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Наш СССР

Наш СССР (40 фото)

Автор:
02 февраля 2022 00:15
Метки: СССР   детство   ностальгия   
294
40
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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12  комментариев
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682
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Ласковый май и Руки вверх здесь лишние
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196
Карл Такойто 58 минут назад
Одни лозунги... И многое не понятно. Мне вот не понятно как культурные,образованные и воспитанные были такими ещё в 80-ые при СССР,но уже в 90-ые стреляли,взрывали друг друга и утюги и паяльники активно применяли. Не понимаю как в МММ квартиры закладывали раз образованные..и много чего ещё))
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6
Олена Гасюк Карл Такойто 9 минут назад
Вот только хотела об этом написать. Такое впечатление, что в 90-е другой народ завезли. А детей 1990-2020 воспитывали злодеи, а не те самые советские люди!
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15k
alexis Час назад
Помним, потом в них разводили.

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16k
Corvus Corax 2 часа назад
13. Это уже потом... я застал еще силиконовые, многоразовые...
22. Из таких моя старшая пила вначале, вскоре я импортные прикупил уже... а у тех, из которых я пил, соски были совсем другие...
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4k
Suvar_ 2 часа назад
вот мне сейчас 50 лет будет, никакой квартиры я не получал. мои родители покойные тоже не получали, да слышали и видели что в городах получают квартиры, но, живешь в деревне, покупай участок сам, строй сам, при хрущеве вообще плати налоги за каждый куст смородины, яблони и коровы если более 1 шт. Что ж, могу только позавидовать и поздравить эти 164 млн. человек, среди которых не нашлось места моим родителям. Которым пришлось работать на полную ставку работать в сельской больнице, на пол ставки в колхозе и содержать огород/скотину чтобы прокормить и дать образование детям. А так, счастливое было время, но не для меня.
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760
Hallo FreeSpace 2 часа назад
не , сейчас лучше , может просто в 81 родился ... но нет )
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Что за хрень там под словом "молоко" написана на вражьем??
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9k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Даааа , молодост ...
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