Яд, который считается самым распространенным в мире

"Больного охватывает апатия, глаза стекленеют, губы, рот и язык высыхают, изо рта появляется неприятный запах. Примерно через два часа начинается бред, сперва спокойный, затем лихорадочный. Сознание затемняется, в уголках губ появляется пена, цвет лица меняется. Агония протекает бурно и человек умирает, не приходя в сознание".



Итак, что же вызывает такие жуткие симптомы, от которых человек может умереть. Это не укусы насекомых, не растения, не животные. Это обыкновенная вода.

Морская вода, в которой хоть раз в жизни оказывается любой человек, вовсе не так уж безобидна. Можно случайно наглотаться ею при нырянии и обычно это может закончиться максимум рвотой или диареей.



Но вот пить ее намеренно - нельзя категорически. Морская вода не бывает чистой никогда.