Болельщица выбила застрявшую клюшку вратаря своим смартфоном

Фанатка хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» решила помочь одному из игроков и выбила его клюшку, застрявшую в защитном экране с помощью телефона.
Видео игры, состоявшейся еще в декабре прошлого года, мир увидел только сейчас и, конечно, сразу восстановил веру в человечество.
В один из острых моментов матча клюшка хоккеиста «Кэпиталз» застряла в защитном ограждении и фанатка по имени Кэролайн Маккейн, одетая в форму с номером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, помогла Уилсону достать ее, выбивая клюшку с другой стороны своим iPhone 7.
В качестве инструмента использовался старенький айфон, не переживший такого удара.
Об этом пишет Sport24.
Конечно, если бы девушка знала русскую пословицу "что посеешь, то и пожнешь", она бы наверняка подтвердила ее правдивость.
После матча игроки «Вашингтон Кэпиталз», оценив преданность и бескомпромисность своей болельщицы, подарили ей новый телефон iPhone 13, именной свитер и клюшку, подписанную нападающим команды Томом Уилсоном, которому девушка помогла ценой жизни своего девайса.
Осталось добавить, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» против «Анахайма», герои данного ролика одержали победу 4:3.
Источник:
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Где ты там ВРАТАРЯ увидел?