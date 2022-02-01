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В Кремле пообещали выяснить причины резкого роста цен на ПЦР-тесты

В Кремле пообещали выяснить причины резкого роста цен на ПЦР-тесты (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 15:19
Сообщество : Пандемия
Метки: Мишустин   Мурашко   ПЦР ТЕСТЫ   Стоимость   ФАС   лаборатории   министерство здравоохранения   цены   
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На фоне чудовищной статистики по заболеваемости коронавирусом, жители сразу нескольких российских регионов пожаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. В результате фракция «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.

Глава заксобрания Петербурга даже предложил Министру здравоохранения включить ПЦР-тесты и «другие важные медикаменты» в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги.
В Кремле на резкий рост цен на ПЦР-тесты также пообещали обратить внимание. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков.

Ранее информационное интернет-агенство URA.RU опубликовало собственное расследование, о том, как частные клиники и лаборатории в РФ обогатились в пандемию на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы на COVID составляет до 200% при себестоимости реагентов для теста от 170 до 350 рублей.

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По словам CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константина Рябцева: «Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил эксперт.


С начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей, - пишет агентство. Максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей была получена в 2020 году.

При этом владельцами части крупных лабораторий России являются иностранные компании, а вся их прибыль уходит в офшоры, - объясняет URA.RU со ссылкой на экспертов.

Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун.

Источник:

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Метки: Мишустин   Мурашко   ПЦР ТЕСТЫ   Стоимость   ФАС   лаборатории   министерство здравоохранения   цены   
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Прям и вижу отчёт, виноват спрос, население массово раскупило тесты, в связи с этим аптеки вынуждены были поднять цены, чтобы сохранить наличие тестов в продаже. Опять народ виноват будет.
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8k
djinn Полчаса назад
дык они прочитали методичку про ценообразование на бензин: нефть дорожает- бензин дорожает, ясен пень бенз из нефти же гонят, но тут вдруг нефть дешевеет и раз- бензин снова дорожает, ну а херли- финансовые потери добывающих компаний надо же компенсировать.
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9k
Андрей А Полчаса назад
Нет оснований поднимать цены, поэтому поднимать будем без основания (С)
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
В цепочке производитель-конечный юзер слишком много барыг, желающих на этом навариться.
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1k
Glassy Час назад
С Вики:

"В феврале 2019 года Ура.ру совместно с телеканалом «Дождь» и радио «Эхо Москвы» стали предметом жёсткой критики со стороны высшего руководства Госдумы РФ. Парламентарии возмутились публикациями о том, как в Госдуме обсуждали «запрет продажи автомобилей гражданам, не имеющим парковочных мест». Парламентарии указали, что такого обсуждения в Госдуме не велось, в связи с чем Владимир Жириновский предложил упомянутые редакции «закрыть и арестовать»[20]. Ура.ру провело расследование, признало публикацию не соответствующей действительности и направило в Госдуму письмо с извинениями. Глава думы Вячеслав Володин в связи с этим объявил конфликт исчерпанным[21]."

Интересно, а эта новость не является несоответствующей действительности?
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17k
Vital Idol Час назад
Из кремля уже 20 лет обещают...
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1k
Glassy 2 часа назад
Интересно, какая категория людей делает платные ПЦР тесты? В обычных государственных поликлиниках, по распоряжению Роспотребнадзора, пациентов с признаками ОРВИ тестируют бесплатно и сразу.
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19k
Serg2001 2 часа назад
"Кому война, а кому мать родна!" (с) Привет социальной ответственности бизнеса... ))
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9k
Vacony 2 часа назад
а вас никто не просил болеть (с) ...
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197
Карл Такойто 2 часа назад
В Европе ПЦР если платный то от 70 евро начинается и доходит до 120евро в некоторых странах. 3000 это 33евро, так что на фоне буржуев недорого. Но если как говорят депутаты там себестоимость теста 150 руб,то пусть откроют государственные пункты тестирования с фиксированными ценами,скажем в 1500 руб за тест,прибыль охранительная даже при такой цене,организовать такое крайне просто,сбор материала можно хоть в мобильных пунктах проводить -автобус небольшой поставил и все,а дальше в лабораторию на анализ. Кто мешает? Вроде никто,а смысл тогда этих мы разберемся,с чем вы разберётесь?
Кто чем занимается,кто то условия создаёт и таким образом решает проблемы,а кто то бегает разбирается то с ценами на гречку,то на свеклу,теперь вот на ПЦР тесты)) но как то не очень успешно в 100% случаев))
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197
Карл Такойто arek14 Час назад
Я знаю,везде в ЕС бесплатный,но он не котируется для путешествий например,т.к. без Qr кода.
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1
Николай 2 часа назад
Выводы я уже знаю: население само виновато
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2k
Fara Zolkin 2 часа назад
Сдал экспресс тест бесплатно(нужно заполнить электронное заявление) в мфц(отрицательный), у кого положительный сразу отправляют на мазок.
А то,что мазки очень дорогие,это да. В условнои гемотесте от 2300 рублей... накрутка не хилая за тест...
P.s.но в мфц, тебе йух дадут бумажку, что у тебя экспресс тест отрицательный...
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−28
грюнвальд 2 часа назад
РПЦ тесты, мля

денег нет, но вы держитесь и хорошего дня. носите масочки и прививайтесь спутником
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17k
Vital Idol 2 часа назад
Ты виноват, уж тем,
Что хочется мне кушать.
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30
cimus 2 часа назад
Целый кремль будет выяснять, смешно
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2k
Сладких снов 2 часа назад
«Ничего личного, это просто бизнес»
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
вангую, что проверка ничего не даст, как и любая другая из серии "а почему цены растут?"
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58k
pynh 2 часа назад
Почему я не могу продать дороже то что купил дешевле?
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