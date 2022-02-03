Болельщица выбила застрявшую клюшку вратаря своим смартфоном

Видео игры, состоявшейся еще в декабре прошлого года, мир увидел только сейчас и, конечно, сразу восстановил веру в человечество.

В один из острых моментов матча клюшка хоккеиста «Кэпиталз» застряла в защитном ограждении и фанатка по имени Кэролайн Маккейн, одетая в форму с номером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, помогла Уилсону достать ее, выбивая клюшку с другой стороны своим iPhone 7.

В качестве инструмента использовался старенький айфон, не переживший такого удара.

Об этом пишет Sport24.