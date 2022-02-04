Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче

Россияне смотрели как в зале на соревновании ведут себя хохлы? Так вот для понятия- я вынужден волей судьбы среди них жить..Видеть и слышать их уже не могу. Я хочу чтобы вы знали- есть и другие украинцы, которым стыдно за поведение этих бабуинов.