Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче

Сказать, что матч выдался валидольным – ничего не сказать. Ведь напряжение на паркете чувствовалось уже на моменте выхода команд, поэтому противостояние выдалось максимально жарким.
Стоит отметить, что сборная Украина отказалась от рукопожатий с нашей командой, о чём стало известно заранее. Подобным демонстративным жестом футболисты показали, что спорт и политика, видимо, у них находятся на одной чаше весов.
Подтвердили это и украинские болельщики, коих на полуфинале присутствовало заметно больше. Трибуны чаще кричали не слова поддержки своей команде, а уже заезженные фразы «кто не скачет, тот москаль» и «Путин х**ло», что прекрасно было слышно во время трансляции на «Матч ТВ».
Матч "Россия - Украина" по мини-футболу.— Иван Корсаров (@P17fLEEmzVrK0SN) February 4, 2022
Сразу видно болельщиков из успешной европейской страны. pic.twitter.com/HwxaxbUzYL
Для тех, кто считает, что хохлы проиграли незаслуженно. https://t.co/YrK9nhR8Rz— أبو عبد الله (@KabanovRais) February 4, 2022
К слову, судя по комментариям в Твиттере, свинское поведение украинских болельщиков никто не оценил. И это неудивительно, когда люди не знают о таком понятии, как спортивное уважение. Но подобные кричалки и освистывание каждого прикосновение россиян к мячу на стороне соперника считалось нормой.
Россияне смотрели как в зале на соревновании ведут себя хохлы? Так вот для понятия- я вынужден волей судьбы среди них жить..Видеть и слышать их уже не могу. Я хочу чтобы вы знали- есть и другие украинцы, которым стыдно за поведение этих бабуинов.— Политрук (@wCI3m4mFfguySsi) February 4, 2022
какие же хохлы колхозники, их сборная играет в полуфинале евро и вместо того чтобы ее поддержать, 10 односельчан кричат что-то про путина, москалей🤦♂️😂— кирилл безрифмы (@bezrifm) February 4, 2022
В целом же, по игре вопросов не так много. Матч выдался жестким с обилием стыков и фолов, что нормально, когда на паркете встречаются принципиальные соперники. Отдельно стоит отметить третий гол сборной России, забитый Артемом Ниязовым ударом ножницами.
К концу второго тайма счет 3:2, пусть и в пользу нашей команды, заставил понервничать. Большую часть игры украинцы играли впятером, катая до заветного гола. Сыграло и то, что в нашей команде не было двух ключевых забивных игроков. Из-за этого местами игра российской сборной казалась неуверенной, да ещё и на предпоследней минуте до конца матча Украина заработала пенальти.
Но Дмитрий Путилов смог отразить 6-метровый, заслужив статус «героя матча». Счет остался прежним, сборная России прошла финал, где будет дожидаться победителя пары Испания-Португалия.
#НашиПарни обыграли Украину со счётом 3:2 и вышли в финал чемпионата Европы по мини-футболу 🇷🇺💪#FutsalEURO pic.twitter.com/v4hTyZeowt— Сборная России (@TeamRussia) February 4, 2022
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Просто чувак в интернете Час назад Хохлы [мат]. Я ваш рот [мат].
Антон Час назад Рогулье нельзя пускать в приличное общество. Хотя они сами гадят под себя не снимая штанов.
Григорий Водениктов 2 часа назад заднеприводные хохлопитеки себе не изменяют, как были чертями дырявыми так и остались
Я понимаю что не все украинцы тупые хохлы, но то, что их много это факт.
Кастрюляньдия, @!
Португалия вышла в финал,по ходу встречи,проигрывая сборной Испании 0-2,отыграла 2 мяча и забила третий,победный!
Финал 6.02.
Россия-Португалия
Матч за 3ье место 6.02
Украина-Испания