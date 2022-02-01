В Кремле пообещали выяснить причины резкого роста цен на ПЦР-тесты

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.

Глава заксобрания Петербурга даже предложил Министру здравоохранения включить ПЦР-тесты и «другие важные медикаменты» в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги.

В Кремле на резкий рост цен на ПЦР-тесты также пообещали обратить внимание. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков.

Ранее информационное интернет-агенство URA.RU опубликовало собственное расследование, о том, как частные клиники и лаборатории в РФ обогатились в пандемию на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы на COVID составляет до 200% при себестоимости реагентов для теста от 170 до 350 рублей.