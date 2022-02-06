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Нормальный рыцарь

Нормальный рыцарь (1 фото)

Автор:
06 февраля 2022 16:44
Метки: Улыбка   настроение   позитив   рассказы   сказка   
908
1
— Извини, — сухо сказал дракон. — Сражения не будет.
— Но я хочу биться! — воскликнул рыцарь. — Выходи на бой!
Дракон пожевал губами.
— Я серьезно, — сказал он. — Тебе тут ловить нечего. Если ты, конечно, не из этих…
— Из каких? — не понял рыцарь.
Дракон объяснил.

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— Что?! — возмутился рыцарь. — Нет! Я нормальный! Что за инсинуации!

— Извини, извини, — смутился дракон. — Просто подумал, вдруг…

— Это из-за перьев на шлеме, да?

— Да нет же…

— Знаешь, это просто свинство! — рыцарь был рассержен не на шутку. — Кто вообще дал тебе право судить о моей личной жизни?

— Прости.

— Теперь я просто обязан сражаться, — сказал рыцарь. — Хочешь ты того или нет, а мы будем биться.

— Я же попросил прощения!.. Просто не могу взять в толк, зачем ты пришел, если ты не…

— Освобождать принцессу, само собой!

Дракон хлопнул себя лапой по лбу.

— Ну вот, — сказал он. — Я так и знал. Ты все перепутал. Замок с принцессой и драконом в другой стороне. Тебе надо было свернуть от постоялого двора налево, а ты, наверное, пошел прямо, да?.. Ну, вот, видишь. Я так сразу и подумал, что ты пришел не туда. Знаешь, я ставил указатель недели две назад, но какие-то вандалы его постоянно ломают…

— В каком смысле — «пришел не туда»? — удивился рыцарь. — Что ты мне голову морочишь? Я же вижу: вот замок, вот дракон!

— Верно, но…

— Значит, и принцесса внутри есть! Ты ведь тут не для красоты сидишь!

— Послушай…

— Ну, повернул я не туда, что с того? Не все ли равно — одна принцесса или другая? Ту пусть спасет кто-то еще. Не возвращаться же мне…

— Может, дашь мне слово сказать?

Рыцарь сердито уставился на дракона сквозь прорезь в шлеме.

— Ну?..

— Тут нет принцессы.

— Как это «нет»?

— А вот так. Я тут охраняю вовсе не принцессу.

— Не принцессу?.. А кого?

— В общем…

— Царевну?.. Или, может, зачарованную деву, прекрасную, как заря? Да, я где-то читал…

— Принца.

— Что, прости?

— Не что, а кого. Принца.

Рыцарь умолк. Дракон терпеливо ждал, пока мысль пробьется сквозь железный шлем и твердый рыцарский лоб.

— Принца?.. — наконец переспросил рыцарь.

— Ага! — жизнерадостно подтвердил дракон.

— Тьфу! — в сердцах плюнул рыцарь.

Он снял шлем и принялся протирать его изнутри рукавом.

— Послушай, — сказал дракон, — я понимаю, ты далеко ехал, лошадь устала. Можешь заночевать тут, а утром вернешься на нужную дорогу…

— Ни за что! — покачал головой рыцарь. — Это ж выдумают, заточать в замке не принцессу, не царевну… Не деву, на худой конец — а вот это самое!.. Да какой рыцарь поедет его выручать?..
×
×


Он вдруг замер и испуганно посмотрел на дракона.

— И много рыцарей приходит?

— Рыцарей? — переспросил дракон. — Не особенно. Ты пойми правильно, тут все чаще принцессы или графские дочки.

Рыцарь уронил шлем себе на ногу.

— Вообще, девицы из знатных родов хорошо идут, — продолжал дракон. — Но бывает, даже и обычные селянки забегают. Принца, знаешь ли, всем хочется.

— Селянки?..

— Ага. Ох, и бойкие девки, хочу тебе сказать, — сказал дракон. — А как-то раз заглядывала даже одна вдовствующая королева. Ну, эти точно знают, чего хотят…

Рыцарь опасливо покосился на окна замка.

— Погоди, — дрогнувшим голосом сказал он. — Ты хочешь сказать… Женщины идут с тобой сражаться, чтобы заполучить принца?..

— Ага, — кивнул дракон.

— А он просто сидит себе в замке и ждет?

— Ну, конечно. Ты же знаешь, так полагается. Очень славный парень, хотя в карты на деньги я с ним больше не играю.

Лицо рыцаря пошло пятнами.

— Но… Это же женщины! — воскликнул он. — Как!.. Почему?..

— Что — «почему»? — не понял дракон.

— Это ведь мужчины должны сражаться за прекрасных дам! — пояснил рыцарь.

Дракон пожал плечами.

— Веяние времени.

— Но ты же дракон!.. Разве можно позволять женщинам сражаться с драконом?!

Дракон грустно покачал головой.

— И не говори, — согласился он. — Но ничего не поделаешь, работа есть работа. А за опасность мне доплачивают.

— Мир сошел с ума, — сказал рыцарь и надел шлем. — Как ты сказал — от харчевни налево?

— Это когда ты шел сюда, надо было налево, — сказал дракон. — А если смотреть отсюда, то направо.

— Спасибо.

— Не за что. Слушай, если позволишь, один маленький совет…

— Да?..

— Езжай лучше прямо, прямо и налево, там тоже есть замок с драконом и принцессой. Он, правда, подальше, но зато принцесса…

Он замялся.

— Получше? — спросил рыцарь.

— Посвежее, что ли. Ты, вроде, парень молодой… Ну, в общем, ты понял.

— Спасибо.

Рыцарь взгромоздился на коня, дернул поводья. Выбравшись на дорогу, он ехал в задумчивости, пока его не окликнули. Он поднял голову.

— Что?.. — спросил он.

— Я говорю, я правильно еду?

Девица сидела в седле по-женски, свесив обе ноги влево. В руках она теребила кожаный хлыстик.

— Я ехала к замку прекрасного принца, — сказала она. — Но на дороге нет никаких указателей, и мне кажется, я заблудилась.

— О, нет, — отозвался рыцарь. — Это там, за поворотом.

— А вы не оттуда едете? — вдруг забеспокоилась девица. — Вы, случайно, его не освободили, нет?..

— Я? — удивился рыцарь. — С чего вы взяли?

Девица смутилась.

— Ну, знаете, я увидела эти перья на вашем шлеме, и подумала… Ну, вдруг вы из этих…

— Что? Нет!.. Конечно, нет! — возмутился рыцарь. — Я просто мимо проезжал.

— Уф, — с облегчением выдохнула девица. — Слава богу. А то знаете, сейчас и так нелегко, а еще эти… Ну, в общем, как хорошо, что вы не из таких.

— Да уж.

— Так вы говорите, за поворотом?

— Да, да. Совсем рядом. Может, пара миль.

— Благодарю, — улыбнулась всадница и хлестнула свою лошадку.

Рыцарь проводил ее взглядом, потом стянул с головы шлем, выдернул плюмаж и швырнул перья на дорогу.

Пришпорив коня, он поскакал прочь.

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Метки: Улыбка   настроение   позитив   рассказы   сказка   
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1k
Росомаха Час назад
В продолжение темы...
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65k
Доктор Джонс Полминуты назад
"Ну, знаете, я увидела эти перья""...
Теперь стал косо посматривать на мушкетеров...
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53k
doker Полчаса назад
Она туда, а он обратно...

Заметили, что без посредника люди даже познакомиться не в состоянии?

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jonnyD Полчаса назад
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599
Ямщик 43 минуты назад
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26k
Dobry vojak Svejk 53 минуты назад
И грустно и смешно одновременно...
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9k
Uron Час назад
В тексте чувствуется какая-то недосказанность...
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4k
Tuskub Час назад
Класс! Прям таки сюжет для небольшого мультфильма )))
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