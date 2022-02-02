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Батя геймер - веселье в семье

Батя геймер - веселье в семье (1 фото + 4 видео)

Автор:
02 февраля 2022 09:48
Сообщество : Игромир
Метки: Nerf   counter-strike   Батя   Юмор   видео   геймер   дети   отец   папа   прикол   
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Тот самый момент, когда годы игры в Counter-Strike и другие компьютерные "стрелялки" не прошли даром. С таким отцом не соскучишься!

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Метки: Nerf   counter-strike   Батя   Юмор   видео   геймер   дети   отец   папа   прикол   
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Оскара пацану )))
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5k
aleksei Полчаса назад
Ну вообще такими пульками достаточно больно попадает, а он в маленького ребенка из минигана фигачет
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8k
Бритва 2 часа назад
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
Когда не успел перезарядиться и тебя нашел батя
-------
негритёнок пацифистом вырастет, после такой психотравмы)))
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