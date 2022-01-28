Курение скорпионов – опасное «развлечение» Среднего Востока, о котором мало кто знал

Ни для кого не секрет, что сегодня в мире существует огромное количество наркотических веществ натурального и синтетического происхождения. В странах Среднего Востока они вовсе являются некоей визитной карточкой, пусть и не самой приятной.
Правда, пакистанцы выделились на фоне всех, придумав что-то действительно странное. Речь идет о сравнительно недавней моде на курение скорпионов. Эту же тему подхватили и афганцы с индусами, пересев с гашиша и опиума на сушеные хвосты ядовитых членистоногих.
Понятно, что ничто из этого не выглядит, как здоровая идея, но курильщиков, преимущественно пакистанских, не смущает их неважный внешний вид и заметно сокращенная жизнь.
Как же происходит этот сомнительный процесс? После отлова определенного вида скорпионов их либо убивают и высушивают на солнце, либо живьем поджаривают на углях. Затем хвост вместе с жалом перемалывают и забивают в трубку с табаком или же в чистом виде.
Некоторые индийские любители острых ощущений и вовсе приобретают специально обработанные хвосты и жалят себя ими точно так, как это делают обычные торчки шприцами. Правда, нет гарантии, что токсин, выступающий активным веществом, подарит именно искомые ощущения, а не вполне ожидаемую гибель от отравления.
На самом деле о подобных увлечениях стало известно ещё в 2007 году. Тогда американский социолог Дэвид Макдональд, написавший книгу о наркотиках в Афганистане, говорил, что только в Кабуле находится около 60 тыс. любителей прибалдеть с хвостов скорпионов.
К слову, видимо, и создатели игры Fallout давно знали об этой забаве. Или же они просто слишком прозорливы, раз добавили возможность употребления яда членистоногих в свой проект.
Он также рассказал, что видел вживую, как наступает эффект. По его словам, он был мгновенным, а курильщик выглядел слишком одурманенным, а его подвижность и настороженность обострились. При этом непонятное состояние сохраняется около 10 часов.
Как уже говорилось, мало кто после таких «удовольствий» проживает долгую жизнь. Исключение, разве что, 74-летний пакистанец Сохбат Хана, пристрастившийся к этому увлечению ещё 50 лет назад. Правда, позже он решил вернуться к более «легкому» опиуму в силу возраста.
По его рассказам, первые 6 часов из этих 10-ти несут болезненные ощущения, а оставшееся время сопровождается галлюцинациями и так называемой эйфорией. Очевидно, что местные врачи такую «забаву» не одобряют, поскольку яд скорпионов опаснее героина. Тем не менее, этот самый токсин вызывает жесткое привыкание.
Скорпионозависимость вопреки популярности никак не отображена в законодательстве этих стран. Официально такого наркотика нет, однако скорпионов отлавливают тысячами. Например, в некоторых районах Пакистана их популяция упала до неприлично маленьких размеров. А ведь скорпионы очень полезны, поскольку их яд также используется в медицине для приготовления лекарств от рака и ВИЧ.
Медикаменты и так стояли баснословные деньги, а теперь буду стоить ещё дороже, пока курение скорпионов будет оставаться популярным развлечением у маргинальных товарищей из стран Среднего Востока.
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И рвут в европу ..Устанавливая свои правила !
А вот в США их не пускают .