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Базовые вопросы, которые рассматриваются в первом полугодии 7 класса. Тест построен на базе нескольких учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
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На самом деле горжусь, не ожидал даже этого))
ДАВНО я училась. Но кое-что помню. )))
йесс!!!