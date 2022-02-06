"Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток

Впрочем, в соцсетях уверены, что нормальным девушкам воспользоваться этим предложением от медцентра, пусть и по акции, даже в голову не придет. А вот тем, кто после сможет продать свою девственность задорого - запросто! Хотя и тут могут появиться серьезные препятствия, ведь девственниц окажется значительно больше тех, кто захочет заплатить за право первой (первой ли?) ночи.