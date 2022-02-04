Аномалии Сибири: конус Колпакова

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Во время экспедиции 1949 года геолог Вадим Колпаков обнаружил в иркутской тайге странный объект, который охарактеризовал как усеченный конус с горизонтальным срезом. Внутри среза располагалось углубление, напоминающее воронку, с куполом внутри. Что собой представляет удивительное образование, названное Патомским кратером?
От якутов-кочевников исследователь узнал, что это место носит название «Гнездо огненного орла». И его обходят стороной даже животные. Скептически настроенный в отношении всего потустороннего Колпаков неоднократно пытался организовать к образованию экспедицию. Однако на тот момент времени шло активное освоение Восточной Сибири на предмет обнаружения урана, необходимого для ядерной бомбы. Поэтому финансировать исследования геолога было не на что. Возможно, что и к лучшему.
Первая экспедиция была организована только в 2005 году. В ней принял участие корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Моисеенко. После публикации первых цветных фото кратера научное сообщество стало демонстрировать активный интерес к объекту, делая массу предположений о его происхождении, начиная с секретных шахт и заканчивая взрывом урана глубоко в недрах земли.
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Но это были лишь предположения. И для их подтверждения или опровержения необходимо было практическое исследование. В состав группы вошли такие именитые ученые как доктора геолого-минералогических наук: Виктор Антипин из Института геохимии СО РАН и Александр Дмитриев, профессор Иркутского государственного технического университета, а также кандидат физико-математических наук Сергей Язев, директор Иркутской астрономической обсерватории. Она была разбита на три подгруппы, перед каждой из которых были поставлены собственные задачи.
Невидимая гора
9 исследователей и 3 журналиста не могли пронести на своих плечах полтонны груза на расстояние более 200 километров. Поэтому пришлось арендовать вертолет Ми-8Т. С высоты птичьего полета на кратер открывается изумительный вид. И становится понятным, почему кочевники называют это место орлиным гнездом: оно действительно напоминает гнездо исполинской птицы с уютно расположившимся внутри каменным яичком, диаметр которого составляет порядка 40 метров.
После первичного исследования версия о взрыве урана была однозначно отметена как нежизнеспособная из-за низкого радиационного фона и отсутствия геологических признаков наличия в округе урана.
До организации экспедиции на склонах и в самом ущелье росли лиственницы. Чахлые, кривоватые, но все же они были. С приходом исследователей их пришлось спилить, поскольку самым простым способом определения возраста кратера оказалось исследование кольцевых спилов.
На их основе заведующий лабораторией биоиндикации экосистем СИФиБР, доктор биологических наук Виктор Воронин подтвердил, что возраст деревьев, а, соответственно, и спилов варьируется от 180 до 230 лет. Соответственно, сам кратер тоже должен быть как минимум 230-летним, поскольку для роста деревьев еще должны были сформироваться определенные условия, в частности, нанос ветром почвы. Соответственно, примерный возраст кратера – около 250 лет.
Исследования спилов сухих и поврежденных деревьев, росших у самого кратера, показали, что причиной их гибели стало какое-то механическое воздействие.
Игнорирование аномалии при Советах
Почему же исследованием загадочного кратера не занимались в эпоху СССР? Ведь потенциал советской науки был, скажем так, посерьезнее, если сравнивать его с российской?
Ответ прост: исследования не сулили никакой материальной выгоды. А на организацию экспедиции, оплату транспорта, связи необходимы были деньги.
Тайная попытка
Однако полулегальная экспедиция к «Гнезду» все же была организована. Произошло это в 1963 году. Один из ее участников Лев Ощепков рассказал, что основной задачей исследователей была проверка версии о падении метеорита. Для этого исследователи попытались отыскать его крупные обломки и промыли породу для обнаружения мелких частиц.
После промывания колоссального (более 800 кг!) количества почвенных проб была обнаружена целая сотня шариков из магнетина – намагниченного железняка. Поиски вероятных крупных обломков велись с помощью миноискателя, но, увы, оказались безрезультатными. Зато было обнаружено множество поврежденных лиственниц. Повреждения были механическими и предположительно нанесены падающими каменными глыбами.
Найденные образцы были переданы для исследования в несколько институтов. Однако их дальнейшая судьба Ощепкову неизвестна. Поскольку связи между падением метеорита и образованием Патомского кратера обнаружено не было, то исследование последнего было исключено из сферы интересов научного сообщества.
Таким образом, экспедиция 1963 года не смогла подтвердить ни метеоритную, ни вулканическую версию образования кратера. А как вы думаете, что собой представляет этот загадочный объект?
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