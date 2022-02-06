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"Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток

"Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток (7 фото)

Автор:
06 февраля 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: акция   гименопластика   девственность   креатив   медцентр   реакция соцсетей   томск   феминистки   
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Необычный подарок для мужчин предложил томичкам сделать один из городских медицинских центров. В рамках акции женщин уговаривают прийти на операцию по гименопластике, чтобы к 23 февраля предстать перед мужем девственницей. Казалось бы, обычный рекламный ход, но у феминисток, что называется, "подгорело".

Вместо набивших оскомину носков и дезодорантов томичкам предлагают вариант интересного подарка для мужчин. В рамках акции за 30 тысяч рублей жительницы города могут восстановить свою девственность.


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В эту сумму входит сама операция под анестезией, пребывание в стационаре после гименопластики и необходимые анализы. Если женщина поторопится, то еще может успеть стать девственницей до 23 февраля .


И если мужчины и адекватные девушки аплодировали креативу медцентра (а что, приближающийся праздник - неплохой инфоповод для рекламы), феминистки жутко разозлились.


Впрочем, в соцсетях уверены, что нормальным девушкам воспользоваться этим предложением от медцентра, пусть и по акции, даже в голову не придет. А вот тем, кто после сможет продать свою девственность задорого - запросто! Хотя и тут могут появиться серьезные препятствия, ведь девственниц окажется значительно больше тех, кто захочет заплатить за право первой (первой ли?) ночи.



В общем, хороший тамада и конкурсы интересные в этом Томске.


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Метки: акция   гименопластика   девственность   креатив   медцентр   реакция соцсетей   томск   феминистки   
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4k
Горожанин Полчаса назад
Акция для феминисток центра пластической хирургии: Будь страшной! Скидки!

Акция для феминисток центра нейрохирургии головного мозга: Будь тупой! Дорого!
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1k
анатолий горленко 5 минут назад
- Бабушка, а ты девочка?
- Ну конечно, щас пойду на девственность запишусь.
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2k
Autumn2015 5 минут назад
Автор, ты написал дурь,причём тут феминизм, когда медцентр решил срубить балла, создавая новый тренд "Заставь жену испытать ещё раз боль и кровь! Вырасти в себе садиста!". В этом действительно можно усмотреть призыв к насильственному склонению к БДСМ, а это уже уголовщина. И правильно женщины возмутились, зачем ей ложиться на совершенно бессмысленную операцию с анестезионными и хирургическими рисками, а ведь кто-то может и вправду этого захотеть!
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65k
Доктор Джонс 12 минут назад
30 тысяч за кусочек слизистой?
Ссылка www.youtube.com
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5k
tamin 14 минут назад
Хмммм. Даже не знаю, что бы сказал жене, если бы сделала....но точно бы не ругал
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9k
*Сергей* 15 минут назад
Ну феминисткам вообще трудно угодить. Даже если ты женщина. Невозможно 24/7 обсирать мужчин, когда нибудь оступишься и похвалишь или вовремя не заорёшь от гнева что мужчины ещё не передохли. И все ты белая ворона и под подозрением что ненависть к мужчинам фальшивая…
А уж если ты мужчина… то даже закрыв феминистку от пули есть реальные шансы получить пару сотен комментов типа «при жизни он был сволочью потому что по средам не мыл посуду» и «все мужчины в душе насильники, и он бросился не от пули прикрыть а хотел изнасиловать»
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10k
Cornho 16 минут назад
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3k
Ivan 18 минут назад
А зачем? Кому-то нравится с кровью, и когда женщине больно? Или это-какие-то БДСМ ролевые игры? Что за бред?
Я понимаю, если Гюльнара с учебы в городе в аул возвращается. Там и жопу штопать надо, заодно. Там это необходимо. Традиции и позор семьи, если что.
А для мужа?
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273
Виталий 19 минут назад
Откуда и почему в девушках столько агрессии по этому поводу?
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26k
Батончик с маком 22 минуты назад
Главное чтоб губищи лосиные не пришивали. Вот где ужас так ужас
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2k
Сладких снов 22 минуты назад
Бонус: + мозговой rezet hard.
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