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Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче

Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче (13 фото)

Автор:
04 февраля 2022 21:30
Сообщество : Спорт
Метки: Россия против Украины   красивый гол   мини-футбол   победа России   российская сборная   сборная Украины   
17938
13

Сказать, что матч выдался валидольным – ничего не сказать. Ведь напряжение на паркете чувствовалось уже на моменте выхода команд, поэтому противостояние выдалось максимально жарким.

Стоит отметить, что сборная Украина отказалась от рукопожатий с нашей командой, о чём стало известно заранее. Подобным демонстративным жестом футболисты показали, что спорт и политика, видимо, у них находятся на одной чаше весов.

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Подтвердили это и украинские болельщики, коих на полуфинале присутствовало заметно больше. Трибуны чаще кричали не слова поддержки своей команде, а уже заезженные фразы «кто не скачет, тот москаль» и «Путин х**ло», что прекрасно было слышно во время трансляции на «Матч ТВ».


К слову, судя по комментариям в Твиттере, свинское поведение украинских болельщиков никто не оценил. И это неудивительно, когда люди не знают о таком понятии, как спортивное уважение. Но подобные кричалки и освистывание каждого прикосновение россиян к мячу на стороне соперника считалось нормой.

В целом же, по игре вопросов не так много. Матч выдался жестким с обилием стыков и фолов, что нормально, когда на паркете встречаются принципиальные соперники. Отдельно стоит отметить третий гол сборной России, забитый Артемом Ниязовым ударом ножницами.

К концу второго тайма счет 3:2, пусть и в пользу нашей команды, заставил понервничать. Большую часть игры украинцы играли впятером, катая до заветного гола.  Сыграло и то, что в нашей команде не было двух ключевых забивных игроков. Из-за этого местами игра российской сборной казалась неуверенной, да ещё и на предпоследней минуте до конца матча Украина заработала пенальти.

Но Дмитрий Путилов смог отразить 6-метровый, заслужив статус «героя матча». Счет остался прежним, сборная России прошла финал, где будет дожидаться победителя пары Испания-Португалия.


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Метки: Россия против Украины   красивый гол   мини-футбол   победа России   российская сборная   сборная Украины   
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132  комментария
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49k
zloykoyot 14 часов назад
Йододефицитное стадо плять. Ну ничего, пусть Европа посмотрит кого она кормит.
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67
wulord 4 минуты назад
Бандера капут
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24k
Ashabad Полчаса назад
Вообще никак не волнует. Это же олимпиада, там же спорта нет.
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11
Dima Lysenko Ashabad 11 минут назад
Это ЧЕ 2022, не Олимпиада.
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11
Dima Lysenko Ashabad 7 минут назад
А где есть?
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3k
leofox Час назад
Заголовок бы переделать... какой то он странноватый....Ну если бы выиграли 10-2, то тогда я понимаю, это ВЫНЕСЛИ, а так... просто наверное победили и с большим скрипом, но всё же победили...
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5k
Zhora Час назад
Да уж, промыв мозгов у них просто тотальный. Северная Корея отдыхает.
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83
Просто чувак в интернете Час назад
Хохлы [мат]. Я ваш рот [мат].
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35k
Антон Час назад
Рогулье нельзя пускать в приличное общество. Хотя они сами гадят под себя не снимая штанов.
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225
Triton 2 часа назад
я так понял, что украинская сборная вместо рукопожатий зиговала?
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3k
Михалыч 2 часа назад
Ну и как вот на таких нападать?! Забор с колючей проволокой под током.
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2k
CynepCTepBa 2 часа назад
Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матчеПосмотреть
Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче
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1k
Григорий Водениктов 3 часа назад
заднеприводные хохлопитеки себе не изменяют, как были чертями дырявыми так и остались
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3k
Вячеслав 3 часа назад
Легко вынесли украинцев. Без особого напряга. Нас ждет Португалия. Украине надо срочно покупать йод, без него их нация деградирует.
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22k
koleos72 3 часа назад
Интересно какая реакция была у болельщиков из других стран? Им же наверно перевели кричалку. Почему кто не прыгает, тот русский?
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30k
Aleks 3 часа назад
В 2015 году довелось побывать на финале Лиги Европы Севилья против Днепра. Этого говна наслушался с лихвой. Если испанцы дружно пели гимн своей команды, то хохлы орали исключительно то же самое, что и в этом ролике. И это не футзал, там 50титысячный стадион, забитый битком.
Я понимаю что не все украинцы тупые хохлы, но то, что их много это факт.
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108k
Москвичка 3 часа назад
Божемой, столько лет прошло, а некоторые походу кастрюлю с бошки так и не снимут. Приросли к ним.
Кастрюляньдия, @!
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49
eqwe asss 3 часа назад
Нагнули проституток сальных
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41k
Олег 3 часа назад
отказались от рукопожатий = дисквалификация за неспортивное поведение!
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3k
Я дам вам парабеллум 3 часа назад
"...сборная России прошла финал, где будет дожидаться победителя пары Испания-Португалия."
Португалия вышла в финал,по ходу встречи,проигрывая сборной Испании 0-2,отыграла 2 мяча и забила третий,победный!
Финал 6.02.
Россия-Португалия
Матч за 3ье место 6.02
Украина-Испания
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224
Иванов Петров Сидоров 4 часа назад
Маловато будет.
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391
КАКАнгел 4 часа назад
Хохлы проиграли видимо из-за отсутствия поддержки со стороны болельщиков . Это надо умудриться . Спортсмены как и артисты любят внимание к СЕБЕ !! а получилось что всё внимание досталось (хотя и заслуженно России ). Хохлы болели против России , а не за свою команду будь вместо Хохляндии любая другая команда , да хоть Китая или Буркина-Фасо хохлятские болельщики приперлись бы на матч и вели себя точно также . Болельщики шли на Россию и хохляцкие спортсмены подсознательно понимали что не они тут звезды. и что им не место на площадке , по этому слили по быстрому матч и присоединились к своим бабуинам на трибунах жопу чесать и дерьмом кидаться.
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391
КАКАнгел 4 часа назад
куча эмоций от этой новости и все приятные .
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Антибиотик
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