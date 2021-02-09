Две женщины купили старый школьный автобус и превратили его в свой дом

По примерным оценкам, весь проект обошелся в 50 000 долларов. Учитывая, что средняя цена дома в центральном районе Лос-Анджелеса составляет около полумиллиона долларов, можно посчитать, сколько денег они потенциально сэкономили и даже сделали из этого приключение!



Для тех, кто задается вопросом, а может ли этот автобус ездить, ответ - да. Фактически, когда разразилась пандемия, Кэти получила новую работу в Хьюстоне, штат Техас, поэтому они приехали туда из Лос-Анджелеса, посетив по пути несколько туристических мест. Сейчас пара живет в автодоме и платит за участок всего 800 долларов в месяц.