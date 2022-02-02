Яд, который считается самым распространенным в мире

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Во время Второй Мировой войны английский врач Макдональд Критчли (он служил на военно-морской базе "Девенпорт") очень подробно описал состояние, охватывающее человека при отравлении этим ядом.
"Больного охватывает апатия, глаза стекленеют, губы, рот и язык высыхают, изо рта появляется неприятный запах. Примерно через два часа начинается бред, сперва спокойный, затем лихорадочный. Сознание затемняется, в уголках губ появляется пена, цвет лица меняется. Агония протекает бурно и человек умирает, не приходя в сознание".
Итак, что же вызывает такие жуткие симптомы, от которых человек может умереть. Это не укусы насекомых, не растения, не животные. Это обыкновенная вода.
Морская вода, в которой хоть раз в жизни оказывается любой человек, вовсе не так уж безобидна. Можно случайно наглотаться ею при нырянии и обычно это может закончиться максимум рвотой или диареей.
Но вот пить ее намеренно - нельзя категорически. Морская вода не бывает чистой никогда.
Итак, что же вызывает такие жуткие симптомы, от которых человек может умереть. Это не укусы насекомых, не растения, не животные. Это обыкновенная вода.
Морская вода, в которой хоть раз в жизни оказывается любой человек, вовсе не так уж безобидна. Можно случайно наглотаться ею при нырянии и обычно это может закончиться максимум рвотой или диареей.
Но вот пить ее намеренно - нельзя категорически. Морская вода не бывает чистой никогда.
Вот например, как она выглядит под микроскопом
Ну просто контактный зоопарк: веслоногие рачки, водоросли, черви, личинки, цианобактерии, ветвистоусые и простейшие. В общем и целом - это все можно назвать планктоном (зоопланктон и фитопланктон). Все это, при попадании в желудок, может нанести вред, ведь среди этих организмов попадаются ядовиты.
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Например, динофлагелляты
Наш организм - это непростое устройство, очень важно сохранять его внутреннее постоянное состояние, называемое гомеостаз.
Внутри нас находятся миллионы рецепторов, отвечающих за самые разные части организма. Они следят за нашим общим состоянием и если, например, в организме обнаруживается лишняя соль, то рецепторы посылают сигнал и мы чувствуем интенсивную работу сердца, повышенное давление и самая главная нагрузка идет на почки.
Внутри нас находятся миллионы рецепторов, отвечающих за самые разные части организма. Они следят за нашим общим состоянием и если, например, в организме обнаруживается лишняя соль, то рецепторы посылают сигнал и мы чувствуем интенсивную работу сердца, повышенное давление и самая главная нагрузка идет на почки.
В морской воде соли и правда с избытком, той самой, поваренной, которую мы используем в еде. Норма для человека - 5-10 граммов в сутки, критичный объем - 20. Если его превысить, то осморецепторы начинают активную работу по ускоренному процессу выделения соли из организма. В одном только литре морской воды содержится примерно 35 грамм, это практически двойная норма.
Чтобы вымыть через почки образовавшийся излишек соли организму нужно будет полтора литра воды. То есть вместе с одним литром соленой воды из организма уходит она вся, вместе с поллитром жидкости из собственных запасов. Морская вода - это гарантированная смерть от жажды и обезвоживания.
Чтобы вымыть через почки образовавшийся излишек соли организму нужно будет полтора литра воды. То есть вместе с одним литром соленой воды из организма уходит она вся, вместе с поллитром жидкости из собственных запасов. Морская вода - это гарантированная смерть от жажды и обезвоживания.
Яхтсмен, который в 1982 году провел 76 дней в Атлантическом океане на надувном спасательном плоту. Он питался собранной дождевой водой и пойманной рыбой.
Самое опасное - это огромная нагрузка на почки. Они рано или поздно откажут, не справляясь с большим количеством соли, и она скапливается в крови. Желудок, кишечник центральная нервная система поражаются полностью, человек перестает себя контролировать, говоря проще - сходит с ума.
Вот почему так много говорится о том, что употреблять соленую воду в крушениях и опасных ситуациях на воде категорически запрещено. Жажда - это страшно, но последствия от употребления морской воды - еще страшнее.
Вот почему так много говорится о том, что употреблять соленую воду в крушениях и опасных ситуациях на воде категорически запрещено. Жажда - это страшно, но последствия от употребления морской воды - еще страшнее.
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