники шутливо переделывали эту песню: Отвинчиваешь крышку, глядишь, под крышкой ШИШ.
Децл выступает на концерте с рекламной акцией от Пепси. Россия, 2000 год.
Пепси, пейджер, MTV! Подключайся к самым-самым! - этот рекламный слоган в исполнении Децла стал настоящим девизом лета 2000-го года! Децл в этой рекламе пел следующие строки: Говорят что пепси всем приготовило сюрприз, Отвинчиваешь крышку, глядишь, под крышкой приз. - Что там? Настоящий пейджер. Но российские школьники шутливо переделывали эту песню: Отвинчиваешь крышку, глядишь, под крышкой ШИШ.
5.
Хороший маркетинговый ход из 90-х.
Мужчина продаёт фрукты и предлагает сыграть в шахматы. Санкт-Петербург, 1992 год.
Мужчина продаёт фрукты и предлагает сыграть в шахматы. Санкт-Петербург, 1992 год.
12.
Ирина Салтыкова за кулисами конкурса «Песня-98» (Песня года).
Москва, концертный зал гостиницы «Космос», 1998 год.
Москва, концертный зал гостиницы «Космос», 1998 год.
13.
«Туристы» на Красной площади, 1990-е годы.
В центре криминальный авторитет Николай Акбашев (Акбашенок).
Одной из самых кровавых разборок середины девяностых годов, стал расстрел иркутского «вора в законе» Николая Акбашева (Акбашенок). 11 июля 1996 года Акбашева и двух его телохранителей расстреляли в ново-ленинской шашлычной.
В центре криминальный авторитет Николай Акбашев (Акбашенок).
Одной из самых кровавых разборок середины девяностых годов, стал расстрел иркутского «вора в законе» Николая Акбашева (Акбашенок). 11 июля 1996 года Акбашева и двух его телохранителей расстреляли в ново-ленинской шашлычной.
14.
Максим Галкин посещает раненых солдат в Чечне. Вторая чеченская кампания, 2000 год.
Максим делает пародию на Ельцина. В той поездке были Дмитрий Харатьян и Василий Лановой. Вот что юморист рассказывает о той поездке:
«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню, выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод. Корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту "Северный", не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно. И те жесткие условия, в которых были раненые, перед ними мы выступали», — пояснил Галкин.
Однако больше всего начинающего артиста удивил его авторитетный коллега. «Василий Семенович меня поразил. Насколько он не терял присутствия духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре. А потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами. Наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны».
Максим делает пародию на Ельцина. В той поездке были Дмитрий Харатьян и Василий Лановой. Вот что юморист рассказывает о той поездке:
«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню, выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод. Корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту "Северный", не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно. И те жесткие условия, в которых были раненые, перед ними мы выступали», — пояснил Галкин.
Однако больше всего начинающего артиста удивил его авторитетный коллега. «Василий Семенович меня поразил. Насколько он не терял присутствия духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре. А потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами. Наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны».
17.
Леонид Якубович и Владислав Листьев на открытии итальянского магазина-кафе.
Москва. Октябрь 1992 год.
Москва. Октябрь 1992 год.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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но засилье гомацкой моды... уже не выпускают, донашиваю старый )))