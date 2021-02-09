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Две женщины купили старый школьный автобус и превратили его в свой дом

Две женщины купили старый школьный автобус и превратили его в свой дом (15 фото)

Автор:
09 февраля 2021 11:59
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: автобус   автодом   дизайн интерьера   дом на колесах   необычный дом   переделка авто   
341
15
Дома бывают всех форм и размеров - все зависит от фантазии, ваших желаний и возможностей. В США довольно распространенная тема - переоборудовать под постоянное жилье какой-нибудь кемпер или автобус. Кому-то хочется быть в движении и иметь возможность в любой момент рвануть на другой конец страны, а кто-то пытается таким образом сэкономить на аренде. А это веские причины.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автобус   автодом   дизайн интерьера   дом на колесах   необычный дом   переделка авто   
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41k
Хельги 36 минут назад
Дивный Новый Мир.
Две Лесбы смекнули, что не тянут налог на недвигу и прикупили старый автобус в качестве места перепиха-перелиза.
Это подается как нереальный прорыв.
Мда, Хакскли, Оруэл и Бредбери на том свете собой гордятся, сбывается одновременно и 451 градус по Форенгейту и Дивный Новый Мир и 1984. СГА- сша - звиздец.
Главное, чтоб нас с Китаезами не накрыло всей этой бесовщиной.
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148k
☭Cheкаво☭ 6 минут назад
Либерасня же говорит что в США все по 100 милльонов в год получают, какого )( они в автобусах живут, в котором солярой прет до сих пор скорей всего?)
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148k
☭Cheкаво☭ 10 минут назад
Будут теперь там лесбийские игрища он лайн устраивать)
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14k
Юрий Полчаса назад
Откуда берется электричество? Генератор? Разорятся на соляре... Воду где берут, куда фекалии сливают? Для поездки куда то хорошо, а вот для постоянной жизни....
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3k
livaneth Полчаса назад
"baby area" им не понадобится.
Может и к лучшему
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9k
Алексей 41 минуту назад
Зимой покрышки будут жечь внутри
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14k
Юрий Алексей 16 минут назад
Это Техас, а не Якутия.
Средняя температура воздуха зимой в Техасе в дневные часы составляет +19 C, ночью падает до +16 C.
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9k
Алексей Юрий 8 минут назад
Да я смотрел что они в Лос Анджелесе жить хотели,там не так тепло
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4k
RomaXz 57 минут назад
Идея хорошая, но места все таки слишком мало
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28k
LEPA RomaXz Полчаса назад
Нужно было дабл деккер покупать.
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