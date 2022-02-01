25 лет назад вышел проект, являющийся одним из лучших за всю историю видеоигр: встречайте, Final Fantasy VII

Для тех, кому сочетание этих букв ни о чем не говорит, рассказываем.

Final Fantasy – японская игра от компании Square Enix, первая часть которой вышла в далеком 1987 году. Название «Последняя фантазия» было дано проекту не просто так: Square находилась на грани банкротства, а дизайнер игры, Хиронобу Сакагути, считал, что это будет его последний проект в стенах компании.