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Тест посвящён одному из самых удачных мультфильмов компании Pixar. В нём не будет слишком сложных вопросов. Его сможет пройти тот, кто хотя бы пару раз смотрел его. А вы смотрели?
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