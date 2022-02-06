FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Традиции и жизнь народов мира 63 поста • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Традиции и жизнь народов мира 
Интересные кадры из Северной Кореи

Интересные кадры из Северной Кореи (31 фото)

Автор:
06 февраля 2022 15:43
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: люди   планета   традиции   
571
31
Представляю вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий жизни и событий в Северной Корее. Мировые СМИ пугают закрытостью режима и диктатурой власти в этой стране, но и там живут люди со своими радостями и печалями.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Традиции и жизнь народов мира"
Метки: люди   планета   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
354
Илья 2 часа назад
Достойный народ и действительно независимая страна. Заслуживает уважения. То, как они там живут, при этом чего хватает, а чего нет - это их суверенное право и дело. Свобода, настоящая свобода, прежде всего в голове и в собственном восприятии окружающего. Можно каждый час набивать брюхо, при этом таская его из одной точки мира в другую, но при этом быть рабом, что в принципе. Ну а можно жить у себя на родине, которую постоянно пытаются задушить теми или иными способами и при этом чувствовать себя по-настоящему свободным. Суть предельно простая - это их право и это их выбор. Всё остальное, включая завывания и распердъёжь либерального отребья - не тему и не в кассу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Bill Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
несчастный народ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков 13 интересных фактов из разных стран, которые остальному миру покажутся странными 13 интересных фактов из разных стран, которые остальному миру покажутся странными 16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия 16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара
Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302701



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
52
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
0
92
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
Набирающие популярность в сообществах
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
0
41
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
15 кошмарных коридоров, которые напоминают локации из ужастиков
0
4
15 кошмарных коридоров, которые напоминают локации из ужастиков
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#картинки#прикол#СССР#Россия#сарказм#кино#позитив#Украина
#Юмор#интересно#животные#подборка#фотографии#новости#страна#Китай#сатира#забавно
#фото#люди#Приколы#комментарии#Разное#олимпиада#истории#наука#интересное#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться