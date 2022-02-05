Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты

Они признаются, что испытывают "зуд", если слишком долго не путешествуют, и с нетерпением ждут возможности отправиться в дорогу.



"Многие нам завидуют, некоторые думают, что мы сошли с ума. С вождением двухэтажных автобусов много проблем, но сложность — это часть удовольствия, — говорит Гарет. Столько людей чувствуют себя застрявшими с большими ипотечными кредитами или неудовлетворительной работой! А мы будем свободны от ипотеки, у нас будет дом на колесах, и мы сможем колесить по миру и наслаждаться каждым днем".