25 лет назад вышел проект, являющийся одним из лучших за всю историю видеоигр: встречайте, Final Fantasy VII

Одна игра, покорившая сердца миллионов.
25 лет назад 31 января вышла VII часть знаменитой на весь мир игровой франшизы Final Fantasy.
Для тех, кому сочетание этих букв ни о чем не говорит, рассказываем.
Final Fantasy – японская игра от компании Square Enix, первая часть которой вышла в далеком 1987 году. Название «Последняя фантазия» было дано проекту не просто так: Square находилась на грани банкротства, а дизайнер игры, Хиронобу Сакагути, считал, что это будет его последний проект в стенах компании.
В общем, никто ни на что не надеялся, однако проект, выйдя на рынок, приобрел успех, а заодно принес фирме много денег. У Сакагути, в свою очередь, появилось желание продолжать работать в игровой сфере и дальше.
Final Fantasy - это японская ролевая игра, где пользователь собирает партию из разношерстных спутников и пускается в приключение по огромному миру с кучей страшных монстров и залихватским сюжетом. Каждый обладал своими различными умениями, что помогало в пошаговых боях.
В данный момент серия насчитывает 15 номерных игр, целую тонну ответвлений и ремейков. Если считать все в совокупности, в данный момент в серии около 54 игр.
Но вернемся к номерным. Каждая часть франшизы никак не связана с прошлой игрой. По сути, структурно это как сериал «Черное зеркало». Каждую серию мы получаем другой мир, персонажей, историю. Но это не мешает получать от происходящего истинное удовольствие.
Final Fantasy VII, вышедшая в 1997 году первая игра, которая была разработана для консоли PlayStation, прошлые выпуски серии выходили на Nintendo. Также в дальнейшем она была портирована на Windows, что лишь помогло ей добиться огромной популярности среди игроков.
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История солдата Клауда Страйфера полюбилась как критикам, так и обычным пользователям, став чуть ли не самой успешной частью сериала. Также она получила несколько переизданий, приквелы и даже мультфильм. Кстати, она входит во многие топы лучших проектов за всю историю игр, так что если вы незнакомы с ней, БЕГИТЕ И ИГРАЙТЕ.
Тем более, в апреле 2020 года игра получила ремейк, пусть и немного отходящий от сюжета оригинала, но тоже весьма годный. Кстати, в декабре 2021 проект был портирован на ПК.
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Поздравляем всех фанатов серии со знаменательной датой, ведь Ёсинори Китасэ, создатель Final Fantasy VII пообещал, что в ближайшие 12 месяцев их будут ждать различные сюрпризы.
Впрочем, что тут скрывать, наверняка нам покажут трейлер Final Fantasy VII remake part 2 (ремейк из-за масштабов проекта было разрешено разбить на несколько частей, для ускорения рабочего процесса).
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- Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры
- Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки
- Всем поклонникам World of Warcraft посвящается
- Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов
- Когда отзывы об играх интереснее читать, чем играть в сами игры
Понравилось26
Тут всё несколько проще - за каждую часть они хотят денег как за полноценную игру.
Ну и частями можно быстрее заработать.
А хотели бы ускорить - не подпипсывали бы эксклюзивность каждой части на год(получается каждая часть для большинства игроков будкт на год отложена).