"Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток

Необычный подарок для мужчин предложил томичкам сделать один из городских медицинских центров. В рамках акции женщин уговаривают прийти на операцию по гименопластике, чтобы к 23 февраля предстать перед мужем девственницей. Казалось бы, обычный рекламный ход, но у феминисток, что называется, "подгорело".
Вместо набивших оскомину носков и дезодорантов томичкам предлагают вариант интересного подарка для мужчин. В рамках акции за 30 тысяч рублей жительницы города могут восстановить свою девственность.
В эту сумму входит сама операция под анестезией, пребывание в стационаре после гименопластики и необходимые анализы. Если женщина поторопится, то еще может успеть стать девственницей до 23 февраля .
И если мужчины и адекватные девушки аплодировали креативу медцентра (а что, приближающийся праздник - неплохой инфоповод для рекламы), феминистки жутко разозлились.
Впрочем, в соцсетях уверены, что нормальным девушкам воспользоваться этим предложением от медцентра, пусть и по акции, даже в голову не придет. А вот тем, кто после сможет продать свою девственность задорого - запросто! Хотя и тут могут появиться серьезные препятствия, ведь девственниц окажется значительно больше тех, кто захочет заплатить за право первой (первой ли?) ночи.
Приобретите у нас подарочную девственность до 23 февраля и получите скидку на следующую - к Дню России!— Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) February 5, 2022
В общем, хороший тамада и конкурсы интересные в этом Томске.
Источник:
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Акция для феминисток центра нейрохирургии головного мозга: Будь тупой! Дорого!
- Ну конечно, щас пойду на девственность запишусь.
А уж если ты мужчина… то даже закрыв феминистку от пули есть реальные шансы получить пару сотен комментов типа «при жизни он был сволочью потому что по средам не мыл посуду» и «все мужчины в душе насильники, и он бросился не от пули прикрыть а хотел изнасиловать»
белочка-целочка." Медведь услыхал это, поймал белочку и отымел ее.
Белочка расстроенная побежала к ежику и говорит ему:" Зашей меня." Ежик
зашил ее. Белочка от радости опять бежит по лесу и кричит:"Я
белочка-целочка, Я белочка-целочка, Я белочка-целочка." Медведь опять
услыхал это, поймал белочку и отымел ее. Белочка расстроенная побежала к
ежику и говорит ему:" Зашей меня." Ежику ничего не оставалось делать и
он ее зашил. Белка опять бежит по лесу и кричит:"Я белочка-целочка, Я
белочка-целочка, Я белочка-целочка." Медведь услыхал это, поймал белочку
и отмиел ее. Белочка расстроенная побежала к ежику и говорит ему:" Зашей
меня." А ежик ей отвечает:"Если бы я знал, что ты такая шлюха я бы
пришил тебе молнию."
Я понимаю, если Гюльнара с учебы в городе в аул возвращается. Там и жопу штопать надо, заодно. Там это необходимо. Традиции и позор семьи, если что.
А для мужа?