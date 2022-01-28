Курение скорпионов – опасное «развлечение» Среднего Востока, о котором мало кто знал

Некоторые индийские любители острых ощущений и вовсе приобретают специально обработанные хвосты и жалят себя ими точно так, как это делают обычные торчки шприцами. Правда, нет гарантии, что токсин, выступающий активным веществом, подарит именно искомые ощущения, а не вполне ожидаемую гибель от отравления.





На самом деле о подобных увлечениях стало известно ещё в 2007 году. Тогда американский социолог Дэвид Макдональд, написавший книгу о наркотиках в Афганистане, говорил, что только в Кабуле находится около 60 тыс. любителей прибалдеть с хвостов скорпионов.