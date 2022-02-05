Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой

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Во время открытия зимней Олимпиады в Пекине передача олимпийского огня впервые в мире прошла под водой с помощью роботов. Два робота-амфибии совершили историческую передачу факела под поверхностью ледяной реки Юндин. Процесс занял около восьми минут.
На открытии зимней Олимпиады в Китае успешно прошел первый в истории подводный этап эстафеты Олимпийского огня, передачу которого под водой осуществили два робота.
Передача включала погружение пламени под воду с помощью специальных факелов примерно на восемь минут и проходила подо льдом реки Юндин. Каждый из роботов, напоминавших по форме камни для игры в керлинг, держал в руках металлический красно-серебряный факел, чтобы передать олимпийский огонь на этом непростом этапе его трехдневного путешествия по Пекину.
Передача включала погружение пламени под воду с помощью специальных факелов примерно на восемь минут и проходила подо льдом реки Юндин. Каждый из роботов, напоминавших по форме камни для игры в керлинг, держал в руках металлический красно-серебряный факел, чтобы передать олимпийский огонь на этом непростом этапе его трехдневного путешествия по Пекину.
Церемония открытия Зимних игр состоялась 4 февраля на Пекинском национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо».
Первому из двух роботов факел передал Ан Гоюй — 254-й факелоносец с момента отправки пламени из греческой Олимпии 18 октября прошлого года. Вместе с пламенем робот погрузился в холодные глубины реки Юндин, где передал факел своему товарищу. Успешно преодолев запланированную дистанцию с факелом под водой, второй робот триумфально всплыл на поверхность. Здесь он передал пламя 255-му человеку-факелоносцу по имени Ань Исян, который провел следующий этап эстафеты,
В общей сложности в эстафете этого года приняли участие 1200 факелоносцев, не считая роботов. Это немного: масштабы эстафеты пришлось сократить в ответ на пандемию коронавируса.
Официальные лица Пекина, присутствовавшие на репетиции роботизированной подводной эстафеты, описали зрелище как «захватывающее и трогательное». В олимпийской истории это первый случай, когда два робота передают друг другу олимпийский огонь под водой. Однако подводные этапы случались в эстафетах и раньше: тогда факел перемещался на церемонию открытия с участием пловцов, а также подводной лодки.
Официальные лица Пекина, присутствовавшие на репетиции роботизированной подводной эстафеты, описали зрелище как «захватывающее и трогательное». В олимпийской истории это первый случай, когда два робота передают друг другу олимпийский огонь под водой. Однако подводные этапы случались в эстафетах и раньше: тогда факел перемещался на церемонию открытия с участием пловцов, а также подводной лодки.
Пламя впервые спустилось под воду в преддверии Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году, когда морской биолог Венди Крейг Дункан проплыла с ним вдоль Большого Барьерного рифа.
В преддверии Зимних игр 2014 года в Сочи олимпийский огонь был передан между дайверами на глубине 13 метров ниже поверхности в озере Байкал. А в 2018 году в Пхёнчхане впервые в дело вступили подводные роботы: факел нес «Крабстер», гигантский шестиногий глубоководный исследовательский дроид, созданный в Корейском институте океанологии и технологий.
Особенностью подводного факела, использованного при передаче олимпийского огня на реке Юндин, было использование бездымного газообразного топлива, которое позволяло ему гореть, не загрязняя окружающие воды. Согласно заявлению организаторов, этот выбор соответствует экологическим и технологическим ценностям, которые Китай стремится продвигать с помощью игр.
Подводный факел был разработан, чтобы напоминать факел «фейян» из красного и серебряного углеродного волокна - главный олимпийский факел Пекина-2022, похожий на свернутую ленту.
Эксперт Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности Чжан Бо рассказал, что смесь используемых газов была специально подобрана для получения пламени, форма и цвет которого были ближе к обычному огню.
Эксперт Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности Чжан Бо рассказал, что смесь используемых газов была специально подобрана для получения пламени, форма и цвет которого были ближе к обычному огню.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Спорт ну вы даете! олимпиада олимпийский огонь пекин подводная одиссея роботы удивительное рядом
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По моему это первый случай в олимпийской истории, когда организацией игр занимаются допоопы.