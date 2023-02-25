В центре Москвы на Маяковке лошадь погибла от удара током

В ночь на субботу по улице недалеко от станции метро Маяковского девушки вели двух лошадей. Проходя мимо рекламного щита животные получили сильный удар током. Дешераздирающие кадры из центра столицы публикуют ряд СМИ.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, трагедия произошла в ночь на 25 февраля на Триумфальной площади на одной из остановок общественного транспорта. По предварительным данным, лошади задели информационный щит возле остановки и его закоротило.
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Обе лошади рухнули на землю. Сопровождавшие животных девушки кричали и звали на помощь. Одна из лошадей за считанные минуты погибла на месте происшествия, вторую прохожие успели спасти, оттащив её дальше от источника тока. Животное получило электротравмы, - сообщает НТВ.
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«Мы одну лошадь оттащили, в чувство привели. Со второй непонятно, что было делать, все напуганы: девушки, которые были с животными, в истерике. Мужчины пытались сделать как-то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать.
Вторую лошадку так и не удалось спасти», — цитирует телеграм-канал телеканала «Москва 24» одну из очевидиц трагедии.
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Прохожие вызвали полицию и аварийные службы. Сотрудники Мосгорсвета и Россетей сняли напряжение с информационного табло. Правоохранители выясняют, что могло послужить причиной трагедии.
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Паника девушек и полное незнание правил оказания помощи при поражении электрическим током.
Даже зачаточного.
но зачем лошадей по городу таскать? мне рассказывали друзья которые были в Питере типа "вышли из кабака пьянючие, а тут девушка с лошадью предлагает прокатиться за деньги, ну мы и согласились... "
Меня, как младшего научного сотрудника, снарядили в экспедицию, благо рядом. Возвращаюсь, позвякивая. А запах на улице за несколько сот метров! Ммм...!
И тут навстречу мне бодрым аллюром проносится ЛОШАДЬ! Тоже с девкой, вроде, верхом. Чуть не сшибла. Думаю: "Ни хрена себе! Еще и выпить не успел! Вот это глинтвейн!"
Оказалось, эти сволочи, не дождавшись меня, пропустили глинт через кофеварку. Ну вкусно, вкусно! Не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно! (с)
Рот в рот конечно. См "Оказание первой медицинской помощи лошадям".