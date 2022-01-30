Молодые люди вылезли из окна, расположенного этажом ниже. Они схватили за ногу девушку и прямо по стене втащили ее в квартиру. На кадрах видно, что парни рискую своей жизнью, держась на большой высоте с внешней стороны окна. К счастью, все прошло благополучно.

По предварительным данным, пожар случился в многоэтажном доме в районе Чертаново Южное. Огонь вспыхнул на девятом этаже. Открытое горение было видно из всех трех окон жилого помещения.