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Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты

Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты (13 фото)

Автор:
05 февраля 2022 11:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   автономный дом   даблдекер   двухэтажный   дом на колесах   пара   переделка   переделка авто   
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Гарет и Ламорна Холлингсворт из Херефорда, графство Херефордшир, потратили 20 000 фунтов стерлингов (чуть больше 2 млн рублей) на то, чтобы превратить старенький даблдекер в дом своей мечты — автономный двухэтажный дом на колесах с дровяным камином и солнечными панелями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   автономный дом   даблдекер   двухэтажный   дом на колесах   пара   переделка   переделка авто   
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34k
Опаньки 2 часа назад
лысый из автобуса
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6k
Енот Потаскун 24 минуты назад
Когда хотел двухэтажный дом, а денег было только на автобус.
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20k
Евгений Полчаса назад
Я бы тоже так смог!
На хватает всего лишь старого двухэтажного автобуса и двух миллионов рублей!
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5k
пропеллер Полчаса назад
молодцы ,а отапливают чем?)
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73
Nаnе First NameLаst 48 минут назад
Зачем они оргинальные двери поменяли?
Они с этой распашонкой и до ближайшей заправки не доедут.
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1k
Стебан Шутник 57 минут назад
Даблдекер не лучшее решение. Парусность огромная, и по высоте не под каждым мостом пройдёт.
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18k
Fat boy slim is * in a heaven 59 минут назад
Живут в трейлере, т.е. жилья у них никого нет. Ну хз, хз, жить в трейлерном парке - такое себе удовольствие
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18k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Т.е
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871
Иннoгeнтий Час назад
Ссылка youtu.be


Тем временем в России ....
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12k
Taximaxi Час назад
Пора валить из Англии? Королева должна уйти. Джонсона-в отставку! Хотим цены на электроэнергию-как в России. Войну дворцам,королева оуела! Свободу Ассанжа! Нет? Ах,да,-это другое. Лучше запретим РТ, и цены на газ упадут тут же.
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1k
poбт 2 часа назад
это какая по счету пара переделавшая машину\фургон\автобус в дом на колесах и решившая не работать, а шарое*биться по свету выкладывая фоточки в инстаграм?
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39k
Андрей 2 часа назад
Мы Холлингсворты.
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10k
Cornho 2 часа назад
Молодцы! И девушка красивая.
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17k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"сложность это часть удовольствия" - стоя, в ластах и в гамаке?
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