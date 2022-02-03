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20 изобретений, которые делают жизнь проще и приятнее

20 изобретений, которые делают жизнь проще и приятнее (21 фото)

Автор:
03 февраля 2022 15:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Бытовые удобства   Гениальные изобретения   гениально   гениальные решения   идеи   креативные идеи   полезные вещи   просто и гениально   
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Чтобы идти в ногу со временем, люди постоянно придумывают и изобретают что-то новое или улучшают уже существующее. Инновации призваны сделать нашу жизнь лучше, облегчив быт. Вот 20 нестандартных идей - вроде бы ничего особенного в них нет, а сколько пользы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бытовые удобства   Гениальные изобретения   гениально   гениальные решения   идеи   креативные идеи   полезные вещи   просто и гениально   
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15k
Nikita 15 часов назад
10. Раковина с освещением, которое меняется в зависимости от температуры
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Это не раковина светится, а "лейка" крана с подсветкой.
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7k
JeanLuk 8 часов назад
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Быстро ломается, требует постоянной подзарядки. нет уж, лучше одноразовую газовую зажигалку
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7k
JeanLuk 8 часов назад
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Давным-давно такие продают. Горчица в них - дерьмо
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7k
JeanLuk 8 часов назад
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Заряжаются от света. Если наклеить, скажем в темной каморке - то не прокатит
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13k
Bill 8 часов назад
Кнопка "Стоп" рядом с USB-портом - очень "удобно". Однонеловкое двидение пальцем - автобус останавливается, никто не выходит, водила матерится.
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2k
Vlamir 9 часов назад
Получается я все 62 года не жил, а мучился без всей этой хрени!
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19
gfhdfg fsgdsfg 11 часов назад
батарейки с покрытием ??? Задорнов вспоминается сразу
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5k
a_komolow 13 часов назад
Хрень полнейшая, кроме USB зарядки
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1k
Жан Плов Лагман 14 часов назад
Такие сковородки в ходу были еще у наших предков, когда тефалю это еще и не снилось. Любая скородка обладает таким свойством, если разогреть как следует.
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15k
Nikita 15 часов назад
16. Многоразовая зажигалка, в которой вместо пламени используется электрическая дуга
.
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"Многоразовая"?! Я думал, что это "Плазменная зажигалка". Если не ошибаюсь, то зарядка через USB-
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22k
Андрей Иванов 15 часов назад
Туалетная бумага - реально здорово.
USB-порты в питерских автобусах давно есть, правда не во всех. Действительно иногда нужно
Кружка горчицы - это перебор. Если толко в компот добавлять. А вот пара стопок из-под горчицы у меня дома есть, жалко, что перестали делать. А вот стаканы из-под варенья Маккеев - чудо как хороши.

Остальное - шлак.
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26
rulemixer Андрей Иванов 8 часов назад
Если такого размера аккумулятор сможет питать через инвертор мой дом на 15 кВт мощности в течении 1 месяца , то тогда с вами соглашусь.
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26
rulemixer Андрей Иванов 7 часов назад
Обычные коробки свинцово-кислотных аккумов. Говорю, ничего принципиально нового и ёмкого пока не изобрели.
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