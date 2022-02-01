FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6063 поста • 1153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Не так уж и страшно: тест по мультфильму "Корпорация монстров"

Не так уж и страшно: тест по мультфильму "Корпорация монстров"

Автор:
01 февраля 2022 11:21
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   корпорация монстров   тест   тесты по   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   тесты по фильмам Pixar   
1064
1
Тест посвящён одному из самых удачных мультфильмов компании Pixar. В нём не будет слишком сложных вопросов. Его сможет пройти тот, кто хотя бы пару раз смотрел его. А вы смотрели?
Как звали этого монстра?
1/9Как звали этого монстра?
Что монстры делали с дверями, за которыми дети не боялись монстров?
2/9Что монстры делали с дверями, за которыми дети не боялись монстров?
Как звали монстра с множеством ног?
3/9Как звали монстра с множеством ног?
Какой план придумал маленький одноглазый монстр, чтобы избавиться от ребёнка?
4/9Какой план придумал маленький одноглазый монстр, чтобы избавиться от ребёнка?
Куда ведёт эта дверь?
5/9Куда ведёт эта дверь?
Кого главные герои встретили за этой дверью?
6/9Кого главные герои встретили за этой дверью?
Что в конечном итоге стало с Корпорацией Монстров?
7/9Что в конечном итоге стало с Корпорацией Монстров?
Какое имя монстры дали девочке?
8/9Какое имя монстры дали девочке?
Сможете вспомнить имя вот этого здоровяка?
9/9Сможете вспомнить имя вот этого здоровяка?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Тесты   корпорация монстров   тест   тесты по   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   тесты по фильмам Pixar   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
uutb 2 часа назад
Идеально Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий фанат идентифицирован! Какие ещё мультфильмы вам нравятся?

Идеально Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий фанат идентифицирован! Какие ещё мультфильмы вам нравятся?Посмотреть
Идеально Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий фанат идентифицирован! Какие ещё мультфильмы вам нравятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Enigma Kuutar 14 минут назад
Из 9 вопросов ответили верно на 7. Кое-какие детали подзабыли. Время пересмотреть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mbr 20 минут назад
чуть не обосралси, пока отвечал на тесты, так страшно было!
очередное наипалово!
Обещали что будет нестрашно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Karelian 51 минуту назад
Вазовский - это фамилия, а звали его Майк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сергей Час назад
9из 9.Еше бы.Я сначала с сыном раз 20ть смотрел, потом уже с дочкой столько же))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Не смотрел, но осуждаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) В Китае на российских товарах нашли коронавирус В Китае на российских товарах нашли коронавирус Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для...
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48037



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям
3
100
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими...
Набирающие популярность в сообществах
Снеговик
0
4
Снеговик
Супер-куртка против зомбарей
0
11
Супер-куртка против зомбарей
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото)
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая красота!
0
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#ватермарк#аварии#Приколы#Россия#картинки#Москва#милота
#интересно#животные#кино#дтп#автомобили#автомир#интересное#новости#фильм#познавательно
#факты#история#люди#подборка#дети#Ynews#полиция#авто аварии#роль#актер

На что жалуетесь?

Вернуться