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Снова за школьную карту: тест по биологии за 7 класс

Снова за школьную карту: тест по биологии за 7 класс

Автор:
03 февраля 2022 10:31
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 7 класс   Тесты   биология   тест   тесты за 7 класс   тесты по биологии   
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1
Базовые вопросы, которые рассматриваются в первом полугодии 7 класса. Тест построен на базе нескольких учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
Что представляют собой радиолярии?
1/8Что представляют собой радиолярии?

cdn.pixabay.com

Каким образом питается эвглена зелёная?
2/8Каким образом питается эвглена зелёная?

hi-news.ru

Как называется наружный слой клеток кишечнополостных?
3/8Как называется наружный слой клеток кишечнополостных?

cdn.pixabay.com

Назовите класс наиболее развитых моллюсков?
4/8Назовите класс наиболее развитых моллюсков?

cdn.pixabay.com

К какому классу относят скорпионов?
5/8К какому классу относят скорпионов?

cdn.pixabay.com

Все стрекозы являются
6/8Все стрекозы являются

cdn.pixabay.com

Где изображена ктеноидная чешуя?
7/8Где изображена ктеноидная чешуя?
Окунь в разрезе. Что изображено под номером 5?
8/8Окунь в разрезе. Что изображено под номером 5?

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Метки: 7 класс   Тесты   биология   тест   тесты за 7 класс   тесты по биологии   
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19k
Serg2001 2 часа назад
Это мы не проходили... Это нам не задавали... Парам-пам-пам!... (с)
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4k
bumtester 6 минут назад
У окуня под цифрой 5 изображена буква "з"!
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3k
Юра Гагарин 19 минут назад
6 правильных - тройбан
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29k
Андрей Эйнав Полчаса назад
Троячок-с...Как всегда-с...
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14k
эмосурикат прямоползающий 39 минут назад
7
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649
Мрачный Жнец 46 минут назад
Методом "научного тыка" и немного логики 8/8.
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649
Мрачный Жнец 48 минут назад
Может быть парту?

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5k
a6m5 57 минут назад
Простая логика помогла решить все вопросы, хотя мало что помню.
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8k
Мистер Фикс Час назад
К сожалению ... вы ответили на 2
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Удовлетворительно Кое-что из школьного курса вы помните. Из 8 вопросов ответили верно на 6

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4k
ron Час назад
К сожалению, школьный курс биологии совершенно не отложился в памяти. Из 8 вопросов ответили верно на 3.
==========
На самом деле горжусь, не ожидал даже этого))
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27k
Е-Лена Час назад
Насколько я помню своё обучение в школе, в 5-6 классах у нас была ботаника, в 6-7 - зоология, в 8 - анатомия. А общая биология - в 9-10 классах.
ДАВНО я училась. Но кое-что помню. )))
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6k
Горец Ю Час назад
трёндель!!!!!
йесс!!!
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9k
uehl Час назад
пара )))
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