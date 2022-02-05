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Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой

Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой (7 фото + 2 видео)

Автор:
05 февраля 2022 09:53
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   ну вы даете!   олимпиада   олимпийский огонь   пекин   подводная одиссея   роботы   удивительное рядом   
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Во время открытия зимней Олимпиады в Пекине передача олимпийского огня впервые в мире прошла под водой с помощью роботов. Два робота-амфибии совершили историческую передачу факела под поверхностью ледяной реки Юндин. Процесс занял около восьми минут.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   ну вы даете!   олимпиада   олимпийский огонь   пекин   подводная одиссея   роботы   удивительное рядом   
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5  комментариев
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11k
Кыся Час назад
Тонкий намек, что в следующих играх будут состязаться роботы? Впрочем, раз уж трансам можно, то почему бы и роботов не пустить...
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1k
Стебан Шутник Час назад
В олимпийской истории это первый случай, когда два робота передают друг другу олимпийский огонь под водой.
=======
По моему это первый случай в олимпийской истории, когда организацией игр занимаются допоопы.
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4k
Том Джоуд 2 часа назад
Ну и ладно. Один вопрос мучает только - Россия под своим флагом выступать будет? Или опять, белый поднимут?
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Чувства верующих не задеты, учитывая что для зажжения Олимпийского огня проводится иммитация языческого обряда?)))
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