Японец хотел закрыть ресторан из-за кризиса - но его спасли кошки

Идея пришла в 2020 году. Летом того года Наоки заметил рядом с рестораном больного котенка, и решил выходить его. Малыш восстановился, и получил кличку Симба. Затем в ресторан начала заглядывать другая кошка, и Наоки подкармливал ее. Это оказалась кошка-мать, которая на следующий день принесла к дверям ресторана трех котят.. Именно тогда Наоки решил изменить концепцию своего ресторана.