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Яд, который считается самым распространенным в мире

Яд, который считается самым распространенным в мире (5 фото)

Автор:
02 февраля 2022 09:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: здоровые   медицина   морская вода   природа   путешествия   соль   факты   
661
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Во время Второй Мировой войны английский врач Макдональд Критчли (он служил на военно-морской базе "Девенпорт") очень подробно описал состояние, охватывающее человека при отравлении этим ядом.
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Метки: здоровые   медицина   морская вода   природа   путешествия   соль   факты   
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Царь 39 минут назад
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