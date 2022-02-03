Японец хотел закрыть ресторан из-за кризиса - но его спасли кошки

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Пандемия ударила по многим областям нашей жизни, и рестораны значительно пострадали. Наоки Тераока, любитель моделей железных дорог и владелец ресторана Diorama в Осаке, Япония, поделился своей милой историей - о том, как кошки спасли его ресторан во времена кризиса.
Наоки Тераока открыл ресторан в Осаке в 2018 году. Он представляет собой небольшую закусочную с раменом, где главная фишка - удивительные модели железной дороги, которые интересовали всех посетителей. Помимо вкусной еды, здесь также можно поизучать миниатюрные маршруты поездов. Однако, из-за пандемии у ресторана начались проблемы, и владелец был на грани закрытия бизнеса.
Идея пришла в 2020 году. Летом того года Наоки заметил рядом с рестораном больного котенка, и решил выходить его. Малыш восстановился, и получил кличку Симба. Затем в ресторан начала заглядывать другая кошка, и Наоки подкармливал ее. Это оказалась кошка-мать, которая на следующий день принесла к дверям ресторана трех котят.. Именно тогда Наоки решил изменить концепцию своего ресторана.
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Наоки начал помогать кошкам, и приютил их прямо в ресторане. На сегодняшний день в маленьком ресторане Наоки 14 кошек - все они спасены с улицы, но также привиты и стерилизованы. Благодаря кошкам бизнес хозяина ресторана расцвел - многие люди приходят не только за едой, а чтобы пообщаться с пушистыми жителями ресторана.
В 2021 году Наоки накопил достаточно, чтобы открыть специальный "кошачий отель" на втором этаже ресторана, где кошки живут отдельно. Люди также могут посетить кошачий отель и провести там до двух часов, попивая чай и общаясь с пушистиками. Хотя отель сейчас заполнен кошками, Наоки также продолжает помогать пушистым. Он помог примерно 100 животным и нашел новый дом для более чем 60 кошек.
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