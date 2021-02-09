Две женщины купили старый школьный автобус и превратили его в свой дом

Дома бывают всех форм и размеров - все зависит от фантазии, ваших желаний и возможностей. В США довольно распространенная тема - переоборудовать под постоянное жилье какой-нибудь кемпер или автобус. Кому-то хочется быть в движении и иметь возможность в любой момент рвануть на другой конец страны, а кто-то пытается таким образом сэкономить на аренде. А это веские причины.
Это Кристин Салдана и Кэти Марискал, пара, которая решила переселиться в дом на колесах
Они купили старый школьный автобус, чтобы превратить его в дом мечты. И основной их мечтой были отнюдь не путешествия - нет, девушки рассуждали с более практичной точки зрения. Они хотели пожениться, а свадьба и проживание в Лос-Анджелесе способны пробить брешь в любом кармане.
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Свой автобус они переоборудовали в полностью меблированный дом площадью 27,7 кв. м
Итак, они нашли решение. Вместо того, чтобы жить в своих отдельных квартирах (ежемесячная арендная плата составляла около 4500 долларов), дамы купили школьный автобус конца 80-х, который производила ныне несуществующая компания Crown Coach Corporation из Лос-Анджелеса, за 7500 долларов.
Очень скоро стало понятно, что своими силами тут не справиться, и чтобы "Аделита" (так они назвали свой дом) получила новую жизнь, нужна помощью профессионалов.
Хотя сам автобус стоил 7500 долларов, вместе с ремонтом стоимость проекта выросла примерно до 50 000 долларов
Большой плюс для хозяек "Аделиты" состоял в том, что у их родственников есть мебельный бизнес, так что почти всю мебель они заказали там. Основной задачей было спроектировать жилое пространство с нуля, решить, как вообще все это должно выглядеть.
В доме есть все самое необходимое, что может понадобиться для жизни. Просторная гостиная, кухня, кладовая и детская, ванная, спальня и место водителя - все это умещается на площади 27,7 кв. м. Кроме того, есть электричество и вода.
Интерьер уютный, современный и минималистичный. В гостиной есть изогнутый диван, диван-кресло, книжная полка и тумба под телевизор, в спальне помещается кровать размера "queen-size" и прикроватная тумбочка, кухня оборудована всем необходимым: раковиной, холодильником, кухонными приборами и обеденной зоной, а в ванной комнате - раковина, унитаз и душ.
И, заметьте, все это пространство предназначено для двух человек. Ну и еще для их милой собачки по кличке Лолита.
И, заметьте, все это пространство предназначено для двух человек. Ну и еще для их милой собачки по кличке Лолита.
Большая часть ремонтных работ была выполнена профессионалами, но проект дамы выполнили самостоятельно
Видео-тур по дому-автобусу
По примерным оценкам, весь проект обошелся в 50 000 долларов. Учитывая, что средняя цена дома в центральном районе Лос-Анджелеса составляет около полумиллиона долларов, можно посчитать, сколько денег они потенциально сэкономили и даже сделали из этого приключение!
Для тех, кто задается вопросом, а может ли этот автобус ездить, ответ - да. Фактически, когда разразилась пандемия, Кэти получила новую работу в Хьюстоне, штат Техас, поэтому они приехали туда из Лос-Анджелеса, посетив по пути несколько туристических мест. Сейчас пара живет в автодоме и платит за участок всего 800 долларов в месяц.
Для тех, кто задается вопросом, а может ли этот автобус ездить, ответ - да. Фактически, когда разразилась пандемия, Кэти получила новую работу в Хьюстоне, штат Техас, поэтому они приехали туда из Лос-Анджелеса, посетив по пути несколько туристических мест. Сейчас пара живет в автодоме и платит за участок всего 800 долларов в месяц.
Идея поселиться в автобусе возникла из-за того, что они планировали свадьбу и им нужно было сэкономить на жилье и других предметах первой необходимости
Героини этой истории никогда не планировали путешествовать, хотя и любят выбраться куда-нибудь на выходные. Путешествие - это просто бонус к основной функции автобуса - поддерживать стабильный минималистский образ жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Две Лесбы смекнули, что не тянут налог на недвигу и прикупили старый автобус в качестве места перепиха-перелиза.
Это подается как нереальный прорыв.
Мда, Хакскли, Оруэл и Бредбери на том свете собой гордятся, сбывается одновременно и 451 градус по Форенгейту и Дивный Новый Мир и 1984. СГА- сша - звиздец.
Главное, чтоб нас с Китаезами не накрыло всей этой бесовщиной.
Может и к лучшему
Средняя температура воздуха зимой в Техасе в дневные часы составляет +19 C, ночью падает до +16 C.