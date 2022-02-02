Батя геймер - веселье в семье

729
1
4
Тот самый момент, когда годы игры в Counter-Strike и другие компьютерные "стрелялки" не прошли даром. С таким отцом не соскучишься!
Как детей!
Еще один отец, с которым не придется скучать
Когда не успел перезарядиться и тебя нашел батя
Бонус для поклонников серии игр Doom
Источник:
Ссылки по теме:
- Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства
- Отец отправился с сыновьями в поход на целый год
- Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем
- "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со своими детьми
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
18
Понравилось18
Новости партнёров
-------
негритёнок пацифистом вырастет, после такой психотравмы)))