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Японец хотел закрыть ресторан из-за кризиса - но его спасли кошки

Японец хотел закрыть ресторан из-за кризиса - но его спасли кошки (16 фото)

Автор:
03 февраля 2022 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Япония   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотосессия   
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Пандемия ударила по многим областям нашей жизни, и рестораны значительно пострадали. Наоки Тераока, любитель моделей железных дорог и владелец ресторана Diorama в Осаке, Япония, поделился своей милой историей - о том, как кошки спасли его ресторан во времена кризиса.
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Метки: Япония   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотосессия   
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Топпер Харли Час назад
Это КОТОгенично!
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653
Мрачный Жнец Час назад
Терминатор?

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mercure

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