14.

Максим Галкин посещает раненых солдат в Чечне. Вторая чеченская кампания, 2000 год.



Максим делает пародию на Ельцина. В той поездке были Дмитрий Харатьян и Василий Лановой. Вот что юморист рассказывает о той поездке:



«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню, выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод. Корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту "Северный", не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно. И те жесткие условия, в которых были раненые, перед ними мы выступали», — пояснил Галкин.

Однако больше всего начинающего артиста удивил его авторитетный коллега. «Василий Семенович меня поразил. Насколько он не терял присутствия духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре. А потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами. Наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны».