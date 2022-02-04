Аномалии Сибири: конус Колпакова

Но это были лишь предположения. И для их подтверждения или опровержения необходимо было практическое исследование. В состав группы вошли такие именитые ученые как доктора геолого-минералогических наук: Виктор Антипин из Института геохимии СО РАН и Александр Дмитриев, профессор Иркутского государственного технического университета, а также кандидат физико-математических наук Сергей Язев, директор Иркутской астрономической обсерватории. Она была разбита на три подгруппы, перед каждой из которых были поставлены собственные задачи.