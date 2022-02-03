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Болельщица выбила застрявшую клюшку вратаря своим смартфоном

Болельщица выбила застрявшую клюшку вратаря своим смартфоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 23:12
Сообщество : Спорт
Метки: Вашингтон Кэпиталз   США   клюшка   матч   смартфон   хоккей   
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Фанатка хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» решила помочь одному из игроков и выбила его клюшку, застрявшую в защитном экране с помощью телефона.

Видео игры, состоявшейся еще в декабре прошлого года, мир увидел только сейчас и, конечно, сразу восстановил веру в человечество.

В один из острых моментов матча клюшка хоккеиста «Кэпиталз» застряла в защитном ограждении и фанатка по имени Кэролайн Маккейн, одетая в форму с номером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, помогла Уилсону достать ее, выбивая клюшку с другой стороны своим iPhone 7.

В качестве инструмента использовался старенький айфон, не переживший такого удара.

Об этом пишет Sport24.

Конечно, если бы девушка знала русскую пословицу "что посеешь, то и пожнешь", она бы наверняка подтвердила ее правдивость.

После матча игроки «Вашингтон Кэпиталз», оценив преданность и бескомпромисность своей болельщицы, подарили ей новый телефон iPhone 13, именной свитер и клюшку, подписанную нападающим команды Томом Уилсоном, которому девушка помогла ценой жизни своего девайса.

Осталось добавить, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» против «Анахайма», герои данного ролика одержали победу 4:3.

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Метки: Вашингтон Кэпиталз   США   клюшка   матч   смартфон   хоккей   
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10k
nihilists 50 минут назад
Вот этой стучать надо!
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594
Киса Кацман Полчаса назад
Автор - ДЕБИЛ ...
Где ты там ВРАТАРЯ увидел?
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1k
Егор Терентьев Час назад
Подарите ей Motorola DynaTAC 8000X!
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8k
Бритва Час назад
лучшее применение айфона.
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