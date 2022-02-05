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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Продажа лотерейных билетов в помощь инвалидам на празднование 25 Октября. Петроград. Россия. 1921 год
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4.
Павильон Главпиво на ВСХВ (ВДНХ). 1940 г. Интересно, каково оно было на вкус, "то самое, Жигулевское"? И название как звучит, "ГЛАВПИВО"!
6.
Танцовщица Мисс Гилмор позирует на крыше Бродвейского театра английскому художнику МакКатчену, Нью-Йорк, 1925 год
9.
Троллейвоз на шасси карьерного МАЗ 525 ХТТУ. (с 1959 г. - БелАЗ-525). Грузовой троллейбус, СССР, 1954 год
10.
30.01.1934 впервые в мире стратостат «Осоавиахим-1» достиг высоты 22 км. При спуске потерпел катастрофу, экипаж погиб
11.
Федор Иванович Шикунов. В 52 воздушных боях сбил 25 самолетов противника. Погиб в Германии 15 марта 1945 года
13.
Девушка демонстрирует специальную защитную маску для лица и наколенники для игры в баскетбол. США, 1927 год
14.
Пьер Ришар, 1943 год. На этом фото ему 9 лет. Здесь он еще не рассеянный высокий блондин, да и прическа совсем другая, но вот лицо узнаваемо
17.
Фермер из Америке едет на своём козло-мобиле. Животное находится в беговом колесе, приводя транспортное средство в движение. Козло-мобиль мог набирать скорость 15 километров в час. Наверху сидит запасной козёл. 1937 год
18.
Мальчики смотрят на автомобиль Mercedes Benz 170 VK и мотоциклы вермахта, проходящие по улице советской деревни. 17.07.1941 года
23.
Разливное пиво из автомата. США, 1950 год
Такие аппараты устанавливали повсеместно, даже в офисах. Из автомата можно было купить пиво или напиток покрепче. Девушка на фото вероятно решила поболтать с подругой за стаканчиком пива во время перерыва. Налив стакан себе, она берет и вторую порцию.
26.
Вот такой морозным утром 27 января 1924 года москвичи увидели Красную площадь.
Первый деревянный мавзолей, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева, был открыт возле Сенатской башни Кремля. В нем был установлен гроб с телом почившего пятью днями ранее В.И. Ленина. Сооружение представляло собой куб, увенчанный пирамидой, с двумя боковыми пристройками для входа и выхода. Уже весной 1924 года Щусев начал сооружение нового деревянного мавзолея.
27.
Днепропетровский машиностроительный завод с 1952 года выпускал радиолокационные системы ПВО и достиг в этой области мирового признания. В начале 1984 года завод выпустил опытную партию магнитофонов-приставок первого класса "Орель-101-стерео".
Аппарат получился замечательный. Первоклассная кассетная дека, да еще и со сквозным каналом, пользовалась бы огромным спросом. Подразумевалось, что на базе него, впоследствии, можно будет выпускать и магнитофон Высшего класса. Однако всеобщего любимца "зарубили" на стадии подготовки к серийному производству. Чем и главное кому он не угодил?!?
Все дело в том, что не было для магнитофона отечественных магнитных головок со сквозным каналом и конструкторы использовали японские, производства фирмы AKAI. В рамках подготовки к производству, советское торгпредство начала переговоры с фирмой AKAI о покупке крупной партии магнитных головок, надеясь на хорошую скидку в цене. Хитрые японцы наоборот заломили дикую цену: В пересчете на рубли закупочная цена за одну магнитную головку получалась 260 рублей! В СССР тогда цена грамма золота была в районе 25 рублей, т.е. каждая магнитная головка обходилась бы в 10,4 грамма золота. Это при том, что сама головка весила меньше 6 грамм.
Планируемая цена магнитофона приставки составляла 440 рублей, т.е. магнитная головка бы стоила больше половины стоимости всего аппарата. Кто же разрешит производить магнитофоны в убыток? Поэтому и завернули магнитофон -приставку на доработку.
С 1985 года завод начал выпускать упрощенную магнитофон-приставку "Орель-101-1-стерео". В аппарате уже не было сквозного канала и магнитная головка была отечественная "Вильма 3д24.080"
Все дело в том, что не было для магнитофона отечественных магнитных головок со сквозным каналом и конструкторы использовали японские, производства фирмы AKAI. В рамках подготовки к производству, советское торгпредство начала переговоры с фирмой AKAI о покупке крупной партии магнитных головок, надеясь на хорошую скидку в цене. Хитрые японцы наоборот заломили дикую цену: В пересчете на рубли закупочная цена за одну магнитную головку получалась 260 рублей! В СССР тогда цена грамма золота была в районе 25 рублей, т.е. каждая магнитная головка обходилась бы в 10,4 грамма золота. Это при том, что сама головка весила меньше 6 грамм.
Планируемая цена магнитофона приставки составляла 440 рублей, т.е. магнитная головка бы стоила больше половины стоимости всего аппарата. Кто же разрешит производить магнитофоны в убыток? Поэтому и завернули магнитофон -приставку на доработку.
С 1985 года завод начал выпускать упрощенную магнитофон-приставку "Орель-101-1-стерео". В аппарате уже не было сквозного канала и магнитная головка была отечественная "Вильма 3д24.080"
29.
Официальные хронометристы летней Олимпиады 1912 готовы к соревнованиям. Швеция, Стокгольм. На этих Олимпийских играх использовался частичный автоматический хронометраж и фотофиниш.
31.
Орнелла Мути с мамой.
Её отец — неаполитанец-журналист. Мать, Илзе Рената Краузе (по отцу Соловьёва) — наполовину русская, наполовину балтийская немка, родилась в Эстонии. Дед и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Таллинн.
33.
Горячая линия для тех, кто не может самостоятельно проложить маршрут, до изобретения навигаторов, 1963
34.
Реклама Coca Cola из голубей на главной площади Венеции. Компания сделал ее, рассыпав хлебные крошки в форме названия напитка. Маркетинг уровня 1960 года
38.
Очень горячие и очень вкусные.. "Горячие пончики. Фото 1960-х годов. Полкило пончиков стоили, если не изменяет память - 42 коп, килограмм - 84 коп.
39.
"Волга-Атом" - ядерная легковушка СССР.
Чуть раньше возник тот самый Ford Nucleon 1957 года. Который сразу в мире закрепился чуть ли не как символ атомной эпохи. Нужен был ответ, да такой, что американский придуманный, но нереализованный автомобиль сразу отошел бы в тень. Так и родился проект, строго секретный и абсолютно фантастический – «Волга-Атом».
Нужно сказать, что перед разработкой гражданской легковушки, были другие проекты атомного транспорта, например атомного дорожного катка. Связано это с масштабированием атомной установки от ледокола до легковой машины. Потому как сделать миниатюрный реактор, задача не самая простая. А как его потом эксплуатировать, задача не менее сложная.
Странно, но проект поддержал Никита Сергеевич Хрущев. Да так, что поддержка стала практически поставленной задачей – сделать! Специально для этого было образовано Автомобильное конструкторское бюро, а руководителем назначен А.Э.Камнев.
Главной проблемой, как уже упоминалось, стала силовая установка, которая никак не хотела умещаться в заданные параметры. Работы без особого успеха шли до 1960 года, когда Камневу пришла идея. Он предложил использовать для реактора «пушечную схему», как в первых урановых бомбах. Единственным «измененным» пунктом являлся тот, что самоподдерживающейся реакции нельзя было допускать – сделать не взрыв, а только кратковременный «нагрев» рабочего тела. Звучит просто, но как это сделать?
Тем не менее к началу 1962 года основные моменты конструкции были разработаны. Четырехцилиндровый двигатель, получивший индекс А21, с расположенными на поршнях шайбами урана-235, а в цилиндре кроме подобных вставок, еще и шайбами из графита, работал на гелии. Рабочий ход поршня обеспечивало его тепловое расширение, а тепло получалось при сближении урановых шайб. Контролировать работу двигателя предполагалось с помощью поглощающих стержней. Вся установка была герметичной, с контуром биозащиты.
Настройка, пробные пуски и экспериментальная работа заняли полгода. Характеристики получились такие: вес – около 500 кг, мощность - 320 л.с., крутящий момент более 800 Нм при 60 об/мин. А затем «реакторный» двигатель был установлен на специально спроектированное усиленное шасси. Компоновку применили как у Ford Seattle-ite XXI, имевший две передние оси.
На испытательный полигон под Северском машина прибыла весной 1965 года. В ходе испытаний выяснились как сильные стороны «Волги-Атома»: мощность, хороший разгон, выявились и негативные: слабые тормозная система и система охлаждения двигателя – в кабине было очень жарко. Появились и данные о ресурсе силовой установки – немногим более 60 тыс. км, после чего требовалась ее замена.
В результате доработок, была изготовлена и вторая модель двигателя, чуть слабее, легче и имевшая еще меньший ресурс (около 40000 км), зато позволявшая менять не всю установку, а ограничиться только несколькими частями.
На волне успешных экспериментов было принято решение об изготовлении небольшой партии автомобилей для участия в выставках и показа почетных иностранных гостей. Но… как всегда вмешалась жизнь. Хрущев ушел с поста, а новому руководству было не до подобных инноваций, решались иные задачи. И «Волга-Атом» был закрыт, двигатели деактивированы и захоронены, а корпуса долгое время еще стояли прямо на полигоне, дождавшись, в конце концов, утилизации.
Нужно сказать, что перед разработкой гражданской легковушки, были другие проекты атомного транспорта, например атомного дорожного катка. Связано это с масштабированием атомной установки от ледокола до легковой машины. Потому как сделать миниатюрный реактор, задача не самая простая. А как его потом эксплуатировать, задача не менее сложная.
Странно, но проект поддержал Никита Сергеевич Хрущев. Да так, что поддержка стала практически поставленной задачей – сделать! Специально для этого было образовано Автомобильное конструкторское бюро, а руководителем назначен А.Э.Камнев.
Главной проблемой, как уже упоминалось, стала силовая установка, которая никак не хотела умещаться в заданные параметры. Работы без особого успеха шли до 1960 года, когда Камневу пришла идея. Он предложил использовать для реактора «пушечную схему», как в первых урановых бомбах. Единственным «измененным» пунктом являлся тот, что самоподдерживающейся реакции нельзя было допускать – сделать не взрыв, а только кратковременный «нагрев» рабочего тела. Звучит просто, но как это сделать?
Тем не менее к началу 1962 года основные моменты конструкции были разработаны. Четырехцилиндровый двигатель, получивший индекс А21, с расположенными на поршнях шайбами урана-235, а в цилиндре кроме подобных вставок, еще и шайбами из графита, работал на гелии. Рабочий ход поршня обеспечивало его тепловое расширение, а тепло получалось при сближении урановых шайб. Контролировать работу двигателя предполагалось с помощью поглощающих стержней. Вся установка была герметичной, с контуром биозащиты.
Настройка, пробные пуски и экспериментальная работа заняли полгода. Характеристики получились такие: вес – около 500 кг, мощность - 320 л.с., крутящий момент более 800 Нм при 60 об/мин. А затем «реакторный» двигатель был установлен на специально спроектированное усиленное шасси. Компоновку применили как у Ford Seattle-ite XXI, имевший две передние оси.
На испытательный полигон под Северском машина прибыла весной 1965 года. В ходе испытаний выяснились как сильные стороны «Волги-Атома»: мощность, хороший разгон, выявились и негативные: слабые тормозная система и система охлаждения двигателя – в кабине было очень жарко. Появились и данные о ресурсе силовой установки – немногим более 60 тыс. км, после чего требовалась ее замена.
В результате доработок, была изготовлена и вторая модель двигателя, чуть слабее, легче и имевшая еще меньший ресурс (около 40000 км), зато позволявшая менять не всю установку, а ограничиться только несколькими частями.
На волне успешных экспериментов было принято решение об изготовлении небольшой партии автомобилей для участия в выставках и показа почетных иностранных гостей. Но… как всегда вмешалась жизнь. Хрущев ушел с поста, а новому руководству было не до подобных инноваций, решались иные задачи. И «Волга-Атом» был закрыт, двигатели деактивированы и захоронены, а корпуса долгое время еще стояли прямо на полигоне, дождавшись, в конце концов, утилизации.
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