FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 222 поста • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В центре Москвы на Маяковке лошадь погибла от удара током

В центре Москвы на Маяковке лошадь погибла от удара током

Автор:
25 февраля 2023 12:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Метро   Москва   животные   лошади   метро Маяковского   рекламный щит   смерть   ток   удар током   
2725
1
3

В ночь на субботу по улице недалеко от станции метро Маяковского девушки вели двух лошадей. Проходя мимо рекламного щита животные получили сильный удар током. Дешераздирающие кадры из центра столицы публикуют ряд СМИ.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, трагедия произошла в ночь на 25 февраля на Триумфальной площади на одной из остановок общественного транспорта. По предварительным данным, лошади задели информационный щит возле остановки и его закоротило.

Обе лошади рухнули на землю. Сопровождавшие животных девушки кричали и звали на помощь. Одна из лошадей за считанные минуты погибла на месте происшествия, вторую прохожие успели спасти, оттащив её дальше от источника тока. Животное получило электротравмы, - сообщает НТВ.

«Мы одну лошадь оттащили, в чувство привели. Со второй непонятно, что было делать, все напуганы: девушки, которые были с животными, в истерике. Мужчины пытались сделать как-то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать.

Вторую лошадку так и не удалось спасти», — цитирует телеграм-канал телеканала «Москва 24» одну из очевидиц трагедии.

Прохожие вызвали полицию и аварийные службы. Сотрудники Мосгорсвета и Россетей сняли напряжение с информационного табло. Правоохранители выясняют, что могло послужить причиной трагедии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Метро   Москва   животные   лошади   метро Маяковского   рекламный щит   смерть   ток   удар током   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
котегRUS 2 часа назад
на месте лошадей могли оказаться люди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
banzai7 Минуту назад
А если машину там припарковать, сколько лошадиных сил она потеряет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
turyst 11 минут назад
Если бы окружающим отложили смартфоны, то вместе бы они смогли оттащить лошадь.

Паника девушек и полное незнание правил оказания помощи при поражении электрическим током.
Даже зачаточного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек 36 минут назад
Бедные лошадки, они доверяли людям. Жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−17
1k
alex 43 минуты назад
поржал от станции Маяковского. лошадку жалко. а то, что комментируют, типа нефик по центру - может девки на Патриаршьих дядю Воланда катали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 53 минуты назад
Ещё одной фобией больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Круглов Час назад
Лошадь спасла чью-то жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−17
6k
Дмитрий Час назад
У меня тот же вопрос: какого х...я она там с лошадьми гуляла? Что за дешёвые понты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat 2 часа назад
Я сам для себя честно говоря не понимаю - зачем лошади в городе, в парке ладно, лучше где то за городом на ферме, пастбище или какой то зоне отдыха

но зачем лошадей по городу таскать? мне рассказывали друзья которые были в Питере типа "вышли из кабака пьянючие, а тут девушка с лошадью предлагает прокатиться за деньги, ну мы и согласились... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мужчины пытались сделать как-то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать.(с)
Рот в рот конечно. См "Оказание первой медицинской помощи лошадям".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве
Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве
"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас
"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас
Набирающие популярность в сообществах
Полароид: легендарная технология, изобретенная совершенно случайно
Полароид: легендарная технология, изобретенная совершенно случайно
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#история#картинки#Прикол#наука#Россия
#интересно#в мире#США#кино#Китай#фильм#СССР#фотограф
#факты#животные#подборка#интересное#Приколы#знаменитости#Фотографии#отношения
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала Конь по кличке Танго очаровал интернет своими уморительными выходками Конь по кличке Танго очаровал интернет своими уморительными выходками Любопытная лошадь прокралась на чердак за сеном, но вскоре пожалела об этом Любопытная лошадь прокралась на чердак за сеном, но вскоре пожалела об этом Полицейский конь не встает с места без забавного утреннего ритуала Полицейский конь не встает с места без забавного утреннего ритуала В салоне пассажирского самолета прокатилась лошадь В салоне пассажирского самолета прокатилась лошадь

На что жалуетесь?

Вернуться