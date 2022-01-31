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Обратно в 2002 год: тест по Человеку-пауку

Обратно в 2002 год: тест по Человеку-пауку

Автор:
31 января 2022 10:12
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по супергероям   тесты по фильмам двухтысячных   человек паук   
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За последние 20 лет приключения Человека-паука несколько раз перезапускали. Но данный тест посвящён олдскульному пауку с Тоби Магуайром в главной роли. Погнали!
Какому первому злодею противостоял Человек-паук в этой части фильма?
1/8Какому первому злодею противостоял Человек-паук в этой части фильма?
А как звали девушку, в которую был влюблён Питер?
2/8А как звали девушку, в которую был влюблён Питер?
В какой момент паук укусил Питера Паркера?
3/8В какой момент паук укусил Питера Паркера?
Чем больше сила, тем...
4/8Чем больше сила, тем...
В какое издание пришёл Питер, чтобы продать снимки Человека-паука?
5/8В какое издание пришёл Питер, чтобы продать снимки Человека-паука?
За какую сумму он продал фотографии?
6/8За какую сумму он продал фотографии?
А сможете вспомнить имя персонажа?
7/8А сможете вспомнить имя персонажа?
Кто кому признался в любви в конце фильма?
8/8Кто кому признался в любви в конце фильма?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по супергероям   тесты по фильмам двухтысячных   человек паук   
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