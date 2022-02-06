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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (21 фото)

Автор:
06 февраля 2022 20:01
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
915
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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2k
Сладких снов 59 минут назад
Было, как вчера, а уже ...история.
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83k
Taras Kozalupko 16 минут назад
Мой 95-й...
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6k
klop Полчаса назад
Помню так же свою первую 8 битную приставку хранил в пенопласте, только это не Dendy был, а Lifa-SM-888-2. То же вырезал выемки под штекеры для джойстиков и отверстия для подключение антенного кабеля и блока питания. Мне правда потом сказали что нельзя в пенопласте хранить, а то приставка перегреется. А вот Сегу когда мне родители подарили как на фото , она вроде как без пенопластовой упаковке была, в обычной картонной.
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1k
Сергей 42 минуты назад
длинные кожаные плащи мне тогда сильно нравились, да и сейчас тоже...
но засилье гомацкой моды... уже не выпускают, донашиваю старый )))
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61
S400 48 минут назад
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61
S400 50 минут назад
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