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Позитивные картинки субботним утром

Позитивные картинки субботним утром (32 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
2061
32

Так как сегодня выходной день и Вам не надо думать о работе, Вы можете с легкостью поднять себе настроение просматривая юмористические картинки и прикольные фотографии в данной подборке

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Метки: Юмор   картинки   мемы   
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6  комментариев
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9k
Alexander 3 часа назад
При укусе змеи держите её подальше от себя, чтобы она не укусила в ответ....
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3k
EricDimon Час назад
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13k
Михалыч Час назад
Всё просто. Вес компенсируется пустой черепной коробкой.
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19k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
это из рекламы mitsubishi?
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19k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
ну, а с чего оно тут начинается? вышел посмотрел и пошел на остановку общественного транспорта
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19k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
задача для первого класса: после укуса змеи вам осталось жить 10 мин. сколько останется времени жизни, если змея укусила вас еще три раза?
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