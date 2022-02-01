В Кремле пообещали выяснить причины резкого роста цен на ПЦР-тесты

На фоне чудовищной статистики по заболеваемости коронавирусом, жители сразу нескольких российских регионов пожаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. В результате фракция «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей.
Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.
Глава заксобрания Петербурга даже предложил Министру здравоохранения включить ПЦР-тесты и «другие важные медикаменты» в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги.
В Кремле на резкий рост цен на ПЦР-тесты также пообещали обратить внимание. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков.
Ранее информационное интернет-агенство URA.RU опубликовало собственное расследование, о том, как частные клиники и лаборатории в РФ обогатились в пандемию на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы на COVID составляет до 200% при себестоимости реагентов для теста от 170 до 350 рублей.
По словам CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константина Рябцева: «Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил эксперт.
С начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей, - пишет агентство. Максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей была получена в 2020 году.
При этом владельцами части крупных лабораторий России являются иностранные компании, а вся их прибыль уходит в офшоры, - объясняет URA.RU со ссылкой на экспертов.
Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун.
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"В феврале 2019 года Ура.ру совместно с телеканалом «Дождь» и радио «Эхо Москвы» стали предметом жёсткой критики со стороны высшего руководства Госдумы РФ. Парламентарии возмутились публикациями о том, как в Госдуме обсуждали «запрет продажи автомобилей гражданам, не имеющим парковочных мест». Парламентарии указали, что такого обсуждения в Госдуме не велось, в связи с чем Владимир Жириновский предложил упомянутые редакции «закрыть и арестовать»[20]. Ура.ру провело расследование, признало публикацию не соответствующей действительности и направило в Госдуму письмо с извинениями. Глава думы Вячеслав Володин в связи с этим объявил конфликт исчерпанным[21]."
Интересно, а эта новость не является несоответствующей действительности?
Кто делает тесты платно? И второй вопрос, зачем?
Если хочешь сам ,чтобы тебе сделали ПЦР ,тогда платишь 70 - 80 €.
А то,что мазки очень дорогие,это да. В условнои гемотесте от 2300 рублей... накрутка не хилая за тест...
P.s.но в мфц, тебе йух дадут бумажку, что у тебя экспресс тест отрицательный...
P.s.в целом я просто ушёл на удаленку, и болел дома, без врачей, выпил только раз антибиотик и он чудесным образом помог.
денег нет, но вы держитесь и хорошего дня. носите масочки и прививайтесь спутником
Что хочется мне кушать.