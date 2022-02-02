294
40
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
×
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы
- Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
- Куклы, которыми играли в СССР
- Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства
- 20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте
Метки: СССР детство ностальгия
44
Понравилось44
Новости партнёров
22. Из таких моя старшая пила вначале, вскоре я импортные прикупил уже... а у тех, из которых я пил, соски были совсем другие...