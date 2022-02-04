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Аномалии Сибири: конус Колпакова

Аномалии Сибири: конус Колпакова (18 фото)

Автор:
04 февраля 2022 16:35
Сообщество : Путешествия
Метки: истории   природа   путешествия   случай   факты   
1691
18
Во время экспедиции 1949 года геолог Вадим Колпаков обнаружил в иркутской тайге странный объект, который охарактеризовал как усеченный конус с горизонтальным срезом. Внутри среза располагалось углубление, напоминающее воронку, с куполом внутри. Что собой представляет удивительное образование, названное Патомским кратером?
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Метки: истории   природа   путешествия   случай   факты   
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425
elegator 2 часа назад
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Царь Час назад
Будут ковырять, потом какая-нибудь хрень, как в кине вылезит и будет полный АТАС.
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382
В. Л. 3 часа назад
Чудны дела твои, Господь....
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Эта песня ни о чём, начинай сначала.
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4k
Том Джоуд 4 часа назад
Как на Мимасе

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7k
Sterling Malory Archer 4 часа назад
Анус земли?
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79
Царь Sterling Malory Archer Час назад
Ну, или пуп Земли.
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3k
RomaXz 5 часов назад
Вики говорит, что он появился в результате процессов, происходящих в недре земли. Тектонические сдвиги, выброс магмы и так далее.
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9k
Кенвуд 5 часов назад
Кажется это прототип первобытной аккустики
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46
Алексей Губин 5 часов назад
метан
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604
Graboid 5 часов назад
шайтан-гора
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