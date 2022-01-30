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Парни из Чертанова&nbsp;— новые герои

Парни из Чертанова — новые герои (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2022 15:18
Метки: Чертаново   герои   парни   
868
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В московском Чертанове в субботу, 29 января, произошел серьезный пожар. Там вспыхнула жилая квартира. Два отважных молодых человека спасли при этом свою соседку, из окна комнаты которой шел сильный дым. Девушка выглянула в окно, пытаясь спастись от пламени. Все происходило на большой высоте — предположительно, на девятом этаже.

Молодые люди вылезли из окна, расположенного этажом ниже. Они схватили за ногу девушку и прямо по стене втащили ее в квартиру. На кадрах видно, что парни рискую своей жизнью, держась на большой высоте с внешней стороны окна. К счастью, все прошло благополучно.


По предварительным данным, пожар случился в многоэтажном доме в районе Чертаново Южное. Огонь вспыхнул на девятом этаже. Открытое горение было видно из всех трех окон жилого помещения.



На место оперативно прибыли пожарные. Они спасли из опасной зоны как минимум девятерых человек, их уже осмотрели медицинские работники. Сообщается также, что пострадали три человека. В целом из дома эвакуировали 12 жильцов.


Закиров получил 10% ожогов тела и термоингаляционное поражение лёгких. Он находится в реанимации.


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Метки: Чертаново   герои   парни   
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13k
ss Час назад
Мужики! Уважаю!
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4k
Дмитрий 12 минут назад
Молодцы! Теперь она должна, как минимум, за одного выйти замуж! А если серьёзно, то теперь у девчонки 2 дня рождения.
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3k
Дмитрий 15 минут назад
кто такой Закиров?
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1k
nikam 17 минут назад
достоиные парни! почет и уважение!
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5k
VL 24 минуты назад
Красавцы. Настоящие!
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6k
klop Полчаса назад
Автор тут лайков на таких постах не сделаешь, вот если бы они её избили тут бы такой шабаш начался в комментариях.
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1k
Квантовый_Слесарь_82 38 минут назад
Заслужили!
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8k
Garpia121 46 минут назад
Горит вроде одна квартира, пожар на площади 50 кв. м., откуда там 12 человек? Они все там прописаны?
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2k
Андрей Ы. Час назад
С каких пор Исаакий в Чертаново?
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onebibis Час назад
Очень смело, и не ради Тик-тока или Инстаграма, а спасли девушку. Молодцы.
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