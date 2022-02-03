20 изобретений, которые делают жизнь проще и приятнее

9070
21
Чтобы идти в ногу со временем, люди постоянно придумывают и изобретают что-то новое или улучшают уже существующее. Инновации призваны сделать нашу жизнь лучше, облегчив быт. Вот 20 нестандартных идей - вроде бы ничего особенного в них нет, а сколько пользы!
1. Наклейки на дверные ручки, которые светятся в темноте. На случай, если отключится электричество, когда вы находитесь в комнате
×
×
2. Рулон туалетной бумаги, в котором вместо полого картонного цилиндра внутри - маленький отдельный рулончик. Его можно, например, носить с собой
3. Перевернутые розетки зарядного устройства на столе поезда, которые предотвращают повреждение кабеля
9. Кухонная лопатка с таблицей мер и весов продуктов (в стаканах, унциях, ложках, миллилитрах)
11. Общественная уборная, в которой есть специальная полочка для очков, которую можно использовать, пока умываешься
13. Гостиничный номер, на потолке которого есть знак, указывающий на Мекку. Чтобы мусульманам было удобнее молиться
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- Торговый центр в Таиланде установил педали в лифтах
- Вещи, которые способны упростить и скрасить нашу жизнь
- Классные идеи могут сделать жизнь удобнее
- «Очумелые ручки»: гениальные идеи для дома
Метки: Бытовые удобства Гениальные изобретения гениально гениальные решения идеи креативные идеи полезные вещи просто и гениально
73
Понравилось73
Новости партнёров
-
-
Это не раковина светится, а "лейка" крана с подсветкой.
.
.
"Многоразовая"?! Я думал, что это "Плазменная зажигалка". Если не ошибаюсь, то зарядка через USB-
НИЧЕГО не помогло*
USB-порты в питерских автобусах давно есть, правда не во всех. Действительно иногда нужно
Кружка горчицы - это перебор. Если толко в компот добавлять. А вот пара стопок из-под горчицы у меня дома есть, жалко, что перестали делать. А вот стаканы из-под варенья Маккеев - чудо как хороши.
Остальное - шлак.
Для дома возьмите отсюда
Ложка - древняя конструкция, Вам это мешает есть?