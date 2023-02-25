В центре Москвы на Маяковке лошадь погибла от удара током

«Мы одну лошадь оттащили, в чувство привели. Со второй непонятно, что было делать, все напуганы: девушки, которые были с животными, в истерике. Мужчины пытались сделать как-то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать.

Вторую лошадку так и не удалось спасти», — цитирует телеграм-канал телеканала «Москва 24» одну из очевидиц трагедии.