20 изобретений, которые делают жизнь проще и приятнее

Чтобы идти в ногу со временем, люди постоянно придумывают и изобретают что-то новое или улучшают уже существующее. Инновации призваны сделать нашу жизнь лучше, облегчив быт. Вот 20 нестандартных идей - вроде бы ничего особенного в них нет, а сколько пользы!

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1. Наклейки на дверные ручки, которые светятся в темноте. На случай, если отключится электричество, когда вы находитесь в комнате 0 Источник:

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2. Рулон туалетной бумаги, в котором вместо полого картонного цилиндра внутри - маленький отдельный рулончик. Его можно, например, носить с собой 0 Источник:

3. Перевернутые розетки зарядного устройства на столе поезда, которые предотвращают повреждение кабеля 0 Источник:

4. Батарейки с покрытием, горьким на вкус - чтобы дети не пытались их проглотить 0 Источник:

5. Тостер, на котором есть очень полезная кнопка: A Bit More ("Еще чуть-чуть") 0 Источник:

6. Стеклянная банка с горчицей, которую потом можно использовать как пивную кружку 0 Источник:

7. Помада с секретным отсеком, в котором находится блеск для губ того же оттенка 0 Источник:

8. В этих сквикерах (детские пищащие ботинки) есть переключатель, который отключает писк 0 Источник:

9. Кухонная лопатка с таблицей мер и весов продуктов (в стаканах, унциях, ложках, миллилитрах) 0 Источник:

10. Раковина с освещением, которое меняется в зависимости от температуры 0 Источник:

11. Общественная уборная, в которой есть специальная полочка для очков, которую можно использовать, пока умываешься 0 Источник:

12. Автомат по продаже тортов в торговом центре 0 Источник:

13. Гостиничный номер, на потолке которого есть знак, указывающий на Мекку. Чтобы мусульманам было удобнее молиться 0 Источник:

14. Ингалятор, в котором есть счетчик, показывающий количество оставшихся доз 0 Источник:

15. Сковорода, которая меняет цвет, когда нагревается на плите 0 Источник:

16. Многоразовая зажигалка, в которой вместо пламени используется электрическая дуга 0 Источник:

17. Кнопка для остановки по требованию и порты USB на спинке автобусного сиденья 0 Источник:

18. Отдельный лоток для телефона на спинке сидения в самолете 0 Источник:

19. Селфи-станция на смотровой площадке в парке 0 Источник: