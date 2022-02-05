Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты

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Гарет и Ламорна Холлингсворт из Херефорда, графство Херефордшир, потратили 20 000 фунтов стерлингов (чуть больше 2 млн рублей) на то, чтобы превратить старенький даблдекер в дом своей мечты — автономный двухэтажный дом на колесах с дровяным камином и солнечными панелями.
Пока британцы подсчитывают свои пенни перед лицом стремительного роста счетов за электроэнергию и ипотечных ставок, эта пара придумала гениальную идею, как обойти кризис стоимости жизни.
Гарет и Ламорна поженились в феврале 2020 года и почти сразу решили, что хотят отправиться в путешествие по Европе. Главное - обозначить цель. Они купили на eBay двухэтажный автобус Scania 1997 года выпуска за 4000 фунтов стерлингов (400 тыс. рублей) и потратили почти два года на то, чтобы обустроить свой новый дом.
Теперь он готов и пара готова отправиться в путешествие, прежде чем в конце концов обосноваться где-нибудь в Испании или Португалии.
Теперь он готов и пара готова отправиться в путешествие, прежде чем в конце концов обосноваться где-нибудь в Испании или Португалии.
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На нижнем этаже дома-автобуса находится кухня с полноразмерной духовкой, раковиной и холодильником с морозильной камерой, а также шкафчиками для хранения.
Там же, внизу, есть дровяной камин, который согревает дом, а также биотуалет и душ. Стены обшиты деревянными панелями, создающими ощущение уюта. Интерьер выполнена в духе минимализма.
Для питания будет использоваться солнечная энергия. Гарет и Ламорна потратили 4000 фунтов стерлингов на автономную установку, включающую литиевые батареи, фотоэлектрический инвертор и солнечные панели.
"Для нас было важно быть полностью самодостаточными, — говорит Гарет. — Наша солнечная установка дает нам почти четыре киловатта, что достаточно для почти недельного использования".
Сейчас Гарет и Ламорна живут в трейлере рядом со своим даблдекером. У них есть еще один попутчик для будущего путешествия - собака по кличке Майя.
На снимке: салон автобуса (верхний этаж) в феврале 2020 года, незадолго до того, как его приобрели нынешние владельцы.
Теперь на верхнем этаже находятся многофункциональный офис и гостиная, а также двуспальная кровать и специальные шкафы с солнечными батареями на крыше.
Теперь на верхнем этаже находятся многофункциональный офис и гостиная, а также двуспальная кровать и специальные шкафы с солнечными батареями на крыше.
На снимке: интерьер нижнего этажа автобуса, который преобразился после установки новых потолков.
Ремонт заключался в том, чтобы полностью снять с автобуса старые полы, потолки, стены и радиаторы, заменить их на новые, а также добавить бак для воды, чтобы обеспечить повседневную жизнь.
Гарет и Ламорна в настоящее время живут в трейлере рядом с автобусом вместе со своей собакой Майей.
Они признаются, что испытывают "зуд", если слишком долго не путешествуют, и с нетерпением ждут возможности отправиться в дорогу.
"Многие нам завидуют, некоторые думают, что мы сошли с ума. С вождением двухэтажных автобусов много проблем, но сложность — это часть удовольствия, — говорит Гарет. Столько людей чувствуют себя застрявшими с большими ипотечными кредитами или неудовлетворительной работой! А мы будем свободны от ипотеки, у нас будет дом на колесах, и мы сможем колесить по миру и наслаждаться каждым днем".
"Многие нам завидуют, некоторые думают, что мы сошли с ума. С вождением двухэтажных автобусов много проблем, но сложность — это часть удовольствия, — говорит Гарет. Столько людей чувствуют себя застрявшими с большими ипотечными кредитами или неудовлетворительной работой! А мы будем свободны от ипотеки, у нас будет дом на колесах, и мы сможем колесить по миру и наслаждаться каждым днем".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания автономный дом даблдекер двухэтажный дом на колесах пара переделка переделка авто
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На хватает всего лишь старого двухэтажного автобуса и двух миллионов рублей!
Тем временем в России ....
Мужик в ОЗК и противогазе сено косит.
Мимо проходит женщина, и говорит: А зачем ты всё это на себя напялил?
Мужик: Трудности люблю преодолевать!
Женщина: Плюнь ты на эти трудности, пошли лучше потр%%аемся!
Мужик, подумав: Ладно, пошли, только в гамаке. И стоя! И - в ластах!