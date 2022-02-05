Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой

В общей сложности в эстафете этого года приняли участие 1200 факелоносцев, не считая роботов. Это немного: масштабы эстафеты пришлось сократить в ответ на пандемию коронавируса.

Официальные лица Пекина, присутствовавшие на репетиции роботизированной подводной эстафеты, описали зрелище как «захватывающее и трогательное». В олимпийской истории это первый случай, когда два робота передают друг другу олимпийский огонь под водой. Однако подводные этапы случались в эстафетах и раньше: тогда факел перемещался на церемонию открытия с участием пловцов, а также подводной лодки.