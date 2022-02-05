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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
05 февраля 2022 23:02
Метки: история   ретро   фото   
365
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
13 прям клевая))
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Показать 1 ответ
16k
Corvus Corax 54 минуты назад
"Интересно, каково оно было на вкус, "то самое, Жигулевское"?"
Почему не подделывают Жигулевское пиво?
Потому, что его невозможно подделать, у него каждый раз разный вкус. (с)
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10k
Andrei Час назад
Что интересно, некоторые работают до сих пор.
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Да, роскошная подборка, получил удовольствие, спасибо автору...
Больше всего впечатлило фото вот этого Человека... Погиб на исходе войны, зная, что победа очень близка..
До последнего сражался, за спины не прятался. А судьба вот так с ним жестоко...
Вот такие люди живут очень ярко, но не долго. Низкий поклон лётчику...

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1k
Viktor 2 часа назад
Очень интересная маска . Но мне кажется это не для игры в баскетбол , а для чего то другого .
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9k
Nero 2 часа назад
Отличная подборка.
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